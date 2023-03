Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ο ανταποκριτής της Wall Street Journal, Ίβαν Γκερσκόβιτς συνελήφθη στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ των Ουραλίων ως ύποπτος για κατασκοπεία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Η FSB απέτρεψε την παράνομη δραστηριότητα του διαπιστευμένου ανταποκριτή (…) του γραφείου στη Μόσχα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, υπηκόου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ίβαν Γκερσκόβιτς», ανέφερε η FSB σε ανακοίνωσή της την οποία επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων διευκρινίζοντας ότι ο δημοσιογράφος ήταν ύποπτος για «κατασκοπεία» προς όφελος της Ουάσιγκτον.

In #Yekaterinburg, The Wall Street Journal journalist Evan Gershkovich disappeared, local media reports.

The journalist went to the city to write an article about the recruitment of local residents in the #Wagner PMC. pic.twitter.com/uG43rnJ2If

— NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2023