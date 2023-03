Η αυτοβιογραφία της Πάρις Χίλτον με τίτλο «Paris: The Memoir» μόλις κυκλοφόρησε. Μέσα από το βιβλίο της, το άλλοτε It girl των 00s’ μιλά ανοιχτά για τις σκοτεινές στιγμές της ζωής της, καθώς και για τη διαβόητη ερωτική κασέτα, η οποία -όπως η ίδια ισχυρίζεται- κατέστρεψε την οικογένειά της.

Μεταξύ άλλων, η διάσημη δισεκατομμυριούχος ισχυρίζεται πως οι άνθρωποι που τη γνωρίζουν ξέρουν ότι δεν έβαλε ποτέ το χέρι της στη δημοσιοποίηση της ερωτικής κασέτας της. «Ο φωτισμός θα ήταν καλύτερος», γράφει. «Θα είχα τα κατάλληλα μαλλιά, μακιγιάζ και γκαρνταρόμπα. Οι γωνίες της κάμερας και το μοντάζ θα ήταν πιο κολακευτικά».

Στη συνέχεια, εξομολογείται ότι παρόλο που ήταν διάσημη ως σύμβολο του σεξ, λόγω της φρικτής παραμονής της σε ένα οικοτροφείο για προβληματικούς εφήβους, «φοβόταν το σεξ» και «μισούσε» την ιδέα του.

Επιπλέον, γράφει πως λαχταρούσε την οικειότητα, λάτρευε τα φιλιά, αλλά «φρίκαρε» αν αυτό οδηγούσε στο σεξ, γεγονός που μερικές φορές την έκανε να χαρακτηρίζεται «ψυχρή» ή να κατηγορείται ότι «προσποιείται».

Στο βιβλίο της εξομολογείται πως διάφοροι φίλοι της μιλούσαν για οργασμούς και «σκεφτόμουν ‘αυτό δεν υπάρχει καν’. Νόμιζα ότι ήταν κάτι που συμβαίνει στις ταινίες».

Αποσπάσματα της ερωτικής της κασέτας βγήκαν στη δημοσιότητα ενώ βρισκόταν στην Αυστραλία για την προώθηση του ριάλιτι που πρωταγωνιστούσε μαζί με την τότε καλή της φίλη, Νικόλ Ρίτσι, το «The Simple Life».

Μέσα σε λίγες ώρες, η είδηση της κασέτας ήταν παντού, μαζί με τις φήμες ότι θα ακολουθούσε μια ολοκληρωμένη ταινία πορνό. Η Πάρις λέει ότι η δημοσιοποίηση της κασέτας ήταν καταστροφική, προκαλώντας τεράστια οδύνη στην οικογένειά της.

Στο βιβλίο, αναφέρει πως τότε ήταν μόλις 19 ετών και ο 33χρονος Ρικ την πίεσε πολύ να γυρίσει το βίντεο, ενώ λέγεται ότι της υποσχέθηκε ότι «κανείς δεν θα το δει ποτέ».

Παρά το γεγονός ότι δεν ένιωθε άνετα με την ιδέα, τελικά ενέδωσε, ισχυριζόμενη ότι χρησιμοποίησε αλκοόλ και βαρβιτουρικά για να νιώσει πιο χαλαρή. «Έπρεπε να πιω και με βοήθησε, το έκανα. Έπρεπε να δείξω ότι μπορώ, ότι το κατέχω. Ήξερα τι ήθελε και το συνέχισα» γράφει.

«Μου είπε αν δεν θα το έκανα, θα μπορούσε εύκολα να βρει κάποια που θα το έκανε και αυτό ήταν το χειρότερο πράγμα που μπορούσα να σκεφτώ. Να με πετάξει αυτός ο άνδρας, επειδή ήμουν ένα ανόητο παιδί που δεν ήξερε πώς να «παίξει παιχνίδια» για μεγάλους», προσθέτει.

Ένα χρόνον αργότερα, αφού το sex tape είχε ήδη διαρρεύσει, ο Ρικ κατέληξε να διανέμει και ο ίδιος το υλικό και να έχει τεράστιο κέρδος. «Είπε ότι είχε κάθε δικαίωμα να πουλήσει κάτι που του ανήκε, κάτι που είχε μεγάλη οικονομική αξία. Περισσότερη αξία από την ιδιωτικότητά μου, προφανώς. Την αξιοπρέπειά μου. Το μέλλον μου. Ντροπή, απώλεια και έντονος τρόμος με κυρίευσαν» αναφέρει η Πάρις Χίλτον.

Η 42χρονη δισεκατομμυριούχος μιλάει, επίσης, με λεπτομέρειες για το διάστημα που πέρασε στο σχολείο Provo Canyon της Γιούτα – ένα αμφιλεγόμενο οικοτροφείο και «κέντρο θεραπείας νέων» για εφήβους.

Ισχυρίζεται ότι εκεί υπέστη σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση, και μάλιστα κατέθεσε γι’ αυτό ενώπιον της Γερουσίας της Γιούτα το 2021, γεγονός που οδήγησε σε μεταρρύθμιση για την ιδρυματική περίθαλψη εφήβων.

Σύμφωνα με το PageSix, η παραμονή της στο οικοτροφείο εξακολουθεί να είναι ένα ευαίσθητο θέμα στην οικογένεια Χίλτον. «Η απόφαση να με στείλουν μακριά είναι ένα δύσκολο θέμα για τους γονείς μου» παραδέχεται.

«Όλοι μας ζούμε με τη βάναυση κληρονομιά αυτού του γεγονότος με τον καλύτερο τρόπο που ξέρουμε και έχουν εκφράσει τη λύπη τους, με τον τρόπο τους. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήθελα απλώς να τους ακούσω να λένε: ‘Λυπάμαι που κάναμε ένα τρομερό λάθος’. Αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί. Ίσως, να μη φτάσουν ποτέ. Και αυτό είναι εντάξει».

