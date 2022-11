Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις, κατά του καθεστώτος στο Ιράν, με το κίνημα διαμαρτυρίας να μην δείχνει κανένα σημάδι υποχώρησης παρά την καταστολή.

Οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τον θάνατο της νεαρής Κούρδισσας ιρανικής καταγωγής Μαχσά Αμινί στις 16 Σεπτεμβρίου, έπειτα από τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών, έχουν εξελιχθεί στο μεγαλύτερο κύμα διαμαρτυρίας στη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ωστόσο τις τελευταίες ώρες ένα περιστατικό μεγάλης συμβολικής αξίας έχει τραβήξει τα βλέμματα: Ιρανοί διαδηλωτές έκαψαν το παλιό σπίτι του Αγιατολάχ Χομεϊνί, όπως φάνηκε από πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

BREAKING:

Protesters have burned down the house in which Ruhollah Khomeini, the founder of Iran’s Islamic Islamist regime, was born in.

The house, in the city of Khomein, has been a museum for the past 30 years.

The protests are increasing in strength. pic.twitter.com/EIezQ3LQYS

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 18, 2022