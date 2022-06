Τάσος Μπακασέτας για όλες τις δουλειές και η Εθνική ομάδα «καθάρισε» την Κύπρο με τη συμπλήρωση του πρώτου 20λέπτου στο παιχνίδι του Πανθεσσαλικού.

Ο άσος της Τράμπζονσπορ έκανε το 1-0 στο 8′ με υπέροχο σουτ έξω από την περιοχή και πανηγύρισε το τρίτο του γκολ σε ισάριθμα ματς στο Nations League ενώ 13 λεπτά αργότερα έγινε δημιουργός.

1-0 inside 10 minutes!! 3 goals in 3 for Greece’s captain Bakasetas 🔥

Από λάθος στην άμυνα των Κύπριων, ο Μπακασέτας έδωσε έτοιμο γκολ στον Δουβίκα που σε κενή εστία έκανε το 2-0 στο 21′.

GOOOAALLL!!! 2-0 @EthnikiOmada!

The Greek press catches Cyprus and Captain Fantastic Bakasetas comes up with a crafty assist for Pavlidis!!!

Keep the goals coming 🔥#GRECYP pic.twitter.com/H00xJsVanA

— Super Greek 2.0 (@TheSuperGreek2) June 9, 2022