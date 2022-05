Η πολύκροτη δίκη του Τζόνι Ντεπ και της Αμπερντ Χερντ τελείωσε πριν από δύο μέρες και όλοι περιμένουν με αγωνία το αποτέλεσμα.

Ο διάσημος ηθοποιός μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βρέθηκε στην Βιρτζίνια για να υποστηρίξει τον φίλο του Jeff Beck.

Μόνο που δεν περιορίστηκε σε απλή στήριξη, αλλά ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε κυριολεκτικά όλα.

Ο Τζόνι Ντεπ συμμετείχε στην συναυλία του φίλου του και ερμήνευσε μία διασκευή του «Isolation», το οποίο είχε τραγουδήσει πρώτος ο Τζον Λένον.

Αυτές δεν ήταν οι πρώτες στιγμές του ηθοποιού πάνω στη σκηνή. Ο ίδιος έχει υπάρξει μέλος του συγκροτήματος του Alice Cooper, “The Hollywood Vampires”, ενώ συνεργάστηκε αρκετές φορές με τον Jeff Beck στη διάρκεια του lockdown.

Jeff Beck introducing Johnny Depp at the Royal Albert Hall ♥️

“He came knocking on my dressing room door about five years ago and we haven’t stopped laughing since” pic.twitter.com/JhHAMvAEcR

— 🌟🏴‍☠️ (@GellertDepp) May 30, 2022