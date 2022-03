Αντίστροφη μέτρηση φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει για την επίθεση των Ρώσων στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία. Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του MEGA στην Οδησσό, Λεωνίδας Καπερναράκος, οι πολίτες θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου η εισβολή των ρωσικών δυνάμεων.

Χτες έγινε βομβαρδισμός τεσσάρων χωριών και πόλεων περίπου 60 χλμ. από την Οδησσό στα δυτικά, ενώ υπήρξε και παράκτιος βομβαρδισμός για να αχρηστευθούν οι νάρκες.

Σε αναρτήσεις του ο περιφερειακός στρατιωτικός διοικητής της Οδησσού ανέφερε ότι χτυπήθηκαν δύο MiG που προσπάθησαν να προσεγγίσουν την πόλη.

Περισσότεροι από 150.000 στρατιώτες βρίσκονται στα χαρακώματα στην πόλη και περιμετρικά αυτής, ενώ ένα μεγάλο κομμάτι της αεράμυνας βρισκόταν στην πόλη Τούζλα όπου έγινε και η κατάρριψη των δύο MiG.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τούζλα έχει χτυπηθεί, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν έχει καταστραφεί η ουκρανική αεράμυνα.

Τα ρωσικά πλοία είναι πλέον ορατά και πλησιάζουν τις ακτές της Οδησσού, με τους κατοίκους και τις αρχές να αναμένουν τους βομβαρδισμούς.

Σημειώνεται ότι στην Οδησσό παραμένουν περίπου 750.000 πολίτες.

Ουκρανικά ΜΜΕ και λογαριασμοί στα social media τονίζουν ότι συνεχώς ενισχύεται ο ρωσικός ναυτικός αποκλεισμός, ενώ σε βίντεο φαίνεται να έγινε έκρηξη στην παραλία.

