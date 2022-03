Νέος βομβαρδισμός στο Κίεβο, στο προάστιο Όμπολον. Σύμφωνα με ό, τι αναφέρουν τα ουκρανικά ΜΜΕ, ο βομβαρδισμός έγινε τα ξημερώματα περίπου στις 5 η ώρα, ενώ υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες.

Η πολυκατοικία κατέρρευσε μερικώς, ενώ πυροσβέστες επενέβησαν για να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε.

Δείτε βίντεο

⚡️Apartment block in Kyiv on fire after shelling.

Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.

The building was hit at around 5 a.m.

Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022