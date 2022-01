Ο Αντρέι Ρούμπλεφ επικράτησε του Τζιανλούκα Μάγκερ από την Ιταλία με 6-3, 6-2, 6-2 και εξασφάλισε την παρουσία του στον β’ γύρο του Australian Open. Εκεί θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Μπεράνκις και Καρμπεγές, που κοντραρίζονται μεταξύ τους.

Από εκεί και πέρα, ο Κάσπερ Ρουντ δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να αγωνίζεται στο τουρνουά, με αποτέλεσμα να αποσύρει τη συμμετοχή του λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο.

Τη θέση του θα πάρει ο Ρομάν Σαφιούλιν, που έκλεψε τις εντυπώσεις στο φετινό ATP Cup, θα αναμετρηθεί σήμερα με τον Άλεξ Μόλκαν.

Andrey Rublev plays lights out tennis and is through to Round 2 of the #AusOpen pic.twitter.com/fUwhlI9TZk

— US Open Tennis (@usopen) January 18, 2022