Μερικές ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό 6,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ανοιχτά της Σάμου, έγινε γνωστή η επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Τούρκο ομόλογο του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωνε πως η Ελλάδα ήταν έτοιμη να στείλει βοήθεια στη Σμύρνη, που υπέστη τεράστιες καταστροφές, με ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

Telephone call b/w FM @NikosDendias & #Turkey FM @MevlutCavusoglu regarding the situation in Izmir & Samos- they reiterated respective offers for assistance if need arises. FM Dendias expressed appreciation for call & both agreed to remain in touch https://t.co/7jsnRaS5d9

Λίγα λεπτά αργότερα, έγινε γνωστό το τηλεφώνημα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στον Τούρκο ομόλογο του.

«Όποιες και αν είναι οι διαφορές μας, υπάρχουν στιγμές που οι λαοί μας πρέπει να στέκονται ο ένας πλάι στον άλλον», είχε τονίσει από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης, όπως είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα μέσω Twitter.

Όπως ανέφερε μια ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του γραφείου του Τούρκου προέδρου, «η τραγωδία έδειξε πόσο κοντά βρίσκονται οι δύο χώρες».

I just called President @RTErdogan to offer my condolences for the tragic loss of life from the earthquake that struck both our countries. Whatever our differences, these are times when our people need to stand together.

Από την πλευρά του, ο Ερντογάν ανταπέδωσε τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη που είχε προηγουμένως εκφράσει ο Ελληνας πρωθυπουργός για τα θύματα του σεισμού στη Σμύρνη.

Έγραψε ο Τούρκος Πρόεδρος: «Ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου σε όλη την Ελλάδα εκ μέρους εμού και του τουρκικού λαού. Και η Τουρκία επίσης είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα να γιατρέψει τα τραύματά της. Οτι δύο γείτονες δείχνουν αλληλεγγύη σε δύσκολες στιγμές είναι πιο πολύτιμο από πολλά πράγματα στη ζωή».

Thank you, Mr. Prime Minister.

I offer my condolences to all of Greece on behalf of myself and the Turkish people. Turkey, too, is always ready to help Greece heal its wounds.

That two neighbors show solidarity in difficult times is more valuable than many things in life. https://t.co/eo6iClofKZ

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020