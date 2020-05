Προσευχή στην Αγιά Σοφία σήμερα, Παρασκευή, με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μάλιστα ανακοίνωσε και τη χαλάρωση των απαγορευτικών μέτρων που είχαν ληφθεί για τον περιορισμό της πανδημίας του κοροναϊού.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν η προσευχή θα πραγματοποιηθεί εντός της Αγιάς Σοφιάς ή στον προαύλιο χώρο, όπου έχει στηθεί και ένα ομοίωμα τείχους ενόψει των καθιερωμένων εκδηλώσεων και της τηλεοπτικής μετάδοσής τους, όπως συμβαίνει παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια.

«Αύριο θα αναγνωσθεί το εδάφιο της Αλωσης και προσευχές στην Αγία Σοφία. Θα ζήσουμε τη χαρά να ζήσουμε τη χαρά της κατάκτησης του έθνους μας μαζί με αυτά τα προγράμματα. Τιμούμε τους βετεράνους, τους μάρτυρες και τους ήρωές μας, ειδικά τον Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ Χαν», ανέφερε ο Ερντογάν….

Erdogan announces that a group of Imams will recite Quran’s Al-Fath (conquest) surah at Hagia Sophia for the anniversary of conquest of Istanbul.

Hagia Sophia is currently a museum but there are European concerns that it will be converted to a mosque pic.twitter.com/ucGDYLCiWQ

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 28, 2020