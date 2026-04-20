Ένας μυοκάστορας εντοπίστηκε εξαντλημένος στην παραλία της Επανομής, προκαλώντας έκπληξη σε λουόμενους και κατοίκους. Το ζώο, που ζει συνήθως σε γλυκά νερά όπως λίμνες, ποτάμια και έλη, βρέθηκε μακριά από το φυσικό του περιβάλλον.

Η παρουσία του στη θάλασσα θεωρείται ασυνήθιστη, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν άμεσα στη συλλογή και περίθαλψή του, ώστε να ανακτήσει δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο μυοκάστορας πιθανόν παρασύρθηκε από ρεύματα ή κατέληξε στη θάλασσα έπειτα από περιπλάνηση. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ενδιαφέρον, καθώς τέτοιες εμφανίσεις είναι σπάνιες στην περιοχή.