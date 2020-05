Συναγερμός έχει σημάνει στο Τέξας των ΗΠΑ για ένοπλο στην αεροπορική βάση του Ναυτικού «Corpus Christi».

Σύμφωνα με τον στρατό ένας ένοπλος βρίσκεται κοντά στη Βόρεια Πύλη. Σε ανακοίνωσή του ο Ναυτικός Αεροπορικός Σταθμός ζητά να παραμείνουν στους εσωτερικούς χώρους και να μην πλησιάζουν τα παράθυρα.

US Naval Air Station Corpus Christi says it is on lockdown due to a reported shooting incident "in the vicinity of the North Gate." https://t.co/O9mmM0O9z7

