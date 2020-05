Γείτονες στο Ντάραμ της Βόρειας Καρολίνας των Ηνωμένων Πολιτειών βρήκαν τη λύση στο πρόβλημα του κοροναϊού με τις αποστάσεις.

Μετατρέποντας τον φράχτη σε πτυσσόμενο τραπεζάκι είναι συνεπείς με το social distancing και την απόσταση του ενός μέτρου και τα λένε πίνοντας το ποτό τους χωρίς φόβο.

Οι καλοί γείτονες φαίνονται στις δύσκολες στιγμές. Δείτε το βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από το USA Today και έγινε viral.

Neighbors in Durham, North Carolina, found a clever way to share a drink while still maintaining social distance. pic.twitter.com/MjNlYMjeCL

— USA TODAY (@USATODAY) April 29, 2020