Ακόμα 801 θύματα από κοροναϊό μετράει η Βρετανία, με τους νεκρούς να φτάνουν μια ανάσα πριν 13.000.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των θανάτων στη Βρετανία μετά τα τελευταία στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τέσσερις χώρες, είναι 12.958.

Συγκεκριμένα, η Αγγλία κατέγραψε 651 νέους θανάτους, με τον συνολικό αριθμό να αγγίζει του 11.656.

Στη Σκωτία ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 84, με την τραγική λίστα να μετράει 699 θύματα.

Ακόμα, η Ουαλία ανέφερε 60 νέους θανάτους τις τελευταίες 24 ώρες και 463 συνολικά.

Οι αυξήσεις στη Σκωτία και την Ουαλία είναι οι υψηλότερες κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Τέλος, η Βόρεια Ιρλανδία μέτρησε ακόμα έξι με 140 στο σύνολο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε 761 θανάτους.

Ο λόγος είναι ότι, όπως αναφέρει το Sky News, κάθε μια από τις τέσσερις χώρες δίνουν τους αριθμούς τους σε διαφορετικές ώρες μέσα στη μέρα.

Έτσι παρατηρείται απόκλιση στους αριθμούς.

As of 9am 15 April, 398,916 tests have concluded, with 15,994 tests on 14 April.

313,769 people have been tested of which 98,476 tested positive.

As of 5pm on 14 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 12,868 have sadly died. pic.twitter.com/Rm19fv4jv0

