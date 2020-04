Η εισαγωγή του πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας το βράδυ της Δευτέρας, με σύσταση της ομάδας των γιατρών που τον παρακολουθεί, μονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα του Τύπου.

«Ο πρωθυπουργός στην εντατική» είναι ο τίτλος της εφημερίδας The Times, που γράφει ότι χορηγήθηκε στον πρωθυπουργό οξυγόνο εξαιτίας δυσχέρειας στην αναπνοή και ότι ο υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ αναλαμβάνει την ευθύνη του «πολεμικού συμβουλίου» για τον κορονοϊό. Επικαλείται πληροφορίες γιατρού από το νοσοκομείο St. Thomas, όπου νοσηλεύεται ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον οποίο ως αργά το βράδυ της Δευτέρας δεν είχε διασωληνωθεί, ενώ του χορηγήθηκαν τέσσερα λίτρα οξυγόνου με μάσκα, αρκετά λιγότερα από την ποσότητα που χορηγείται στις ΜΕΘ. Η εφημερίδα δημοσιεύει επίσης αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου που χαρακτηρίζει την ανακοίνωση της επιδείνωσης της κατάστασης του Μπόρις Τζόνσον «σοκαριστική» στιγμή.

Η Daily Telegraph με τίτλο «Ο Τζόνσον στην εντατική» αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ μετά την επιδείνωση των συμπτωμάτων, για την περίπτωση που χρειαστεί αναπνευστική υποστήριξη, ενώ δημοσιεύει δηλώσεις του Ντόμινικ Ράαμπ, που αναπληρώνει τον πρωθυπουργό κατά την ανάρρωσή του. Αναφέρεται στις ευχές για ανάρρωση στον πρωθυπουργό από το υπουργικό του συμβούλιο αλλά και πολιτικούς του αντιπάλους, όπως και στην ενημέρωση της βασίλισσας Ελισάβετ για την κατάσταση της υγείας του πρωθυπουργού.

Η Daily Mail με τίτλο «Ο χτυπημένος (από τον κορονοϊό) Μπόρις μεταφέρθηκε στην εντατική» χαρακτηρίζει «δραματική» την επιδείνωση της υγείας του πρωθυπουργού, «σοκαριστική» την αποκάλυψη και τον Ντόμινικ Ράαμπ αντικαταστάτη του για όσο διαρκεί «η κρίση».

