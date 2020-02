Τι γίνεται στην Ελλάδα

Σε κλοιό πανικού βρίσκεται ο λαός της Κίνας, που δοκιμάζεται από την επιδημία του νέου κοροναϊού, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο από την πόλη Ουχάν και συνεχίζει να αφήνει πίσω του νεκρούς ενώ εξαπλώνεται ραγδαία.

Η Ευρώπη όπως κι όλος ο πλανήτης έχουν τεθεί σε ύψιστη επιφυλακή, ενώ οι ερευνητές του ΠΟΥ, μεταβαίνουν στην Κίνα αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Στη χώρα μας άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ύποπτων περιστατικών κοροναϊού πραγματοποιήθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στο «Σωτηρία».

Στη Γαλλία δύο σχολεία κοντά στην ορεινή περιοχή της Σαβοΐας, όπου πέντε Βρετανοί διαγνώστηκαν με το νέο κοροναϊό θα κλείσουν την επόμενη εβδομάδα.

Μέσα σε όλα αυτά η Volkswagen ανακοίνωσε πως ανέβαλε την επανέναρξη της παραγωγής οχημάτων, σε εργοστασιακές μονάδες της στην Τιαντζίν, ενώ η Ericsson ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την μεγαλύτερη έκθεση ψηφιακών επικοινωνιών στο κόσμο για λόγους πρόληψης και ασφάλειας.

Η έκθεση αυτή δεν είναι καν στην Κίνα, αλλά στην Ισπανία, κάτι που καταμαρτυρά τον πανικό για τον κοροναϊό.

Την ίδια ώρα οι νεκροί έφτασαν τους 723 (722 στην Κίνα) ενώ στην ηπειρωτική Κίνα τα κρούσματα ανέρχονται στα 34.598.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πολλά άτομα που έχουν μολυνθεί δεν έχουν αναζητήσει ιατρική φροντίδα και επομένως δεν έχουν επίσημα καταγραφεί ως κρούσματα. Υπολογίζουν δε ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων μπορεί να είναι από 3 ως 6 φορές μεγαλύτερος από τον επίσημα καταγεγραμμένο στις αρχές Φεβρουαρίου».

Ανησυχούν εξάλλου για την περίπτωση να γίνει ο νέος κοροναϊός ενδημικός στον άνθρωπο, κάτι που σημαίνει τη διαρκή κυκλοφορία του ιού και την εμφάνιση περιοδικών εξάρσεων της λοίμωξης όπως συμβαίνει με τον ιό της γρίπης.

Στην Κίνα οι ερευνητές του ΠΟΥ -Αυξάνονται τα κρούσματα

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων που ερευνά την επιδημία του νέου κοροναϊού θα αναχωρήσει για την Κίνα την Δευτέρα ή την Τρίτη, ανακοίνωσε απόψε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην έδρα του οργανισμού στη Γενεύη.

Οι νεκροί έφτασαν σήμερα τους 723 και είναι πολύ πιθανόν ότι θα ξεπεράσουν τους 774 που είχαν καταγραφεί παγκοσμίως κατά την επιδημία του Σοβαρού Οξέως Αναπνευστικού Συνδρόμου (SARS) την περίοδο 2002-2003.

Στην ηπειρωτική Κίνα τα κρούσματα ανέρχονται στα 34.598.

Ανεφοδιασμός σε ιατρικό εξοπλισμό

Ο αντικυβερνήτης της επαρχίας Χουμπέι, που βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας, είπε σήμερα ότι ο ανεφοδιασμός σε ιατρικό εξοπλισμό έχει βελτιωθεί, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν και πάλι προβλήματα αν επιδεινωθεί η επιδημία.

Σύμφωνα με τον Κάο Γκουανγκτζίνγκ, οι μεγαλύτεροι παραγωγοί προστατευτικών ειδών (μάσκες, στολές) επαναλειτουργούν τις μονάδες τους από τις 7 Φεβρουαρίου, όμως κάποια μικρότερα εργοστάσια δεν έχουν προς το παρόν τεθεί σε λειτουργία. «Ελλείψεις υπάρχουν ακόμη», παραδέχτηκε. Μόνο στην επαρχία Χουμπέι καταγράφηκαν σήμερα 2.841 νέα κρούσματα.

Σύμφωνα με τον Κάο, τα εργοστάσια της Χουμπέι μπορούν να παράγουν πάνω από 30.000 προστατευτικές στολές ημερησίως και σύντομα η παραγωγή θα αυξηθεί στις 50.000

Οι κινεζικοί σιδηρόδρομοι (The China State Railway Group Co., Ltd) είχαν μεταφέρει περίπου 35.610 τόνους υλικού πρόληψης και προστασίας από το νέο κοροναϊό μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης (18:00) σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή τους.

Η συνολική ποσότητα των εφοδίων περιείχε 123.086 τεμάχια, συμπεριλαμβανομένων και 30.951 τόνων ειδικού ιατρικού υλικού.

Από την άλλη μεριά, η διακίνηση των επιβατών με τους σιδηροδρόμους μειώθηκε δραστικά κατά 89%, σε ετήσιο επίπεδο στην Κίνα.

Άλλοι 100 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Diamond Princess αισθάνθηκαν αδιαθεσία ή ανέβασαν πυρετό

Περίπου 100 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Diamond Princess, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα στη Γιοκοχάμα, ανέβασαν πυρετό ή αισθάνθηκαν αδιαθεσία, μετέδωσε το ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo σήμερα.

Το υπουργείο Υγείας της Ιαπωνίας ανέφερε ότι οι επιβάτες αυτοί θα επανεξεταστούν κατεπειγόντως.

Μέχρι τώρα, 64 άνθρωποι που είχαν βρεθεί θετικοί στον νέο κοροναϊό 2019-nCoV, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο επιβαίνουν περίπου 3.700 εκδρομείς από 50 χώρες. Το Diamond Princess απέπλευσε από τη Γιοκοχάμα στις 20 Ιανουαρίου και επέστρεψε στις 3 Φεβρουαρίου.

Μεταξύ των επιβατών ήταν και ένας Κινέζος που στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχε μολυνθεί από τον κοροναϊό.

Ο ασθενής αποβιβάστηκε στο Χονγκ Κονγκ στις 25 Ιανουαρίου. Οι ιαπωνικές αρχές διέταξαν το κρουαζιερόπλοιο να αράξει στα ανοιχτά της Γιοκοχάμα για να εξεταστούν οι επιβάτες και το πλήρωμα. Η καραντίνα θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου.

Σε ύψιστη επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές στην Ευρώπη

Όσον αφορά στην Ευρώπη έχουν καταγραφεί περιστατικά σε Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ιταλία και Βέλγιο.

Στην πλειονότητά τους αφορούσαν ταξιδιώτες που επέστρεφαν από την Κίνα με εξαίρεση κάποια περιστατικά στη Γερμανία και τη Γαλλία.

Η γαλλική κυβέρνηση επικαιροποίησε τις ταξιδιωτικές οδηγίες της για την Κίνα, ενώ δεν προτείνει επισκέψεις στην Κίνα, παρά μόνο για τις «απολύτως απαραίτητες» περιπτώσεις, εξαιτίας της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με την εξάπλωση του νέου κοροναϊού, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο των Εξωτερικών.

Δύο σχολεία κοντά στην ορεινή περιοχή της Σαβοΐας, στην ανατολική Γαλλία όπου πέντε Βρετανοί διαγνώστηκαν με το νέο κοροναϊό θα κλείσουν την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν που κινούνταν όσοι έχουν διαγνωστεί πως έχουν προσβληθεί από τον ιό.

Έντεκα Βρετανοί, συμπεριλαμβανομένων των πέντε που έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, εξετάζονται στα τοπικά νοσοκομεία.

Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και ένα 11χρόνο παιδί που πρόσφατα βρέθηκε σε σχολείο στο ορεινό χωριό Κονταμίν.

Ελλάδα: Άσκηση ετοιμότητας σε «Σωτηρία» και «Ελ. Βενιζέλος»

Προγραμματισμένη συνδυαστική, ευρείας κλίμακας άσκηση προσομοίωσης και ετοιμότητας, αναφορικά με την αντιμετώπιση ύποπτου περιστατικού κορωναϊού 2019-nCoV, πραγματοποίησε το ΕΚΑΒ, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αλλά και στο ορισμένο Νοσοκομείο Αναφοράς Γ.Ν. Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία».

Το σενάριο της άσκησης αφορούσε την άφιξη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» πτήσης Αεροπορικής Εταιρείας, όπου ο πιλότος (λίγη ώρα προ της άφιξης) ενημέρωσε τον Πύργο Ελέγχου του Αερολιμένα πως ανάμεσα στους επιβάτες υπήρχαν 3 άτομα που είχαν εκδηλώσει πιθανά συμπτώματα κορωναϊού 2019-nCoV (εμπύρετη κατάσταση, εκδήλωση εμετών με πόνους στην κοιλιακή χώρα) και τα οποία τα είχαν ήδη απομονώσει στα τελευταία καθίσματα του αεροσκάφους.

Άμεσα ο Πύργος Ελέγχου ενημέρωσε για το περιστατικό το Κέντρο Επιχειρήσεων Αερολιμένα (ASOC) αλλά και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Στη συνέχεια η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε ταυτόχρονα το Αεροϋγειονομείο, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αλλά και την Υπηρεσία Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας Αερολιμένα του ΕΚΑΒ (ΥΕΙΒΑ-ΕΚΑΒ). Για τις ανάγκες της άσκησης η Υπηρεσία Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας Αερολιμένα του ΕΚΑΒ (ΥΕΙΒΑ-ΕΚΑΒ) επικοινώνησε άμεσα με το ΕΚΑΒ (166) και ζήτησε ασθενοφόρα για την διακομιδή των ύποπτων περιστατικών. Κατόπιν της ενδοϋπηρεσιακής συνεννόησης του Συντονιστικού Κέντρου του ΕΚΑΒ με το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) στάλθηκαν στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» τρία (3) ασθενοφόρα για να διακομίσουν τα ύποπτα περιστατικά κορωναϊού 2019-nCoV στο ορισμένο Νοσοκομείο Αναφοράς Γ.Ν. Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία».

Ταυτόχρονα το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) ενημέρωσε για την επικείμενη υποδοχή, των εν λόγω περιστατικών, το Γ.Ν. Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» αλλά και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Κατά την άφιξη των τριών ύποπτων περιστατικών κορωναϊού 2019-nCoV στο Γ.Ν. Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», ενεργοποιήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί αντιμετώπισης από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε συνεργασία με την Επιτροπή Λοιμώξεων του Νοσοκομείου.

Η συγκεκριμένη συνδυαστική, ευρείας κλίμακας άσκηση ετοιμότητας και προσομοίωσης, για την αντιμετώπιση ύποπτων περιστατικών κορωναϊού 2019-nCoV ανάμεσα στους συναρμόδιους Φορείς και τις Δομές Υγείας (ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥ, 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, Νοσοκομείο Αναφοράς υποδοχής ύποπτου Περιστατικού κορωναϊού 2019-nCoV) με φορείς του ιδιωτικού τομέα (Διεθνής Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»), πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Προέδρου του ΕΚΑΒ Παπαευσταθίου Νίκου, του Διοικητή της 1ης ΥΠΕ Στάθη Παναγιώτη, του Υπεύθυνου Σχεδιασμού Επιχειρησιακών Ασκήσεων του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Μίχου Νίκου, του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ Πύρρου Δημήτρη, της Διευθύντριας του ΕΤΙΚ ΕΚΑΒ Ζυγούρα Αναστασίας, της Υπεύθυνης ΥΕΙΒΑ-ΕΚΑΒ Γκέσουρα Δήμητρας, εκπροσώπων του ΕΟΔΥ αλλά και στελεχών του Κέντρου Επιχειρήσεων Αερολιμένα (ASOC).

Σερβία : Σε καραντίνα όσοι επιστρέφουν από Κίνα

Η κινέζικη εταιρία «Zijin Mining» που εκμεταλλεύεται τα ορυχεία χαλκού του Μπορ, στην ανατολική Σερβία, θέτει σε προσωρινή καραντίνα όλους τους εργαζόμενους που επιστρέφουν από τις διακοπές τους στην Κίνα.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρία οι εργαζόμενοι που μετέβησαν στην Κίνα για τις γιορτές του κινέζικου νέου έτους και επιστρέφουν στην εργασία τους θα τίθενται για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα διάρκειας 14 ημερών, σε χώρο που διαμορφώθηκε κατάλληλα εντός των εγκαταστάσεων των ορυχείων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι κανένας από τους εργαζόμενους που επέστρεψαν μέχρι σήμερα δεν προέρχεται από την επαρχία Χιουμπέι που προσβλήθηκε από το κοροναϊό.

Η είδηση για την καραντίνα προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της πόλης Μπορ, οι επιδημιολόγοι ωστόσο καθησυχάζουν τον κόσμο επισημαίνοντας ότι παρακολουθούν την υγεία των Κινέζων εργαζομένων και δεν υπάρχει λόγος πανικού.

Από το εθνικό Ινστιτούτο ιογενών νοσημάτων «Batut» αναφέρουν ότι όλοι οι Κινέζοι εργαζόμενοι των ορυχείων του Μπορ, κατά την είσοδο τους στην Σερβία, υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και δεν διαπιστώθηκε ότι έφεραν συμπτώματα κάποιας ίωσης.

Στην Σερβία υπολογίζεται ότι ζουν περισσότεροι από είκοσι χιλιάδες Κινέζοι οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με το εμπόριο ή εργάζονται σε εταιρίες κινέζικων συμφερόντων.

α τελευταία έξι χρόνια ο αριθμός των Κινέζων στην Σερβία αυξήθηκε εξαιτίας της ανάληψης από κινέζικες κατασκευαστικές εταιρίες μεγάλων οδικών και σιδηροδρομικών έργων.

Στο Βελιγράδι λειτουργεί κινέζικη αγορά η οποία στο παρελθόν είχε μεγάλη επισκεψιμότητα. Μετά την εμφάνιση του κοροναϊού η αγορά έχει ερημώσει και όπως επισημαίνουν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων οι πωλήσεις έπεσαν κατά 75%.

Επεκτείνεται ο τρόμος και σε εταιρείες «κολοσσούς»

Στο μεταξύ, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen ανέβαλε την επανέναρξη της παραγωγής οχημάτων στις περισσότερες από τις μονάδες παραγωγής που διαθέτει στην κοινοπραξία της με την SAIC Motor εντός της βιομηχανικής εγκατάστασης στην παραλιακή πόλη Τιαντζίν, αλλά και στην κοινοπραξία της με τον όμιλο FAW Group, μέχρι την 17η Φεβρουαρίου εξαιτίας της εξάπλωσης του νέου κοροναϊού.

Μόνο ένα εργοστάσιο παραγωγής που η γερμανική εταιρία λειτουργεί με την SAIC στην Σανγκάη και κάποια εργοστάσια στην κοινοπραξία της με την FAW θα λειτουργήσουν στις 10 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που απέστειλε ηλεκτρονικά σήμερα η VW.

Η γερμανική εταιρία ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει προκλήσεις σχετικά με τον εφοδιασμό της, καθώς οι Κινέζοι επιστέφουν από τις αργίες του εορτασμού της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς, αλλά και εξαιτίας των περιορισμένων ταξιδιωτικών επιλογών που έχουν οι εργαζόμενοι στις γραμμές παραγωγής της.

Την ίδια ώρα την απόσυρση της λόγω κοροναϊού, από την φετινή διοργάνωση της μεγαλύτερης έκθεσης ψηφιακών επικοινωνιών και νέων τεχνολογιών διεθνώς, το Mobile World Congress που πραγματοποιείται σε μερικές ημέρες στην Βαρκελώνη, ανακοίνωσε η Ericsson, ένας από τους μεγαλύτερους εκθέτες της διοργάνωσης.

Η ευθύνη της Ericsson για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των πελατών και άλλων ενδιαφερομένων είναι η κορυφαία προτεραιότητα της εταιρίας. Λόγω της εμφάνισης του κοροναϊού, η Ericsson έλαβε την απόφαση να αποσύρει την συμμετοχή του Mobile World Congress 2020, καθώς η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών δεν μπορούν να διασφαλιστούν, αναφέρει σε ανακοίνωση της.

Μετά από εκτεταμένη αξιολόγηση των κινδύνων, η Ericsson αποφάσισε να λάβει περαιτέρω προληπτικά μέτρα αποσύροντας τη συμμετοχή της από το MWC Barcelona 2020, το μεγαλύτερο γεγονός στον κλάδο των ψηφιακών τηλεπικοινωνιών, αναφέρει η εταιρία.

Στην ανακοίνωση της επισημαίνει επίσης ότι οι διοργανωτές του MWC έχουν κάνει ό, τι μπορούν για να ελέγξουν τον κίνδυνο, ωστόσο, ως ένας από τους μεγαλύτερους εκθέτες, η Ericsson έχει χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά στην αίθουσα και ακόμη και εάν ο κίνδυνος είναι χαμηλός, η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών της.

Ο κ. Börje Ekholm, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ericsson, επισήμανε ότι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, των πελατών της και άλλων ενδιαφερομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά της. Αυτή δεν είναι μια απόφαση που έχουμε πάρει εύκολα, ανυπομονούσαμε να παρουσιάσουμε τις τελευταίες μας καινοτομίες στο MWC στη Βαρκελώνη.

Είναι πολύ ατυχές, αλλά πιστεύουμε ακράδαντα ότι η πιο υπεύθυνη επιχειρηματική απόφαση είναι να αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το φετινό γεγονός

Άλλες δύο μεγάλες εταιρίες ανακοίνωσαν επίσης την απόσυρση της συμμετοχής από το μεγαλύτερο γεγονός του κόσμου στον τομέα των ψηφιακών επικοινωνιών που συγκεντρώνει περισσότερους από 100.000 επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου, 2.500 κορυφαίες εταιρίες και περισσότερους από 3.000 δημοσιογράφους.

Η Ericsson τα τελευταία χρόνια είχε ένα από τα πλέον εντυπωσιακά περίπτερα και στη διάρκεια της διοργάνωσης προχωρούσε σε σημαντικές ανακοινώσεις για νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με διεθνή απήχηση.

Τι λένε οι επιστήμονες – Οι φόβοι για «κρυφούς» φορείς

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων θεωρεί ότι ο κίνδυνος νέων εισαγόμενων κρουσμάτων στην Ευρώπη είναι μέτριος ως υψηλός παρ’ ότι η πιθανότητα μετάδοσης του ιού εντός των ευρωπαϊκών κρατών θεωρείται χαμηλή.

Διακεκριμένοι λοιμωξιολόγοι και επιδημιολόγοι των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η κλινική εικόνα της λοίμωξης από το νέο κοροναϊό είναι ήπια.

«Συνεπώς, πιστεύεται ότι πολλά άτομα που έχουν μολυνθεί δεν έχουν αναζητήσει ιατρική φροντίδα και επομένως δεν έχουν επίσημα καταγραφεί ως κρούσματα.

Επιδημιολογικά μοντέλα που έχουν βασιστεί στις αρχικές επιδημιολογικές και κλινικές πληροφορίες για τον νέο κοροναϊό υπολογίζουν ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων μπορεί να είναι από 3 ως 6 φορές μεγαλύτερος από τον επίσημα καταγεγραμμένο στις αρχές Φεβρουαρίου».

Σύμφωνα με τον πρύτανη του ΕΚΠΑ Αθανάσιο Δημόπουλο «τα στοιχεία αυτά δημιουργούν δύο βασικές ανησυχίες στους επιστήμονες. Η πρώτη αφορά την εξάπλωση της επιδημίας.

Εκτιμώντας το ρυθμό αύξησης των κρουσμάτων και συγκρίνοντας με ιστορικά μοντέλα, αρκετοί επιδημιολόγοι θεωρούν ότι η καραντίνα που έχει επιβληθεί σε περίπου 50 εκατομμύρια κατοίκους της Κίνας δεν θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Τουναντίον εκφράζονται φόβοι ότι θα αυξήσει ιδιαίτερα τον αριθμό των κρουσμάτων στον αποκλεισμένο πληθυσμό. Επίσης τα μέτρα απαγόρευσης των μετακινήσεων μπορούν να περιορίσουν την επιδημία μόνο κατά 25%.

Η δεύτερη ανησυχία αφορά την περίπτωση να γίνει ο νέος κοροναϊός ενδημικός στον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει τη διαρκή κυκλοφορία του ιού μεταξύ των ανθρώπων και την εμφάνιση περιοδικών εξάρσεων της λοίμωξης όπως συμβαίνει με τον ιό της γρίπης.

«Η κατάσταση θα ελεγχθεί -Εμπόριο και τουρισμός οι μεγάλοι πληγέντες»

Συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα ελεγχθεί η κατάσταση του κοροναϊού και ότι οι εξελίξεις θα είναι καλύτερες από τους αρχικούς υπολογισμούς, δήλωσε ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), Γιάννης Κυριόπουλος.

Σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο Fm, ο κ. Κυριόπουλος εκτίμησε ότι η παγκόσμια οικονομία θα περάσει μια φάση αναταράξεων 1-2 μηνών και στη συνέχεια η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί.

Η θνησιμότητα είναι πολύ πιο χαμηλή της φιλολογίας που αναπτύσσεται, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Οι σκηνές που βλέπουμε στις τηλεοράσεις είναι σκηνές αντιμετώπισης τρομοκρατικού χτυπήματος. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να εξοικειωθούμε με αυτό».

Ο κ. Κυριόπουλος χαρακτήρισε τα μέτρα αποκλεισμού και προφύλαξης πρωτοφανή, εκτιμώντας ότι το λιανικό εμπόριο και ο τουρισμός είναι από τους μεγάλους πληγέντες του ιού όχι μόνο στην Κίνα και τις όμορες χώρες, αλλά και σε εμάς.

Γιατί, όπως επισημαίνει, όταν εμφανιστούν τα πρώτα κρούσματα θα μας τρομάξουν και θα σταματήσει ο συγχρωτισμός. Εκτιμά ωστόσο ότι αυτό θα διαρκέσει σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε ερώτηση αν η χώρα μας έχει τις δυνατότητες να ανταπεξέλθει οικονομικά, αλλά και από πλευράς υποδομών σε περίπτωση έξαρσης του ιού, απαντά ότι η Ελλάδα είναι κακή στα επεισόδια ρουτίνας και πολύ καλή σε επείγουσες περιπτώσεις.

«Κατά συνέπεια όταν βρισκόμαστε μπροστά σε κίνδυνο, έχουμε στο DNA μας κάποια αντανακλαστικά. Έχουμε τους ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε μεγάλα προβλήματα».