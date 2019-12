Το χριστουγεννιάτικο μήνυμά του

Μετά από ένα χρόνο σιωπής, ο Κέβιν Σπέισι ξαναχτύπησε την παραμονή των Χριστουγέννων ως Φρανκ Άντεργουντ από το House of Cards με ένα ακόμα βίντεο για τους θαυμαστές του.

Υπενθυμίζεται ότι το 2017 ο ηθοποιός είδε την καριέρα του να γκρεμίζεται μέσα σε μια νύχτα μετά από μια σειρά καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης από άλλους άνδρες.

Τότε, ο Σπέισι είχε παραδεχτεί για πρώτη φορά δημοσίως την ομοφυλοφιλία του, ενώ στη συνέχεια αποτραβήχτηκε από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ούτως ή άλλως, η καριέρα του είχε ουσιαστικά καταρρεύσει αφού απομακρύνθηκε από το House of Cards και αντικαταστάθηκε στην ταινία All the Money in the World από τον Christopher Plummer..

Έσπασε τη σιωπή του και τα φετινά Χριστούγεννα

Πέρσι τα Χριστούγεννα, ο Κέβιν Σπέισι επέστρεψε από την αφάνεια με το βίντεο «Let Me Be Frank».

Έτσι και φέτος, ο 60χρονος σταρ επιστρέφει και πάλι ως Φρανκ Άντεργουντ (Frank Underwood) - ένας χαρακτήρας που το κοινό λάτρεψε και που έγραψε ιστορία στη δημοφιλή σειρά του Netflix.

Αυτό είναι το φετινό μήνυμα του Κέβιν Σπέισι:

«Δεν πιστεύατε στα αλήθεια ότι θα έχανα την ευκαιρία να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, σωστά; Ήταν μια πολύ καλή χρονιά και είμαι ευγνώμων που είμαι καλά στην υγεία μου. Με αυτή την αφορμή έκανα κάποιες αλλαγές στη ζωή μου και θα ήθελα να σας προσκαλέσω να με ακολουθήσετε σε αυτές. Όπως οδεύουμε στο 2020, θέλω να δώσω την ψήφο μου σε περισσότερο καλό σε αυτόν τον κόσμο. Α, ναι, ξέρω τι σκέφτεστε. Μπορεί να μιλάει σοβαρά; Μιλάω πολύ σοβαρά. Και δεν είναι τόσο δύσκολο. Πιστέψτε με. Την επόμενη φορά που κάποιος θα κάνει κάτι που δεν σας αρέσει μπορείτε να συνεχίσετε την επίθεση. Μπορείτε όμως και να κάνετε το απροσδόκητο. Μπορείτε να τον σκοτώσετε με καλοσύνη», είναι το μήνυμα του Κέβιν Σπέισι στους θαυμαστές του.

Όπως ήταν επόμενο, το Διαδίκτυο υποδέχτηκε αυτό το βίντεο με προβληματισμό, εστιάζοντας στην ανατριχιαστική ερμηνεία του ηθοποιού, στη σκιά των βαρύτατων κατηγοριών εναντίον του

Ο ίδιος ο Σπέισι έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

Ένα από τα φερόμενα θύματά του απέσυρε τη μήνυση εις βάρος του σε αστικό επίπεδο, αλλά οι ποινικές κατηγορίες παραμένουν.

Ο Κέβιν Σπέισι μπαινοβγαίνει στα δικαστήρια τα τελευταία χρόνια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχει πετύχει οικονομικούς διακανονισμούς εις βάρος των ατόμων στα οποία φέρεται να ασέλγησε.

Πλέον, προσπαθεί να ξεπεράσει όσα έχουν συμβεί και να αναστήσει την καριέρα του.