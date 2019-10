Νέες απειλές -συνεχίζοντας τις εμπρηστικές του δηλώσεις- προς την ΕΕ εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσον αφορά τη στρατιωτική επιχείρηση στην Τουρκία και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο προσφυγικό αν δεν επιτευχθούν τα σχέδια της Αγκυρας.

Ο τούρκος πρόεδρος δήλωσε πως, εάν δεν υποστηρίξει τα σχέδια της Αγκυρας για τη «ζώνη ασφαλείας» στη Συρία η ΕΕ, τότε θα ανοίξει τα σύνορα για να έρθουν οι πρόσφυγες στην Ευρώπη.

Ο τούρκος πρόεδρος έστειλε μήνυμα και στη Μόσχα ότι θα «καθαρίσει» την περιοχή των συνόρων με τη βορειοανατολική Συρία από τις Κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) εάν η Ρωσία δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές ορίζονται από τη διμερή συμφωνία που υπεγράφη πριν από λίγες ημέρες.

«Αν η περιοχή της βόρειας Συρίας δεν καθαρίσει από «τρομοκράτες» τότε η Τουρκία θα την καθαρίσει μόνη της» ήταν η χαρακτηριστική έκφραση του Ερντογάν, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, μιλώντας σε εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη.

#BREAKING If northern Syrian region not cleared of terrorists by 150 hours, Turkey will clear it single-handedly: President Erdogan

