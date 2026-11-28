Μια παλιά καραβάνα της πολιτικής. Άνθρωπος ευθύς που δεν στρογγυλεύει τα λόγια του. Ενας γνήσιος λαϊκός δεξιός. Πολιτικό τέκνο του Ευάγγελου Αβέρωφ, ο οποίος τον είχε συμβουλεύσει: «Δεν θα πηγαίνεις ούτε πολύ κοντά ούτε πολύ μακριά σε έναν αρχηγό γιατί είναι σαν το τζάκι: κοντά καίγεσαι – μακριά κρυώνεις». Έχοντας πίσω του μια πλούσια πολιτική διαδρομή – εκλέγεται από το 1990 στην Α’ Αθηνών, υπήρξε υπουργός, ευρωβουλευτής, δήμαρχος Αθηναίων και τώρα πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων – ο Νικήτας Κακλαμάνης δεν έχει κλείσει ακόμα τον κύκλο του και δηλώνει δυναμικά «παρών».

Σε μια συγκυρία αβεβαιότητας και φθοράς για την κυβερνητική παράταξη, ο Κακλαμάνης «βγαίνει μπροστά» και στέλνει τα δικά του ηχηρά «μηνύματα», τόσο εκτός όσο και εντός ΝΔ. Οπως προς τους επίδοξους «δελφίνους» για την ηγεσία της ΝΔ: «Οι “δελφίνοι” μάλλον θα πρέπει να αναμένουν για μία ακόμη φορά…» αναφέρει, ενώ για τις εκλογές πιστεύει πως «δεν έχουμε την πολυτέλεια για περιπέτειες», εκτιμώντας ότι «ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι δύσκολος αλλά εφικτός» και δηλώνοντας: «Δεν πιστεύω στις κυβερνήσεις συνεργασίας σε καιρό ειρήνης».

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Ολοκληρώνοντας τη θητεία του ως πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων σε μια περίοδο πόλωσης και εντάσεων τον ρωτάμε αν άξιζε τον κόπο: «Ηταν άνοιξη του 1990, όταν για πρώτη φορά οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες επέλεξαν να τους εκπροσωπήσω στη Βουλή των Ελλήνων. Εκαναν το ίδιο “λάθος” δώδεκα φορές, άρα η Βουλή για μένα είναι η δεύτερη οικογένειά μου. Είναι μία εμπειρία μοναδική, αλλά όχι άγνωστη για μένα. Η υπερψήφιση του απολογισμού τής Βουλής με μία πρωτοφανή πλειοψηφία με κάνει να πω: Ναι, άξιζε τον κόπο». Ωστόσο, η τοξικότητα περισσεύει, οι καβγάδες και τα «γαλλικά» δίνουν πολλές φορές τον τόνο και ο κατακερματισμός έχει οδηγήσει σε σκηνικό πρωτοφανούς ρευστοποίησης. Υπάρχει διέξοδος από αυτό το «γκρίζο» σκηνικό;

Ο Κακλαμάνης διατηρεί μια ελπίδα: «Στα 30 χρόνια παρουσίας μου, Βουλή με 50 ανεξάρτητους δεν έχει υπάρξει ποτέ. Η τοξικότητα, οι καβγάδες και τα “γαλλικά” που αναφέρετε προσφέρουν μία πρόσκαιρη “δημοσιότητα” στα κόμματα ή στους βουλευτές, υποβιβάζουν το κύρος της Βουλής αλλά σε κανένα κόμμα δεν προσφέρει τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Στις Δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα», σημειώνει.

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Οσον αφορά τη «μεγάλη εικόνα» της απαξίωσης της πολιτικής και των πολιτικών και της υποβάθμισης των κοινοβουλευτικών θεσμών, το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα αλλάξει αυτό το δυστοπικό σκηνικό; «Μεταξύ δύο κοινοβουλευτικών περιόδων ό,τι καλό ή κακό γίνεται μέσα στη Βουλή την ευθύνη την έχουν τα κόμματα και οι βουλευτές. Την ημέρα, όμως, των εκλογών η ευθύνη περνά στα χέρια του λαού και ως προς τα κόμματα που επιλέγει αλλά κυρίως και ως προς τον σταυρό προτίμησής του. Σε κάθε νέα περίοδο διαβάζω … “στη νέα Βουλή υπάρχουν τόσοι γιατροί”. Λάθος, υπάρχουν τόσοι πτυχιούχοι της Ιατρικής. Για να γίνουν γιατροί πρέπει να έχουν υπηρετήσει κάποια χρόνια στα επείγοντα ενός νοσοκομείου….

Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ», σχολιάζει ο γιατρός και επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών Νικήτας Κακλαμάνης, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά της Βουλής με την οποία ελάχιστοι ασχολούνται. «Είναι η Βουλή του πολιτισμού, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής προσφοράς, της κοινοβουλευτικής διπλωματίας… Οταν τα ΜΜΕ αποφασίσουν να ασχοληθούν και μ’ αυτά, το “δυστοπικό σκηνικό” σίγουρα θα αλλάξει», επισημαίνει με νόημα.

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Οσον αφορά την κρίση εμπιστοσύνης και πόσο αυτή τροφοδοτεί τα «άκρα» και τις «αντισυστημικές» δυνάμεις, ο πρόεδρος της Βουλής επιστρατεύει τη δική του εμπειρία: «Το φαινόμενο που περιγράφετε, έχει αγγίξει και την Ελλάδα, ευτυχώς όχι τόσο πολύ, αλλά κυρίως ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικογένεια. Τον Μάιο του 1998, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την ΟΝΕ και το ευρώ, εγώ ήμουν ευρωβουλευτής και ψήφισα λευκό, διότι πίστευα ότι δεν επρόκειτο για οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ), αλλά μόνο για μία βίαιη νομισματική ένωση (ΝΕ).

Το τι άκουσα από τα μέσα ενημέρωσης τότε δεν περιγράφεται… Αναγκάστηκα να γράψω ένα άρθρο για να αιτιολογήσω την ψήφο μου με τίτλο “Η κοινωνική Ευρώπη πέθανε… ζήτω η Ευρώπη των Τραπεζών”. Παρατηρώντας τη σημερινή Ευρώπη με τη λαίλαπα της Ακροδεξιάς να σαρώνει τα πάντα τι πιστεύετε; Δικαιώθηκα ή όχι; Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι “εραστής” της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του ευρώ, απλά το υπενθυμίζω.. Πώς, όμως, φαντάζεται την επόμενη Βουλή, η οποία βάσει των δημοσκοπήσεων μπορεί να είναι ακόμα και δεκακομματική με ορισμένους να προβλέπουν χαοτικές καταστάσεις; «Πιστεύω στη “σοφία” του λαού και ελπίζω να μη συμβεί αυτό που δείχνουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις. Ουκ εν τω πολλώ το ευ», αναφέρει. Από τις εκκρεμότητες που έχει είναι η δρομολογημένη τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής. Τον ρωτάμε σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί: «Ο παρών Κανονισμός έχει ζωή περίπου 40 χρόνια, με μικρές τροποποιήσεις, όταν η Βουλή είχε τέσσερα κόμματα και μεγάλες πολιτικές φυσιογνωμίες μέσα σ’ αυτά.

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Ο νέος Κανονισμός θα υπερασπίζεται το κύρος της Βουλής και των βουλευτών, αλλά θα είναι αυστηρός σ’ αυτούς που υπονομεύουν αυτό το κύρος. Θα είναι λειτουργικός με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα, ευέλικτος και προσαρμοσμένος στη νέα εποχή. Όπως γνωρίζετε ζήτησα προτάσεις απ’ όλους τους βουλευτές, δυστυχώς η ανταπόκριση ήταν μικρή…». Δεν ανοίγει όμως τα χαρτιά του: «Κάθε πράγμα στην ώρα του…», σημειώνει, διευκρινίζοντας πως προτιμά την πειθώ και όχι τα πειθαρχικά μέτρα. «Θα χρειαστεί πολύς κόπος και στο θέμα αυτό, όλα τα κόμματα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, κυρίως όταν συγκροτούν τα ψηφοδέλτιά τους», προσθέτει.

Όσον αφορά τις φωνές εκείνες που εγείρουν ζήτημα αύξησης των απολαβών των βουλευτών υπογραμμίζει: «Γνωρίζετε ότι ο προϋπολογισμός της Βουλής είναι κλειστός και ανέρχεται στο 2,3 τοις χιλίοις στο σύνολο του κρατικού προϋπολογισμού. Τόσο οι απολαβές των εργαζομένων όσο και των βουλευτών προκύπτουν απ’ αυτό το 2,3 τοις χιλίοις και όχι από επιπλέον χρήματα της πολιτείας. Θα επαναλάβω ό,τι είπα πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή, Οι βουλευτές πρέπει να αμείβονται αξιοπρεπώς. Διαφορετικά σε λίγα χρόνια η Βουλή θα απαρτίζεται είτε από γόνους πλουσίων οικογενειών είτε από ανεπάγγελτους».

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Θα είναι, όμως, παρών και στην επόμενη Βουλή; Του ζητήσαμε να σχολιάσει όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας περί συμμετοχής του στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας: «Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας κάθε κόμματος είναι προνόμιο του αρχηγού του. Αν ο Πρωθυπουργός κρίνει ότι με χρειάζεται η παράταξή μου τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά, γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Η απόφασή του είναι σεβαστή σε μένα. Ο κύριος ρόλος μου είναι αυτός της ενότητας της παράταξής μου. Καλώ όλους τους παλιούς συμμαχητές μου, να επανέλθουν στην πολιτική μήτρα, απ’ όπου προέρχονται. Τη Νέα Δημοκρατία», απαντά. Ενώ και στο ερώτημα αν θα είναι εκ νέου πρόεδρος της Βουλής, δηλώνει: «Οταν έλθει η ώρα, την ερώτηση αυτή θα την κάνετε στον πρόεδρο της ΝΔ και μελλοντικό Πρωθυπουργό, δηλαδή, κατ’ εμέ τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Περί αυτοδυναμίας

Τι πιστεύει, όμως, ο έμπειρος πολιτικός σχετικά με το δίλημμα αυτοδυναμία ή περιπέτειες; Είναι ρεαλιστικός ο στόχος και υπό ποιες προϋποθέσεις; «Κατ’ αρχάς είναι αναγκαίος», τονίζει και συμπληρώνει: «Σε αυτό τον τόσο κόσμο γεμάτο πολεμικές συγκρούσεις, οι δύο μεγαλύτερες, στην ευρύτερη περιοχή μας, με μία γείτονα χώρα που έχει σημαία τον αναθεωρητισμό, με μία Ευρώπη που η Ακροδεξιά χτυπά την πόρτα της εξουσίας σε πολλές χώρες, δεν έχουμε την πολυτέλεια για περιπέτειες. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι δύσκολος αλλά εφικτός».

Όσον αφορά την προοπτική κυβερνήσεων συνεργασίας, είναι ευθύς: «Δεν πιστεύω στις κυβερνήσεις συνεργασίας σε καιρό ειρήνης. Είναι αυστηρά προσωπική μου άποψη. Ως πρόεδρος της Βουλής προσπαθώ για κοινοβουλευτικές συγκλίσεις, άλλοτε το πετυχαίνω άλλοτε “σπάω τα μούτρα μου”. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αδυναμία επίτευξης πλειοψηφίας 3/5 στις συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές. Αυτό, όμως, είναι άλλο και τελείως διαφορετικό η συγκυβέρνηση». Θα οδηγηθούμε σε απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις, τον ρωτάμε.

«Η στρατηγική της ΝΔ είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή» απαντά, ενώ όταν η συζήτηση φτάνει στην επόμενη μέρα στη ΝΔ και του υπενθυμίζουμε τα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη που έχει πει ότι «πρέπει να είσαι συμβιβασμένος με την ιδέα ότι η πολιτική καριέρα κάποια στιγμή τελειώνει», δηλώνοντας μάλιστα ότι όταν τελειώσει η σταδιοδρομία του ως Πρωθυπουργού θα τελειώσει και η κοινοβουλευτική του διαδρομή, ο Πρόεδρος της Βουλής σχολιάζει: «Κύριε Σταυρόπουλε υπηρετώ την παράταξή μου, αυτή τη μεγάλη λαϊκή και πατριωτική παράταξη από το 1964, μαθητής στη νεολαία της ΕΡΕ. Γνωρίζω τους ανθρώπους της, τις απόψεις τους, την αυστηρότητά τους, αλλά και τη συσπείρωσή τους την ημέρα της κάλπης. Η Νέα Δημοκρατία το βράδυ των εκλογών με απόφαση του λαού θα είναι η κυρίαρχη δύναμη. Οι “δελφίνοι” μάλλον θα πρέπει να αναμένουν για μία ακόμη φορά…».

Η συζήτηση φτάνει στον άλλοτε στενό πολιτικό του φίλο Αντώνη Σαμαρά. Τον ρωτάμε αν συμμερίζεται την εκτίμηση ορισμένων που θεωρούν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα το σκεφτεί τελικά πριν κάνει το κόμμα: «Δεν γνωρίζω. Με το κόμμα του κ. Σαμαρά θα ασχοληθώ όταν το παρουσιάσει. Και βεβαίως θα είμαι απέναντι» δηλώνει, ενώ στην ερώτηση αν σε περίπτωση που κάνει το κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός, όπως όλα δείχνουν, θα μπορούσε να είναι ένας εν δυνάμει σύμμαχος της ΝΔ σε κυβερνητικό επίπεδο και με ποιες προϋποθέσεις, απαντά: «Ρωτήστε τον ίδιο. Θα έχει ενδιαφέρον η απάντησή του». Αλλά και για την πορεία του εγχειρήματος Τσίπρα και αν θα διατηρηθεί στη δεύτερη θέση που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις, ο συνδαιτυμόνας των «ΝΕΩΝ» παρατηρεί: «Ο λαός θα αποφασίσει. Προσωπικά μου είναι αδιάφορο ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος τρίτος. Εμένα με ενδιαφέρει ο πρώτος, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία. Αυτή η ιστορική παράταξη που ξεκινά από το Λαϊκό Κόμμα, τον Συναγερμό, την ΕΡΕ και φθάνει στο σήμερα».

Του ζητήσαμε και ένα σχόλιο σχετικά με τη συζήτηση περί σύγκρουσης συμφερόντων και ηθικού ασυμβίβαστου, που γίνεται για τις υποθέσεις Λιάκου και Τσάφου. «Θα έπρεπε να παραιτηθούν και πού βρίσκονται τα όρια μεταξύ νόμιμου και ηθικού;», τον ρωτάμε: «Η οικογενειακή ευθύνη πέθανε με το πέρας της “Δίκης της Νυρεμβέργης”. Οσοι όμως πιστεύουμε σ’ αυτή τη μεγάλη, ιστορική παράταξη και έχουμε την τιμή να την εκπροσωπούμε σε θέσεις είτε διορισμένοι είτε κυρίως εκλεγμένοι, οφείλουμε να θυμόμαστε και να σεβόμαστε αυτή την πλούσια ιστορία της», υπογραμμίζει. Στο τέλος του «μενού» της συζήτησης έμειναν τα εθνικά και η πορεία της υπόθεσης του καλωδίου. Τον προβληματίζει το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία όταν το πλοίο φθάσει στο όριο της κυπριακής ΑΟΖ και πώς πρέπει να αντιδράσει η δική μας πλευρά; «Η Ιστορία διδάσκει πώς αντιδρά η Ελλάς αν κάποιος αμφισβητήσει την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της. Ο λαός, οι Ενοπλες Δυνάμεις και ο δημοκρατικός πολιτικός κόσμος, εγγυητές της σταθερότητας και της ειρήνης στη ΝΑ Μεσόγειο γνωρίζουν πώς προασπίζονται αυτά τα αγαθά», δηλώνει ο Νικήτας Κακλαμάνης.