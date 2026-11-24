Οι Μαρία Λούκα και Νίνα-Μαρία Πασχαλίδου μιλούν για το ντοκιμαντέρ τους «Survivors: Ξαναγράφοντας τον μύθο της», που προβάλλεται με αφορμή την αυριανή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Για αιώνες, οι μύθοι γράφονταν από τη σκοπιά εκείνων που είχαν τη δύναμη να ορίζουν τις ιστορίες. Οι γυναίκες τους υπήρξαν συχνά θύματα αρπαγής, βίας, τιμωρίας και θυσίας, εγκλωβισμένες σε ρόλους όπου η πατριαρχική αφήγηση παρουσίαζε ως μοίρα.

Τι θα συνέβαινε, όμως, αν μπορούσαν να πάρουν πίσω τη φωνή τους και να ξαναγράψουν το τέλος; Αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα διερευνά το ντοκιμαντέρ «Survivors: Ξαναγράφοντας τον μύθο της» σε σκηνοθεσία της Μαρίας Λούκα και της Νίνας-Μαρίας Πασχαλίδου, το οποίο προβάλλεται μέσα από το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc σε όλη την Ελλάδα, με αφορμή την αυριανή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

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«Το βίωμα της έμφυλης βίας είναι συλλογικό, αρκετές γυναίκες και θηλυκότητες το κουβαλάμε είτε ως συντελεσμένο γεγονός, είτε ως κίνδυνο, άρα με αυτή την έννοια είναι κομμάτι της βιογραφίας μας, μας αφορά.

Και οι δύο έχουμε έμφυλη ματιά στη δουλειά μας, η οποία συναντήθηκε με τις ιστορίες των ηρωίδων μας και διαμορφώθηκαν οι συνθήκες για ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ σ’ ένα κοινωνικό περιβάλλον όπου πλέον τα ζητήματα της κακοποίησης των γυναικών έχουν αρχίσει να συζητιούνται, να ταρακουνάνε παγιωμένες αντιλήψεις, να αποκτούν ορατότητα και να βοηθούν τα ίδια τα υποκείμενα να βάλουν τις τραυματικές τους εμπειρίες στον λόγο», αναφέρει η Μαρία Λούκα μιλώντας στα «Νσυν».

Πρωταγωνίστριες της ταινίας είναι τρεις γυναίκες, επιζώσες έμφυλης βίας οι οποίες συναντιούνται σ’ ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής υπό την καθοδήγηση της συγγραφέα και σκηνοθέτιδος Παυλίνας Μάρβιν. Ενωμένες, ξεκινούν ένα ταξίδι αναγέννησης μέσα από το οποίο ξαναγράφουν τους αρχαιοελληνικούς μύθους.

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Η καθεμία επέλεξε έναν αρχαιοελληνικό μύθο στον οποίο αναγνώρισε τον δικό της πόνο, τις προσωπικές της απώλειες και τις εμπειρίες βίας. «Η Γεωργία, χορογράφος και ειδική θεραπεύτρια, ταυτίζεται με την Περσεφόνη, η οποία απήχθη και κρατήθηκε αιχμάλωτη από τον θύτη της.

Η Όλγα, δημοσιογράφος και επιζήσασα βιασμού, ταυτίζεται με την Ευρώπη, την οποία απήγαγε ο Δίας μεταμορφωμένος σε ταύρο, στερώντας της την ελευθερία. Η Ηβη, μια τρανς γυναίκα που υπέστη βίαιη επίθεση, συνδέεται με την Αλκηστη, η οποία θυσιάζεται για χάρη της αγάπης.

Καθώς οι γυναίκες επανεξετάζουν τα τραύματά τους, εναλλασσόμαστε ανάμεσα στην καθημερινότητά τους και στις προσωπικές στιγμές της γραφής, της κίνησης και του στοχασμού.

Τις παρακολουθούμε σε άγρυπνες νύχτες και εύθραυστα πρωινά, στους αγώνες, τις φιλίες και τις μικρές τους νίκες. Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι μύθοι που ξαναγράφτηκαν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τρεις νέες ηρωίδες που επιλέγουν τη δική τους μοίρα.

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Μέσα από αυτή τη δημιουργική πράξη, η Όλγα, η Γεωργία και η Ήβη ανακτούν όχι μόνο τις ιστορίες του παρελθόντος, αλλά και τη δική τους δύναμη να αφηγηθούν το μέλλον. Αυτή η διαδικασία να μπορούμε να ξαναπούμε τις ιστορίες μας με έναν άλλον τρόπο δείχνει και το πώς μπορούν να αλλάξουν οι συμπεριφορές και να σπάσουν τα στερεότυπα», τονίζει η Νίνα-Μαρία Πασχαλίδου.

Η δύναμη της γραφής

Σε αυτή τη διαδρομή, η γραφή απέκτησε μια διάσταση βαθιά προσωπική, σχεδόν θεραπευτική. Δεν λειτούργησε απλώς ως μέσο έκφρασης αλλά ως ένας ασφαλής χώρος όπου οι τρεις γυναίκες μπόρεσαν να επιστρέψουν στις τραυματικές τους εμπειρίες, να τις προσεγγίσουν από νέα οπτική και να ανακτήσουν σταδιακά τον έλεγχο της αφήγησής τους. «Είναι μια μοναδική δύναμη η γραφή. Μια σιωπηλή διαδικασία, αθόρυβη, μοναχική, αλλά και τόσο ηχηρή.

Οι τρεις πρωταγωνίστριές μας λύθηκαν μέσα στις σελίδες στα τετράδια που άπλωσαν στο πάτωμα. Αφέθηκαν ελεύθερες, αποτύπωσαν τις σκέψεις τους, έκαναν την ψυχανάλυσή τους. Είπαν αυτά που δεν ήθελαν να πουν, που φοβόντουσαν.

Έπειτα οι λέξεις, γίνονται επιφωνήματα, κραυγές, γέλια. Ήταν ένα δημιουργικό εργαλείο που μας βοήθησε να τις ξεδιπλώσουμε αβίαστα. Οπως λέει και η αγαπημένη μου Μάργκαρετ Ατγουντ, “Μια λέξη έπειτα από μια άλλη λέξη είναι δύναμη”», υπογραμμίζει η Νίνα-Μαρία Πασχαλίδου.