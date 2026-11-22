Η αποχώρηση του Απόστολου Πάνα από το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ήταν αιφνιδιαστική σε σχέση με τον χρόνο που έγινε, δεν ήταν όμως μια κίνηση που εξέπληξε τη Χαριλάου Τρικούπη.

Τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης που παρακολουθούν τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα εκτιμούν πως βρίσκεται σε εξέλιξη μια στρατηγική ενσωμάτωσης πράσινων στελεχών, ώστε να μη φανεί πως το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ απευθύνεται μόνο στον πρώην ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ.

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Και πρόκειται για έναν σχεδιασμό, ο οποίος έχει επιταχυνθεί λόγω των χαμηλότερων από το αναμενόμενο δημοσκοπικών επιδόσεων του νεότευκτου κόμματος. Με βάση αυτή την εκτίμηση, μετά την κίνηση Πάνα περιμένουν και ενδεχόμενες άλλες μέχρι τις αρχές του 2027, με τελικό χρονικό ορόσημο το ιδρυτικό συνέδριο που εξήγγειλε η Αμαλίας για το τέλος Φεβρουαρίου.

Το αν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις βασίζεται εξ ολοκλήρου στις απαντήσεις που λαμβάνουν οι επιτελείς της ΕΛΑΣ στις σχετικές – κάτω από ραντάρ – προσεγγίσεις, που βρίσκονται σε εξέλιξη από το περασμένο καλοκαίρι, όπως συνέβη με την περίπτωση του βουλευτή Χαλκιδικής.

Διερευνητικές

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη κοντά στον Αλέξη Τσίπρα έχουν αναλάβει τις δύσκολες αποστολές, δηλαδή τις διερευνητικές επαφές με βουλευτές, συμβολικές προσωπικότητες, αλλά και μεσαία στελέχη του πιο αριστερόστροφου ΠΑΣΟΚ -κυρίως στη δεξαμενή που στήριξαν άλλους υποψηφίους στις εσωκομματικές του 2024 (βασικά μεταξύ όσων στήριξαν Χάρη Δούκα) ή θεωρούν τους εαυτούς τους παραγκωνισμένους από τη σημερινή ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

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Από αυτούς έλαβαν αρκετά «όχι», μεταξύ των οποίων από βουλευτές της περιφέρειας, αλλά και στελέχη που σε προηγούμενη φάση κατείχαν σημαίνοντα ρόλο εντός της Χαριλάου Τρικούπη. Εκτός της περίπτωσης Πάνα, για τον οποίο μένει να επιβεβαιωθεί τυχόν μεταγραφή (με δεδομένο πως ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν αποχωρεί από την ενεργό πολιτική) στην ΕΛΑΣ φαίνεται πως είχαν μεγαλύτερη τύχη με τον ανεξάρτητο Μπαράν Μπουρχάν στην Ξάνθη, ο οποίος δεν επέστρεψε ποτέ στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ παρά το γεγονός ότι αθωώθηκε στο Εφετείο, μετά την πρωτόδικη καταδίκη του σε υπόθεση συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Μένει να φανεί αν και πόσα αναγνωρίσιμα πρόσωπα εκτός Βουλής ή ακόμα και εκτός ΠΑΣΟΚ έχουν ανταποκριθεί πιο θετικά σε παρόμοιες προσεγγίσεις.

Περίοδος

Σε κάθε περίπτωση, ο Νοέμβριος και οι αρχές του Δεκεμβρίου θεωρούνται περίοδος-κλειδί για πιθανές αλλαγές πολιτικής στέγης, ενώ εκτιμήσεις παρατηρητών τοποθετούν ενδεχόμενες πιο συμβολικές κινήσεις, αν τελικά υπάρξουν, πιο κοντά στην ημερομηνία του συνεδρίου ή, αναλόγως τις επικρατούσες συνθήκες, πιο κοντά στις εθνικές κάλπες. Ο ίδιος ο Ανδρουλάκης, πάντως, ερωτώμενος για την αποχώρηση Πάνα, τόνισε πως μερικούς μήνες μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, κάποιοι διαφωνούν με την αυτόνομη πορεία που ψήφισαν στο συνέδριο: «Δεν διαπραγματεύομαι κάτω από το τραπέζι. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει ακλόνητο τη μάχη του απέναντι στη ΝΔ».

Στο μεταξύ, με στόχο να ενταχθεί στην ΕΛΑΣ, παραιτήθηκε χθες από βουλευτής και ο Γιώργος Ψυχογιός, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Κορινθία και από τον περασμένο Ιούλιο είχε ανεξαρτητοποιηθεί. Με την παραίτησή του ανεβάζει στους 11 τους παραιτηθέντες βουλευτές που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ και πλέον κατευθύνονται στον Αλέξη Τσίπρα.