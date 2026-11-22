Η πρώην επικεφαλής της COP30 εξηγεί στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» γιατί η ενεργειακή μετάβαση δεν ανακόπτεται, παρά τις γεωπολιτικές αντιθέσεις και την αμερικανική αποχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισιού

«Καμία COP δεν μπορεί να αποτελέσει το “μαγικό ραβδί” που επιλύει τα πάντα, προσθέτει όμως έναν επιπλέον “λίθο” στην υπόθεση της κλιματικής αλλαγής» επισήμανε, μιλώντας στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» από την COP31 (9-20 Νοεμβρίου), στην Αττάλεια της Τουρκίας, μια ημέρα προτού η διοργάνωση ρίξει «αυλαία», η Άννα Τόνι, CEO της βραζιλιάνικης προεδρίας της COP30 και Εθνική Γραμματέας Κλιματικής Αλλαγής στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Βραζιλίας, από το 2023 έως το 2025.

Ηγετική φιγούρα και στην εφετινή διοργάνωση, η στενή συνεργάτιδα του επανεκλεγέντος προέδρου της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, στην Τουρκία παρέδωσε τον επίσημο Οδικό Χάρτη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα.

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Υπήρξε, όμως, πρόοδος χειροπιαστή στην COP31; Ακτιβιστές από όλο τον κόσμο, που συνέρρευσαν στην Αττάλεια, καταγγέλλουν μία ακόμη COP για «υποκρισία».

«Με την ολοκλήρωση του εγχειριδίου κανόνων της Συμφωνίας του Παρισιού, οι COP εστιάζουν πλέον στην επιτάχυνση της εφαρμογής όσων έχουν συμφωνηθεί», αμύνεται η Τόνι, από τις ισχυρότερες διεθνώς φιγούρες στην κλιματική διπλωματία. «Στην COP30, στο Μπελέμ, της Βραζιλίας, εγκρίθηκαν πάνω από 50 αποφάσεις με συναίνεση, σε δύσκολες γεωπολιτικές συνθήκες.

Αποφασίστηκαν ο τριπλασιασμός της χρηματοδότησης προσαρμογής, η υιοθέτηση 59 δεικτών και η δημιουργία μηχανισμού δίκαιης μετάβασης».

Στην Αττάλεια;

Εδώ τα μέρη καλούνται να συμφωνήσουν στην πρακτική λειτουργία τους, με προτεραιότητα την ηλεκτροδότηση και τους ωκεανούς.

Η προεδρία της COP30 παρέδωσε επίσης τους οδικούς χάρτες για την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα και τον τερματισμό της αποψίλωσης, μαζί με έκθεση για την κινητοποίηση 1,3 τρισ. δολαρίων ετησίως.

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Αν και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, έχουν ήδη γίνει συγκεκριμένα βήματα εφαρμογής.

Ο στόχος 1,3 τρισ. δολ. είναι σαφές πως δεν μπορεί να καλυφθεί από κρατικούς προϋπολογισμούς. Ποια θα μπορούσε να είναι η λύση; Ο ιδιωτικός παράγων είναι επαρκώς ευαισθητοποιημένος;

Τα δημόσια οικονομικά πρέπει να αυξηθούν, αλλά οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι αναγκαίες. Η έκθεση «Από το Μπακού στο Μπελέμ» δείχνει ότι απαιτούνται 880 δισ. δολάρια ετησίως σε ιδιωτικά κεφάλαια για τις αναπτυσσόμενες χώρες έως το 2035, από 94 δισ. σήμερα.

Τι προτείνουμε; Τη δημιουργία επενδυτικών έργων και τον επιμερισμό κινδύνου μέσω αντιστάθμισης συναλλάγματος και μεικτής χρηματοδότησης.

Ιδιαίτερη έμφαση χρειάζεται η προσαρμογή, καθώς στερείται άμεσων εσόδων, απαιτώντας μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τα προσχέδια της COP31 συναντούν, πάντως, αντίσταση τόσο στη μείωση των ορυκτών καυσίμων όσο και της ηλεκτροκίνησης. Ο «οδικός χάρτης» της Αττάλειας μπορεί να παραμείνει τελικά στα χαρτιά;

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Η απόφαση μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα λήφθηκε με συναίνεση στην COP28 και δεν επαναδιαπραγματεύεται.

Είναι σημαντικό ότι οι πρόσφατες ενεργειακές κρίσεις απέδειξαν ότι η μετάβαση αποτελεί ζήτημα οικονομίας, πολιτικής και κυριαρχίας. Η απεξάρτηση δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.

Ο «οδικός χάρτης» εξετάζει συνολικά προσφορά, ζήτηση και οικονομία, αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές εθνικές συνθήκες. Μέσω της «Προσέγγισης Ετοιμότητας του Μπελέμ», κάθε χώρα αξιολογεί την εξάρτησή της και επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία.

Οικονομικά, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις πολιτικής μπορούν να αυξήσουν τη χρηματοδότηση προς τις αναπτυσσόμενες χώρες σε 1,27-1,41 τρισ. δολ., ετησίως, έως το 2035.

Ο χάρτης αποκτά ουσία μόνον όταν υιοθετείται από κράτη, επιχειρήσεις και τοπικές Αρχές, λειτουργώντας ως κοινή γλώσσα ενόψει του Δεύτερου Παγκόσμιου Απολογισμού.

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Σε ποιο βαθμό υποσκάπτουν την επιχειρούμενη διεθνώς ενεργειακή μετάβαση η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού και το αμερικανικό μποϊκοτάζ των δύο τελευταίων COP;

Η αποχώρηση των ΗΠΑ είναι λυπηρή! Καμία χώρα δεν τις ακολούθησε. Η μετάβαση, ξέρετε, είναι μη αναστρέψιμη.

Άλλωστε, μέσω πρωτοβουλιών όπως το «America Is All In», αμερικανικές Πολιτείες, πόλεις και επιχειρήσεις συνεχίζουν τη δράση, ενισχυμένες και από το μήνυμα των ενδιάμεσων εκλογών. Οι ΗΠΑ, εκτιμώ, θα επιστρέψουν στις κλιματικές συμφωνίες και όταν το πράξουν, πρέπει να μείνουν.

Μετά την επανεκλογή του προέδρου Λούλα, η μετάβαση της Βραζιλίας θα επιταχυνθεί; Τι σχεδιάζετε με τον πρόεδρο και στενό συνεργάτη σας;

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Λούλα, εδώ στην Αττάλεια, η επανεκλογή του αποτέλεσε νίκη για «ένα εθνικό σχέδιο με πυλώνα τη βιωσιμότητα».

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Από το 2023 θέσαμε το κλίμα στον πυρήνα της ανάπτυξης με 8 σχέδια μετριασμού και 16 προσαρμογής. Μειώσαμε την αποψίλωση στον Αμαζόνιο κατά 71%, σε τέσσερα χρόνια, αποτρέποντας εκπομπές ίσες με το ετήσιο σύνολο των εκπομπών της Ιαπωνίας.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Λούλα έχει δεσμευτεί για έναν εθνικό οδικό χάρτη, με στόχο την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα.

Ο ιδιωτικός τομέας της Βραζιλίας έχει ήδη αντιληφθεί ότι η τοποθέτηση του κλίματος στο επίκεντρο της ανάπτυξης ωφελεί τόσο τις επιχειρήσεις όσο και το κλίμα.