Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναμένεται να εγκρίνουν, πριν από τα τέλη του μήνα και εκτός σοβαρού απροόπτου, τον Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος ως τον επόμενο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η Κριστίν Λαγκάρντ έχει δηλώσει ότι θα αποχωρήσει πρόωρα, τον Φεβρουάριο αντί για τον Οκτώβριο του 2027, δρομολογώντας άμεσα τις νέες εξελίξεις.

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Πλέον η Ισπανία θα ελέγχει σύντομα έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς θεσμούς της ευρωζώνης αλλά και όλου του κόσμου, αφού ο Ντε Κος φαίνεται να κερδίζει την κούρσα αυτή από τον Ολλανδό Κλάας Κνοτ ο οποίος ήταν ο μεγάλος του αντίπαλος.

Ο χαμηλών τόνων Ερνάντέθ ντε Κος, ο οποίος σήμερα ηγείται της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, της κεντρικής τράπεζας των κεντρικών τραπεζών, δεν αποτελεί ακριβώς το στερεότυπο του «περιστεριού» από τον ευρωπαϊκό Νότο, σχολίαζε για αυτόν το περιοδικό «Economist».

Είναι αλήθεια ότι, όπως πολλοί άλλοι, εκτίμησε λανθασμένα την έξαρση του πληθωρισμού μετά την πανδημία. Τάχθηκε υπέρ συγκρατημένων αυξήσεων των επιτοκίων και υπέρ ενός ταχύτερου τερματισμού του κύκλου των αυξήσεων.

Επίσης, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε μείωση των τεράστιων χαρτοφυλακίων κρατικών ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ θα πρέπει να γίνει «πολύ σταδιακά και προβλέψιμα», ώστε να αποφευχθεί η αναστάτωση στις αγορές, αναφέρει για αυτόν το βρετανικό περιοδικό.

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Αυτή η στάση ίσως τον κατέστησε συμπαθή στην Ιταλία και τη Γαλλία, χώρες που είναι επιβαρυμένες με χρέη. Ωστόσο, οι δύο αυτές χώρες είναι πιθανότατα λιγότερο ικανοποιημένες με τη θέση του όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική.

Το 2023, ήρθε σε ρήξη με την ισπανική κυβέρνηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, η οποία, κατά την κρίση του, δεν επαρκούσε για να καλύψει το τεράστιο χρηματοδοτικό κενό.

Ως μειονέκτημα σε σύγκριση με τους προκατόχους του χαρακτηρίζεται από τον «Economist» η έλλειψη εμπειρίας στη διαχείριση μεγάλων κρίσεων.

Αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει την επιρροή των μεγαλύτερων οικονομιών του μπλοκ, της Γερμανίας και της Γαλλίας, εν μέσω τυχόν αναταράξεων, ειδικά αφού στο «πακέτο» συμφωνίας περιλαμβάνεται το ότι οι υποψήφιοί τους θα καλύψουν δύο ακόμη κενές θέσεις στην ΕΚΤ.