Η Εθνική πέτυχε τους βασικούς στόχους της, ανέδειξε τη νέα γενιά και μέτρησε τις αδυναμίες της, χτίζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για τον δρόμο προς το Euro 2028

Αν πριν από την αρχή του Nations League έλεγε κάποιος ότι σε όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία η Ελλάδα θα μάζευε έντεκα βαθμούς, σίγουρα θα το… αγοράζαμε.

Το ότι η επτάρα στο Άμστερνταμ χάλασε σε μεγάλο βαθμό την εικόνα και τα όσα πέτυχε προηγουμένως σε αυτή τη διαδικασία η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είναι επίσης ένα γεγονός.

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Τώρα, όμως, που το Nations League ολοκληρώθηκε και μετράμε αντίστροφα για τα προκριματικά του Euro 2028, είναι μία καλή ευκαιρία για έναν απολογισμό.

Να δούμε τι μας άφησε αυτή η εμπειρία απέναντι στα μεγαθήρια και τι μπορούμε να κρατήσουμε για τη δοκιμασία που έρχεται και είναι πολύ πιο σημαντική, καθώς θα κρίνει την παρουσία μας σε μία μεγάλη διοργάνωση.

Το μάθημα

Εκκινώντας από τα αρνητικά, είναι μάλλον προφανές τι πρέπει να πετάξουμε. Αρχικά ο διασυρμός από την Ολλανδία, που αν το δούμε συνδυαστικά, θα μπορούσαμε να τον βάλουμε μαζί με το δεύτερο ημίχρονο κόντρα στους Οράνιε στην Τούμπα.

Εκεί όπου το 2-0 έγινε 2-2 και από τύχη δεν έγινε και… 2-4. Τόσο στο 7-0 όσο και στο δεύτερο ημίχρονο του εντός έδρας ματς καταλάβαμε πως ακόμη έχουμε δρόμο να διανύσουμε για να φτάσουμε στο επίπεδο να κοντράρουμε στα ίσια αυτές τις ομάδες.

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Είναι κουραστικό έπειτα από κάθε στραβή στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό να κάνουμε λόγο για πάθημα που πρέπει να γίνει μάθημα, σε αυτή την περίπτωση όμως, αρμόζει ίσως περισσότερο.

Οταν, μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που προσγειώνεσαι απότομα μόλις έχεις πιστέψει ότι έγινες κάτι περισσότερο από αυτό που πραγματικά είσαι.

Από εκεί και πέρα βέβαια, υπάρχουν και πολλά θετικά που μπορούμε να κρατήσουμε.

Και αυτά είναι πως με τη σωστή προσέγγιση, στην καλή μας μέρα, μπορούμε να σταθούμε ακόμα και απέναντι σε τέτοιες ομάδες. Η ίδια Εθνική ήταν που νίκησε μέσα στη Γερμανία και που δεν έχασε από την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ στην Τούμπα.

Έστω κι αν η Γερμανία ήταν σε περίοδο δοκιμών. Αλλά για να έχεις τύχη κόντρα σε τέτοιες ομάδες, κάπως έτσι θα γίνει.

Εσύ θα είσαι στην καλύτερή σου μέρα και εκείνες σε άσχημο βράδυ ή σε βράδυ που δεν θα τους βγαίνει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.

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Στα πολύ θετικά επίσης η επίτευξη των δύο βασικών στόχων. Η απευθείας παραμονή στην ελίτ της Ευρώπης και η εξασφάλιση της παρουσίας μας στο γκρουπ των ισχυρών ενόψει της κλήρωσης στα προκριματικά του Euro.

Γιατί στην πορεία προέκυψε η προοπτική της πρόκρισης στα νοκάουτ. Στην αρχή, ούτε να το σκεφτεί δεν μπορούσε κανείς.

Για να είμαστε ειλικρινείς βέβαια το Nations League δεν έχει τη βαρύτητα των προκριματικών Euro ή Μουντιάλ.

Οι μεγάλες ομάδες είναι σε έναν βαθμό πιο χαλαρές, το βλέπουν και λίγο ως μία ευκαιρία για δοκιμές.

Αυτό σε καμία περίπτωση όμως δεν μειώνει την αξία των αποτελεσμάτων που πήρε η Ελλάδα.

Από εκεί και πέρα, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, κρατάμε την καθιέρωση του 4-4-2 και το γεγονός πως η νέα γενιά της Εθνικής βγήκε πλέον μπροστά. Παιδιά όπως ο Μπακασέτας, ο Μασούρας περνούν σε δεύτερο ρόλο και η «πιο ταλαντούχα φουρνιά» κατά πολλούς, παίρνει τα ηνία.

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Κι ενώ έχουμε να περιμένουμε ακόμη τον Κωστούλα να μπει για τα καλά στο κόλπο, τον Κωνσταντέλια να επιστρέψει υγιής και να αλλάξει την απόφασή του φορώντας ξανά το εθνόσημο.

Υπάρχει ένα πλάνο και πρόσωπα για να το υποστηρίξουν. Αυτό δεν εγγυάται προφανώς την επιτυχία.

Η πρώτη ύλη όμως φαίνεται να υπάρχει όπως και η βάση για το επόμενο στάδιο. Είδαμε επίσης να καθιερώνονται παιδιά όπως ο Ανδρούτσος, που αγωνίζεται στον ΟΦΗ και όχι σε μια παραδοσιακά μεγάλη ελληνική ομάδα.

Το κακό είναι ότι η θέση του είναι η μοναδική που η Εθνική έχει ποσοτικό αλλά και ποιοτικό έλλειμμα σε αντίθεση με όλες τις άλλες που δείχνει ως και πλήρης.

Σε κάθε περίπτωση, αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε, αλλά με μέτρο. Και στα καλά και στα άσχημα.