Μητέρες, σύζυγοι και αδέρφια διάσημων ποδοσφαιριστών αναλαμβάνουν την υπεράσπισή τους, με παρεμβάσεις που ξεπερνούν τις οικογενειακές ευαισθησίες και συχνά γίνονται μπούμερανγκ

Την τελευταία ημέρα του 2025 η Ντολόρες Αβέιρο γιόρταζε τα 71α γενέθλιά της. Μια σημαντική προσωπική στιγμή αλλά αδιάφορη για τον υπόλοιπο κόσμο, υπό κανονικές συνθήκες.

Μόνο που η συγκεκριμένη γυναίκα είναι η μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο, ενός εκ των διασημότερων ανθρώπων στον κόσμο που έχει την ικανότητα με μία ανάρτησή του στα social media να κάνει γνωστό τοις πάσι οτιδήποτε τον αφορά.

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«Χρόνια πολλά, μαμά! Σ’ ευχαριστώ για όλα όσα είσαι και γιατί πάντα στέκεσαι στο πλευρό μου. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ».

Ενα μήνυμα που δεν χρειάζεται αποκωδικοποίηση για να αντιληφθούμε την αδυναμία που έχει ο Ρονάλντο στη μητέρα του, μια γυναίκα που έδωσε πολλές μάχες στη ζωή της για να μεγαλώσει τα παιδιά της.

Οικογενειακή ασπίδα στον CR7

Η φράση ωστόσο «γιατί στέκεσαι πάντα στο πλευρό μου…» φαίνεται πως έχει πάρει άλλη διάσταση στις σχέσεις μάνας – γιου όπως αποκαλύπτει η νέα, άγαρμπη παρέμβασή της στα αγωνιστικά θέματα της Εθνικής Πορτογαλίας που αφορούν και τον CR7.

Το να εκφράζει ευχαρίστηση για την ιστορική συντριβή των Λουζιτανών από τους Δανούς και να πλέκει θεωρίες πως οι συμπαίκτες του Ρονάλντο τον πρόδωσαν δεν ακούστηκαν καλά στα αφτιά των συμπατριωτών της.

Όχι όλων, αφού την επομένη η Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην οποία ξεκίνησε την καριέρα του ο Ρονάλντο, την τίμησε δίνοντας το όνομά της στο ίδρυμα του κλαμπ.

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Στο πλευρό της στεκόταν η μία από τις δύο θυγατέρες της, η Ελμα Αβέιρο που επίσης σηκώνει κατά καιρούς ασπίδες προστασίας για τον CR7 με σκληρές εκφράσεις.

Λιγότερο αιχμηρή αλλά το ίδιο δραστήρια στην προστασία του διάσημου αδερφού είναι και η Κάτια Αβέιρο η οποία πρόσφατα είχε δηλώσει πως «όποιος αγαπά το ποδόσφαιρο πρέπει να αγαπά και τον Ρονάλντο και όσοι δεν τον αγαπούν δεν αγαπούν το ποδόσφαιρο», υπογραμμίζοντας πως πολύ δύσκολα θα βρεθεί άλλος παίκτης σαν αυτόν.

Θα έλεγε κανείς πως ο στενός πυρήνας της οικογένειας του Ρονάλντο έχει αναλάβει εργολαβία την προστασία του, ενώ ουσιαστικά μιλά εξ ονόματός του, εκφράζοντας όσα θα ήθελε να πει αλλά δεν του το επιτρέπει το status του.

Η οικογένεια του Ρονάλντο δεν αποτελεί βεβαίως την εξαίρεση. Οι παρεμβάσεις και οι αιχμηροί σχολιασμοί για ζητήματα που αφορούν διάσημους αστέρες της μπάλας είναι σύνηθες φαινόμενο.

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Σύζυγοι ή σύντροφοι, αδέρφια, γονείς, όλοι έχουν κάτι να πουν χωρίς ουσιαστικά να τους πέφτει λόγος.

Απαγορευτικό στα αποδυτήρια

Τον Αύγουστο του 2025 στην πρεμιέρα της Μπουντεσλίγκα η Ντόρτμουντ έπαιζε με τη Ζαντκ Πάουλι.

Ο Μαρκ Μπέλιγχαμ, πατέρας του άσου των Κιτρινόμαυρων Τζόουμπ Μπέλιγχαμ, κατέβηκε στο τέλος του αγώνα στα αποδυτήρια και επιτέθηκε φραστικά στον προπονητή του γιου του Νίκο Κόβατς αλλά και στον αθλητικό διευθυντή του κλαμπ, Σεμπάστιαν Κελ γιατί έγινε αλλαγή νωρίς στο παιχνίδι.

Με αφορμή εκείνο το γεγονός η Ντόρτμουντ επέβαλε απαγόρευση των συγγενών στα αποδυτήρια, ενώ ο Κελ έκανε αυστηρή παρατήρηση στον Μαρκ Μπέλιγχαμ.

Όλοι εναντίον του Τούχελ

Τον περασμένο Μάιο πέντε μέλη της οικογένειας του αμυντικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ επιτέθηκαν φραστικά στον εκλέκτορα της Αγγλίας Τόμας Τούχελ γιατί άφησε τον παίκτη εκτός της αποστολής που θα συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής.

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Η μητέρα του Ζόι Μαγκουάιρ χαρακτήρισε την απόφαση του Τούχελ «ντροπιαστική» ενώ η ίδια ένιωθε «απόλυτα αηδιασμένη».

Τα αδέρφια του παίκτη, Τζο και Λόρενς χαρακτήρισαν την απόφαση ως τη «χειρότερη όλων των εποχών», ενώ στον χορό των επικρίσεων συμμετείχαν επίσης η σύζυγός του Φερν και η αδερφή του Ντέιζι.

Τον Φεβρουάριο του 2024 μετά την ήττα της Τσέλσι από τη Γουλβς με 4-2 η σύζυγος του αμυντικού των Μπλε, Τιάγκο Σίλβα, Μπελ, με ανάρτησή της ζήτησε «αλλαγή», γεγονός που ερμηνεύτηκε ως αίτημα αποπομπής του προπονητή της ομάδας Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Ύστερα από μία σύντομη κουβέντα που είχε ο Αργεντινός με τον Τιάγκο Σίλβα η Μπελ απολογήθηκε δημόσια.

Το τίμημα της παρέμβασης

Την παραμονή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 ο τότε εκλέκτορας της Εθνικής Γαλλίας Ντιντιέ Ντεσάν άφησε εκτός 23άδας τον Αντριέν Ραμπιό και τον τοποθέτησε στη λίστα των αναπληρωματικών.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής δήλωσε πως δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό τον ρόλο και αποσύρθηκε προκαλώντας σάλο.

Την υπεράσπισή του ανέλαβε η μητέρα του Βερονίκ, η οποία επιτέθηκε στη γαλλική ομοσπονδία ενώ δεν επέτρεψε στον Αντριέν να συναντηθεί με τον πρόεδρο της FFF Νοέλ Λε Γκρετ.

Το αποτέλεσμα ήταν η σιωπηρή τιμωρία και η παραμονή του ποδοσφαιριστή για δύο χρόνια μακριά από τους Μπλε.