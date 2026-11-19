Διότι μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη καμία ελπίδα δεν θα φέρει, παρά μόνο διαιώνιση της στασιμότητας, διεύρυνση των ανισοτήτων και κανονικοποίηση της διαφθοράς», ανέφερε ο Τσίπρας

Η τελευταία «στροφή αριστερά» από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα δεν αφορά την τακτική περί των οικονομικών, η οποία, όπως αποτυπώθηκε χθες από τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό («Ναυτεμπορική»), τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, ακολουθεί το μοντέλο Θεσσαλονίκης – και δίνει και μια έμμεση απάντηση στα όσα ακούγονται (και στο εσωτερικό της ΕΛΑΣ) για το οικονομικό επιτελείο που επιμελήθηκε την πρόταση. «Προϋπόθεση για την αλλαγή πολιτικής, είναι η πολιτική αλλαγή.

Διότι μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη καμία ελπίδα δεν θα φέρει, παρά μόνο διαιώνιση της στασιμότητας, διεύρυνση των ανισοτήτων και κανονικοποίηση της διαφθοράς», ανέφερε ο Τσίπρας, σημειώνοντας πως «πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια πολιτική επιλογή» και πως η εικόνα της «βιτρίνας» είναι διαφορετική από την εικόνα του «σπιτιού»: «Υπάρχουν και δύο Ελλάδες, η Ελλάδα των δεικτών, των πλεονασμάτων και των αναβαθμίσεων. Και υπάρχει η Ελλάδα που μετράει τι της μένει στο τέλος του μήνα.

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Η κυβέρνηση μιλά για την πρώτη. Εμείς ερχόμαστε να μιλήσουμε και για τις δύο», τόνισε. «Μπορούμε να ξεπεράσουμε τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη της αναποτελεσματικότητας (…), της εθνικής καχεξίας. Τον Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη δεν κατέθεσα ένα πρόγραμμα, αλλά ένα άλλο όραμα για τη χώρα».

Ο Τσίπρας δεν παρέλειψε να ρίξει τα δικά του έμμεσα καρφιά στο ΠΑΣΟΚ: «Δεν ζητάμε να μας πιστέψετε. Ζητάμε να μας ελέγξετε. Να συγκρίνετε και να κρίνετε», σημειώνοντας πως η διαδικασία κοστολόγησης στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο άνοιξε την 1η Νοεμβρίου και δύο μέρες μετά η ΕΛΑΣ είχε ήδη καταθέσει εκεί τις προτάσεις της: «Προσώρας μόνον εμείς. Ουδείς άλλος. Για να συνεννοούμαστε», σχολίασε – δείχνοντας πως η Αμαλίας θα επιμείνει στην ανάγνωση «ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι» με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, εκτιμώντας πως στη σύγκριση η ΕΛΑΣ βγαίνει νικήτρια.

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Οι τέσσερις οικονομικές προτεραιότητες της ΕΛΑΣ

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τσίπρας περιέγραψε τις τέσσερις οικονομικές προτεραιότητες του νεότευκτου κόμματος – με πρώτο και κύριο το κόστος ζωής, που αφορά τη μείωση του ΦΠΑ 6% στο ψωμί, στο γάλα, στο ελαιόλαδο, στα όσπρια και στα είδη βρεφικής και γυναικείας υγιεινής, τη μείωση έως και 30% του ενεργειακού κόστους στους λογαριασμούς ρεύματος, τη διπλάσια έκπτωση φόρου για τους μισθωτούς με παιδιά, τις δωρεάν αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το μεταφορικό ισοδύναμο για τα νησιά, τα πρόγραμμα επιδότησης έως 1.200 ευρώ το χρόνο για οικογένειες που διαμένουν σε χωριά με πληθυσμό έως 1.000 κατοίκων.

Δεύτερη προτεραιότητα είναι η δημιουργία ενός κράτους – συμπαραστάτη, μεταξύ των οποίων οι αυξήσεις για τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία και στη δημόσια εκπαίδευση, τρίτη η προσιτή στέγαση (μεταξύ άλλων με 50.000 προσιτές κατοικίες στην τετραετία, ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης κύριας και φοιτητικής κατοικίας τέσσερα χρόνια και κατάργηση της Golden Visa από τα ακίνητα) και τέταρτη η ενίσχυση της μικρής επιχείρησης, με κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα και της προκαταβολής φόρου στις ατομικές επιχειρήσεις.