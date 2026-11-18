Παρότι η Αθήνα δεν πρέπει, τα επόμενα δύο χρόνια, να αναμένει την άφιξη νέου αμερικανού πρεσβευτή, μπορεί να νιώθει ασφαλής ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επιτρέψει «ατύχημα» στο Αιγαίο, υποστηρίζει, μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο Τζέιμς Τζέι Καραφάνο, ειδικός σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και ανώτερος σύμβουλος στη συντηρητική δεξαμενή σκέψης The Heritage Foundation, εκ των συνδιαμορφωτών του στρατηγικού πλαισίου της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ. Το 2016, είχε επιλεγεί από τον ίδιο τον αμερικανό πρόεδρο για την Ομάδα Μετάβασης, που οργάνωσε τα θέματα εθνικής ασφάλειας και προστασίας των συνόρων της πρώτης του κυβέρνησης.

Δεν θεωρεί ότι οι Ρεπουμπλικανοί «πλήρωσαν» τον πόλεμο στο Ιράν με τη βαριά ήττα τους στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές και χαρακτηρίζει τη διαδικασία παραπομπής του υπουργού Πολέμου Πίτερ Χέγκσεθ ως «μια απολύτως ανόητη κίνηση», που όμως λειτούργησε σαν χαστούκι στους Ρεπουμπλικανούς για να επιστρέψουν στο παιχνίδι έως το 2028.

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Αν συνεχιστούν οι πιέσεις, από τις 3 Ιανουαρίου που αναλαμβάνουν, πλειοψηφώντας πλέον, καθήκοντα οι νεοεκλεγέντες Δημοκρατικοί αντιπρόσωποι στο Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει περίπτωση να θυσιάσει, τελικά, τον Χέγκσεθ;

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διατηρήσει το υπουργικό συμβούλιό του για τους λόγους που το έπραξε ο Λίνκολν το 1863, οπότε πάλι απαιτούσαν καρατομήσεις υπουργών. Πρώτον, γιατί η συγκεκριμένη ομάδα, με τον Χέγκσεθ στον τομέα του Πολέμου, τον Ρούμπιο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον Μπέσεντ στο υπουργείο Οικονομικών, διεξήγαγε έναν πόλεμο που επιθυμούσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεύτερον, γιατί αν προχωρήσει σε καρατομήσεις, θα ενθαρρύνει τους επικριτές του για περισσότερες. Τρίτον, γιατί τον Ιανουάριο το Κογκρέσο θα ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς. Αν αποχωρήσει στέλεχος του υπουργικού συμβουλίου, οι πιθανότητες να εγκρίνουν οι Δημοκρατικοί αντικαταστάτη είναι μηδαμινές.

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Αρθρο της «Washington Post» υποστηρίζει ότι ο Τραμπ ως «κουτσή πάπια» πιθανώς θα ρίξει το βάρος στην εξωτερική πολιτική, τομέα όπου οι προεδρικές εξουσίες είναι λιγότερο περιορισμένες, αναλαμβάνοντας επιθετική δράση κατά του Ιράν. Το μέτωπο του Ιράν ατύπως και αθορύβως δεν βαίνει, όμως, προς κλείσιμο;

Ο Τραμπ θα συνεχίσει να κάνει ό,τι ήδη κάνει και δεν νιώθει την ανάγκη να κάνει κάτι παραπάνω. Ούτε το Κογκρέσο θα τον εμποδίσει να συνεχίσει την πορεία που ακολουθεί για τα επόμενα δύο χρόνια. Εχει υιοθετήσει πολιτικές που, κατά την κρίση του, θα οδηγήσουν τη χώρα σε επιτυχία, συμπεριλαμβανομένης της διευθέτησης του πολέμου με το Ιράν. Δεν αγαπά τον πόλεμο, αλλά υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Αμερικής. Μερικές φορές αυτές οι δύο προτεραιότητες συγκρούονται. Στο Ιράν κατάφερε να εξαλείψει τα στοιχεία που το καθιστούσαν απειλή. Θα κλείσει, όμως, το ιρανικό μέτωπο οριστικά όταν κρίνει ότι έχει επιτύχει όλες τις επιδιώξεις του.

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Η πρόσφατη αποκάλυψη της υπόθεσης κινεζικής κατασκοπείας στη Nvidia επαναπροσδιορίζει τις σινοαμερικανικές σχέσεις;

Κατ’ αρχάς, δεν εκπλήσσεται κανείς από την εκτεταμένη κινεζική προσπάθεια κατασκοπείας στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος ανέκαθεν τηρούσε σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα. Ο μόνος παράγοντας που δικαιολογεί τη διάθεση 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για την άμυνα είναι η κινεζική απειλή.

Θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτι στο οποίο απέτυχε ως σήμερα, την ώρα δε που εμφανίζεται υποχωρητικός έναντι του Βλαντίμιρ Πούτιν;

Το μόνο πρόσωπο που μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο είναι ο ίδιος ο Πούτιν. Ο Τραμπ ποτέ δεν υπήρξε επιεικής απέναντι στη Ρωσία. Εχει πλήξει καίρια τα ρωσικά συμφέροντα σε όλο τον κόσμο. Βενεζουέλα, Συρία, Νότιο Καύκασο, Κεντρική Ασία και Αφρική. Επιπλέον, οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν την Ευρώπη. Αν ο Ντόναλντ Τραμπ το ήθελε, θα το είχε κάνει εξαρχής.

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Θα εγκαταλείψει, όμως, το ΝΑΤΟ;

Αν το ήθελε, θα το είχε, επίσης, κάνει από καιρό.

Πότε να αναμένουμε νέο πρεσβευτή στην Αθήνα;

Μην περιμένετε πρεσβευτή. Μια Γερουσία υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να εμποδίσει οποιονδήποτε διορισμό επιθυμεί ο πρόεδρος Τραμπ.

Σε περίπτωση ελληνοτουρκικού θερμού επεισοδίου, κατά τις έρευνες πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, τι στάση θα κρατήσει;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να επιλέξει μεταξύ Αθήνας και Αγκυρας. Βασικά, δεν θα επιτρέψει να υπάρξει κρίση που να θίγει τα αμερικανικά συμφέροντα. Εχουμε πρόσφατο παράδειγμα, με το τουρκολιβυκό σύμφωνο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να ισχύσει. Ο Τραμπ θα φροντίσει να διατηρήσει την ειρήνη στην «οικογένεια». Αποτελεί απαραίτητο εταίρο και για τις δύο πλευρές και, παρόλο που μπορεί να μην ικανοποιεί πλήρως τα αιτήματα καμιάς, δεν πρόκειται ποτέ να θυσιάσει τη μια χάριν της άλλης. Και θα προστατεύσει, ειδικότερα, τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Επομένως, θα υποστηρίξει την Ελλάδα στην ενεργειακή επέκτασή της και στον ρόλο της ως ναυτικής δύναμης στη νότια πτέρυγα. Υπήρχε λόγος που έστειλε τον Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Δεν ήταν απλώς για να σταθεί μπροστά από τον Παρθενώνα.