Η Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Δανία, σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα κοινό κέντρο απέλασης στη Ρουάντα για απορριφθέντες αιτούντες άσυλο έως το 2027. Ομως δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι η Δανία θα μετάσχει τελικά στο σχέδιο. Σύμφωνα με τον ερευνητή Hans Lucht από το Δανικό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών (DIIS), η μετάβαση από τις πολιτικές εξαγγελίες στην πράξη παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες, όπως δείχνει και η εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας και της Αυστραλίας. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση της Δανίας αντιμετωπίζει τρία σοβαρά εμπόδια στην υλοποίηση του σχεδίου.

1. Τα νομικά εμπόδια. Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο αφορά τη νομιμότητα της διαδικασίας. Το 2022, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ακύρωσε την πρώτη πτήση απέλασης του Ηνωμένου Βασιλείου προς τη Ρουάντα, και αργότερα το βρετανικό Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε το σχέδιο παράνομο. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετώπισε και η Ιταλία με τα κέντρα της στην Αλβανία. Ωστόσο, το νέο σχέδιο διαφέρει, καθώς αφορά μόνο άτομα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν ήδη απορριφθεί.

2. Το υπέρογκο οικονομικό κόστος. Η μεταφορά της διαχείρισης του μεταναστευτικού σε τρίτες χώρες αποδεικνύεται εξαιρετικά δαπανηρή. Σύμφωνα με υπολογισμούς, η αποστολή μόλις 300 ατόμων στη Ρουάντα θα κόστιζε περίπου πέντε δισεκατομμύρια δανικές κορόνες (666 εκατ. ευρώ), λόγω των πληρωμών προς τη χώρα υποδοχής, των αεροπορικών μεταφορών, της ασφάλειας και της διοίκησης. Στη Δανία βρίσκονται 347 απορριφθέντες αιτούντες άσυλο, εκ των οποίων περίπου 120 πληρούν τα κριτήρια για τη Ρουάντα. Εξαιρούνται όσοι προέρχονται από την ΕΕ, οι καταδικασμένοι εγκληματίες και οι οικογένειες με ανήλικα παιδιά. Το νέο κέντρο αναμένεται να φιλοξενεί συνολικά περίπου 100 άτομα, χωρίς να έχει καθοριστεί ακόμη η κατανομή μεταξύ των πέντε χωρών. Η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν ελπίζει ότι το κόστος δεν θα ξεπερνά αυτό της παραμονής τους στη Δανία και ότι το μέτρο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, μειώνοντας τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη.

3. Ασφάλεια και ανθρώπινα δικαιώματα. Το τρίτο ζήτημα αφορά την αξιοπιστία της Ρουάντα ως εταίρου. Ο Lucht επισημαίνει ότι στη χώρα καταπιέζονται οι πολιτικοί αντίπαλοι και απουσιάζει το κράτος δικαίου. Επιπλέον, προηγούμενες απελάσεις από το Ισραήλ τη δεκαετία του 2010 απέτυχαν, καθώς οι μετανάστες δεν έλαβαν επαρκή υποστήριξη και πολλοί επέστρεψαν στη Βόρεια Αφρική, πληρώνοντας ξανά διακινητές για να φτάσουν στην Ευρώπη. Παρόλο που η δανική κυβέρνηση υπόσχεται μηχανισμούς ελέγχου και συνεργασία με τον ΟΗΕ, παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το τελικό κόστος, τους όρους της συμφωνίας και τη διάρκεια ευθύνης των ευρωπαϊκών χωρών για τα δικαιώματα των απελαθέντων.

Αυτοί λοιπόν οι 3 λόγοι προβληματίζουν έντονα τις Αρχές της Δανίας και ίσως τελικά ματαιώσουν το σχέδιο. Φυσικά στην Ελλάδα όπου η πολιτική κουλτούρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι λιγότερο ανεπτυγμένη από ό,τι στη σκανδιναβική χώρα, ίσως οι προαναφερθείσες ενστάσεις να μην έχουν την ίδια βαρύτητα.

Ο Τάκης Μίχας είναι δημοσιογράφος – συγγραφέας