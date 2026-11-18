Μειώσεις τιμών έως 25% σε περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων, που καλύπτουν 25 κατηγορίες προϊόντων θα προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Εορτές για Ολους», η εφαρμογή του οποίου θα ξεκινήσει στις 18 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου στα σουπερμάρκετ, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους σε βασικά είδη κατά τη φετινή εορταστική περίοδο. Αυτό ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, διευκρινίζοντας ότι το νέο πρόγραμμα έρχεται να αντικαταστήσει το «Καλάθι των Χριστουγέννων», το οποίο εφαρμοζόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Η λίστα

Η φετινή δράση για το καλάθι των γιορτών θα περιλαμβάνει διευρυμένη λίστα προϊόντων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που το καλάθι των γιορτών περιελάμβανε συγκεκριμένα είδη τα οποία δεν ξεπερνούσαν τις έξι κατηγορίες.

Στα προϊόντα που αναμένεται να ενταχθούν στη φετινή λίστα θα περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, όπως κρέας, τυροκομικά, γάλα, ζυμαρικά, ελαιόλαδο αλλά και καφέδες, μπισκότα, σοκολατοειδή, ξηροί καρποί και αναψυκτικά, οι βασιλόπιτες και τα τσουρέκια.

Οπως είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, οι εκπτώσεις σε προϊόντα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα φτάνουν έως και 25%, χωρίς ωστόσο το ποσοστό αυτό να εφαρμόζεται οριζόντια σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Η πρωτοβουλία «Γιορτές για Ολους» θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις αλυσίδες σουπερμάρκετ και τις προμηθεύτριες εταιρείες και θα είναι σε εθελοντική βάση και το υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει να περιορίσει τις πιέσεις στις τιμές των προϊόντων αυξημένης εορταστικής ζήτησης, κάνοντας κάλεσμα στις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην προσπάθεια.

Η συμμετοχή

Η τελική έκταση των μειώσεων και ο αριθμός των κωδικών θα εξαρτηθούν από τη συμμετοχή των προμηθευτών και των αλυσίδων λιανεμπορίου και τα σουπερμάρκετ, καθώς και από τις εκπτώσεις που θα συμφωνήσουν να δώσουν ανά προϊόν. Ηδη η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Προστασίας της Αγοράς βρίσκεται σε επαφές με τις επιχειρήσεις ώστε το επόμενο διάστημα να ανακοινωθούν τα είδη που θα περιλαμβάνονται στο καλάθι της πρωτοβουλίας «Εορτές για Ολους».

Την ίδια ώρα, τους 1.109 κωδικούς προϊόντων έχει φτάσει ο αριθμός των προϊόντων που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με μέση έκπτωση 7,2%, η οποία ανανεώθηκε και έχει διάρκεια έως το τέλος του έτους. Οι καταναλωτές μπορούν να αναζητήσουν τα είδη αυτά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «poso kanei». Μάλιστα, μέσα στο 2026 η Ανεξάρτητη Αρχή έχει προχωρήσει σε 33.000 ελέγχους με βεβαιωμένα πρόστιμα ύψους 13 εκατ. ευρώ, με το 98% να έχει εισπραχθεί.