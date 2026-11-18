Περίπου στις οκτώμισι το βράδυ χθες έληξε η πορεία μνήμης για τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με τους πάνω από 20.000 διαδηλωτές να δίνουν απάντηση στους πάσης φύσεως αρνητές των ιστορικών γεγονότων και των νεκρών εκείνων των ημερών του Νοεμβρίου του 1973.

Το μεσημέρι σημειώθηκαν μικρής έντασης επεισόδια στην Πλατεία Κλαυθμώνος, όπως και το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση της πορείας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις και προσαγωγές, ενώ ως αποτέλεσμα των επεισοδίων τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και τρεις ακόμη γυναίκες.

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Ο χώρος του Πολυτεχνείου ήταν ανοιχτός από το πρωί και πολίτες όλων των ηλικιών βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν την επέτειο και να καταθέσουν ένα γαρίφαλο, περνώντας το πνεύμα του αγώνα των φοιτητών από γενιά σε γενιά. Μικρά παιδιά έπαιζαν στο προαύλιο και άφηναν ζωγραφιές αφιερωμένες σε εκείνες τις ημέρες του 1973, όσο οι γονείς τους τα κοιτούσαν συγκινημένοι. Περίπου στη μία το μεσημέρι, η πύλη του ιστορικού κτιρίου επί της οδού Πατησίων έκλεισε, ενώ λίγο αργότερα άνοιξε και πάλι από άτομα που πρόσκεινται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Αργότερα, διαβάστηκαν τα ονόματα των νεκρών της εξέγερσης και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Η πύλη έκλεισε οριστικά περίπου στις δυόμισι για να ξεκινήσει η πορεία.

Intime

Ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 έφτασε έξω από την αμερικανική πρεσβεία περίπου στις επτά το απόγευμα, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία». Περνώντας από το Σύνταγμα, το κύριο σώμα της διαδήλωσης έφτανε και αυτό σταδιακά στον τελικό της προορισμό, επί της Βασιλίσσης Σοφίας. Εκεί, διαδηλωτές άναψαν καπνογόνα και πυρσούς, φωνάζοντας συνθήματα.

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Στην πορεία συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι, εργατικά σωματεία, φορείς, συλλογικότητες και πολιτικές οργανώσεις. Ενα μεγάλο πανό που άνοιξαν φοιτητικοί σύλλογοι απέναντι από την πρεσβεία των ΗΠΑ έγραφε: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία». Νωρίτερα, λίγο μετά τις πέντε, έξω από την πρεσβεία βρέθηκε και η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου, την οποία μετέφεραν, όπως κάθε χρόνο, μέλη της ΠΑΣΠ.

Επεισόδια και συλλήψεις

Περίπου στις τεσσεράμισι το απόγευμα σημειώθηκαν μικρής έντασης επεισόδια στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Εκεί, όσο η πορεία ήταν σταματημένη στην οδό Σταδίου, άτομα αποσχίστηκαν από αυτή και πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα σε δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου – λάμψης και περιορισμένη χρήση χημικών. Λίγο νωρίτερα, είχε προηγηθεί επίθεση σε αστυνομικούς, ενώ στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου τραυματίστηκε, στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Φειδίου, μια ειδική φρουρός από πέτρα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Το βράδυ σημειώθηκε νέος γύρος περιορισμένης έντασης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

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Εκεί, άγνωστοι φέρεται να έβαλαν φωτιά σε κάδους και να πέταξαν πέτρες προς δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες απάντησαν με χημικά. Και σε αυτή την περίπτωση τραυματίστηκε μια γυναίκα στο κεφάλι και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, αφού πρώτα βρέθηκε αιμόφυρτη στο έδαφος, ενώ η Ασυνομία κάνει λόγο για άλλες δύο τραυματισμένες γυναίκες.

Επειτα, αστυνομικοί έκαναν προσαγωγές στον σταθμό του μετρό Αμπελόκηποι, με την ένταση να λήγει οριστικά λίγο μετά τις εννιά το βράδυ.

Συνολικά χθες βρίσκονταν επί ποδός πάνω από 5.000 αστυνομικοί, όσο drones και ελικόπτερο έδιναν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. Όλη την ημέρα πραγματοποιήθηκαν 23 προσαγωγές εκ των οποίων οι τέσσερις μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Με βάση όσα έγιναν γνωστά, η σύλληψη έγινε μετά την ένταση στην Πλατεία Κλαυθμώνος και αφορά έναν 51χρονο, ενώ από το σημείο κατασχέθηκαν καδρόνια και γκαζάκι που φέρεται να εξερράγη κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

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Και στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, υπολογίζεται ότι στην πορεία συμμετείχαν πάνω από 5.000 διαδηλωτές. Ξεκίνησε από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και περνώντας από διάφορους δρόμους του κέντρου κατέληξε στο Αγαλμα του Βενιζέλου, ενώ έξω από το προξενείο των ΗΠΑ διαδηλωτές σταμάτησαν, άναψαν πυρσούς και φώναξαν συνθήματα. Και εκεί σημειώθηκαν μικρής έντασης επεισόδια στη Ρωμαϊκή Αγορά, όπου άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε κάδους. Πριν από την έναρξη της διαδήλωσης έγιναν 12 προσαγωγές, με την ένταση να λήγει οριστικά στις εννιά το βράδυ και την κυκλοφορία να αποκαθίσταται στους δρόμους. Διαδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Πάτρα, τον Βόλο, το Ηράκλειο και αλλού.

Από γενιά σε γενιά

Συναντήσαμε τον Σπύρο Φουντή με τη γυναίκα του μέσα στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου. Σήμερα είναι 70 ετών και, όπως λέει, βρίσκεται εκεί κάθε χρόνο για να τιμήσει την επέτειο του Νοεμβρίου του 1973. «Να τιμήσουμε τη μνήμη των νεκρών, που πάνε να τους κουκουλώσουν και να τους κρύψουν. Εμείς πρέπει να τους βγάλουμε σε πρώτη θέα», είπε στα «ΝΕΑ». Τον ρωτήσαμε εάν βλέπει την επέτειο του Πολυτεχνείου να γίνεται περισσότερο ή λιγότερο επίκαιρη όσο περνούν τα χρόνια. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Το Πολυτεχνείο γίνεται πιο επίκαιρο, παρά τις προσπάθειες για να το κουκουλώσουν». Μέσα στο προαύλιο, γονείς συνόδευαν τα παιδιά τους, στα οποία εξηγούσαν τη σημαντικότητα του χώρου και της συγκεκριμένης ημέρας, όσον αφορά τον σεβασμό που οφείλουν να δείχνουν οι πολίτες στη δημοκρατία και τους θεσμούς. Ενας από αυτούς ήταν και ο 42χρονος Νικόλαος Παπαηλίου, με την κόρη του Θωμαή, η οποία είναι 5,5 ετών. «Δεν έχω αριστερές καταβολές, ούτε και δεξιές. Πέρασαν πολλά χρόνια για να ξεχωρίσω την ουσία που είναι πίσω από αντίστοιχα γεγονότα, ασχέτως με το πολιτικό τους περίβλημα.

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«Το Πολυτεχνείο γίνεται πιο επίκαιρο, παρά τις προσπάθειες για να το κουκουλώσουν» τονίζει ο Σπύρος Φουντής

Εμένα με ενδιαφέρει ο υπαρξιακός πυρήνας κάθε τέτοιας εξέγερσης και αγώνα, που έχει να κάνει με τον ίδιο τον άνθρωπο και το πώς μπορεί μέσα από διαφορετικά περιβάλλοντα και ιδεολογίες να εκδηλώνει τη θέληση για ζωή, για πρόοδο, για ανάπτυξη και αγώνα», δήλωσε στα «ΝΕΑ».

Ο 42χρονος Νικόλαος Παπαηλίου με την κόρη του Θωμαή, η οποία είναι 5½ ετών. «Σκέφτομαι και για αυτή στο ίδιο πλαίσιο. Στο πλαίσιο του αγώνα του ανθρώπου για κάτι ανώτερο, όχι την ένταξη σε κάτι», δήλωσε στα «ΝΕΑ»

Λίγο πριν του μιλήσουμε ο ίδιος φωτογράφιζε την κόρη του μπροστά από τα μεγάλα πανό που κρέμονταν από το κτίριο του Πολυτεχνείου. Στα όσα αρχικά μας είπε πρόσθεσε πως παλαιότερα δεν ερχόταν στους εορτασμούς για την επέτειο. Χθες όμως ήταν εκεί. Μαζί με την κόρη του. «Σκέφτομαι και για αυτήν στο ίδιο πλαίσιο. Στο πλαίσιο του αγώνα του ανθρώπου για κάτι ανώτερο, όχι την ένταξη σε κάτι», κατέληξε.

Προοδευτικό «παρών» στην πορεία

Η σύγκρουση με μέλη της κυβέρνησης για τα ιστορικά γεγονότα του Πολυτεχνείου αλλά και η άνοδος της Ακροδεξιάς έκαναν την παρουσία των προοδευτικών κομμάτων στη χθεσινή πορεία πιο συμβολική – ενόψει και της προεκλογικής χρονιάς που έρχεται, που βρίσκει τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ ανταγωνιστές για τον ρόλο του βασικού εκφραστή του κεντροαριστερού χώρου.

«Αυτοί οι αγώνες θα εμπνέουν όλες τις γενιές Ελλήνων», ανέφερε στη δήλωσή του από την πορεία ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρέθηκε στο μπλοκ του ΠΑΣΟΚ – λίγες ημέρες νωρίτερα, άλλωστε, είχε προαναγγείλει συνέδριο νεολαίας τον Ιανουάριο, το οποίο θεωρείται πως θα βοηθήσει και στην προσπάθεια ανασύστασης της ΠΑΣΠ, που έδωσε το «παρών» χθες στην πορεία και φυλάσσοντας, παραδοσιακά, τη σημαία. «Κάποιοι σήμερα προσπαθούν να απαξιώσουν τον αγώνα τους και την πίστη τους ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί όρθια.

Οτι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει τα πάντα με τον λαό ενωμένο», σημείωσε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χωρίς να κάνει δηλώσεις έδωσε το «παρών» στην πορεία ο Αλέξης Τσίπρας, στην επίσημη πρώτη εμφάνιση της ΕΛΑΣ σε πορεία τέτοιου μεγέθους – δίπλα του, πάντως, δεν βρίσκονταν παλιά προβεβλημένα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα ανήκουν στο νέο κόμμα (παρότι, όπως η Εφη Αχτσιόγλου, έδωσαν το «παρών» στην πορεία), αλλά μέλη της νέας γενιάς του κόμματος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Κώστας Καρπουχτσής και η τομεάρχης Παιδείας, Ιωάννα Λαλιώτου. «Τιμούμε τη μνήμη έναντι όσων θέλουν να επιβάλλουν τη λήθη», ανέφερε στη δική της δήλωση η Ρένα Δούρου, από το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. «Οι λαοί στους δρόμους του αγώνα σήμερα μιλάνε. Εξακολουθούν να μιλάνε. Καμία θυσία για τα κέρδη τους και τους πολέμους τους», ανέφερε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.