Περισσότερο και από το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία, το οποίο η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κέρδισε με 1-0 (με ένα γκολ του Γιώργου Μασούρα), είχαν ενδιαφέρον οι δηλώσεις στο τέλος του παιχνιδιού. Μίλησαν λίγο – πολύ όλοι, δηλαδή, και ο προπονητής Ιβαν Γιοβάνοβιτς και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης και φυσικά διάφοροι παίκτες.

Το κοινό σε όλες αυτές τις δηλώσεις ήταν ότι η εθνική μας ομάδα έκανε ένα πραγματικό κατόρθωμα, δηλαδή 11 πόντους σε έναν όμιλο στον οποίο υπήρχαν η Ολλανδία και η Γερμανία, ενώ παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία του UEFA Νations League και εξασφάλισε και την πρώτη θέση σε κάποιο από τα γκρουπ που θα σχηματιστούν για τα προκριματικά του Εuro 2028.

Κακό

Ολοι ισχυρίστηκαν ότι ένα μόνο κακό αποτέλεσμα (δηλαδή η ήττα από την Ολλανδία) δεν μπορεί να χαλάσει τη συνολική εικόνα της ομάδας που έκανε σπουδαία πράγματα. Φυσικά, σε αυτόν τον συλλογισμό υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση, η οποία είναι εξίσου απλή: αν έλειπε η νίκη με τη Γερμανία, η Εθνική μας δεν νομίζω ότι θα είχε κάτι να θυμάται από τη συμμετοχή της σε αυτή τη διοργάνωση και δεν πιστεύω ότι η κατάκτηση της τρίτης θέσης με αντίπαλο τη Σερβία (που έχασε όλα τα παιχνίδια…) θα μπορούσε να προβληθεί σαν κάποιου είδους καταπληκτικό αποτέλεσμα.

Επικεφαλής

Ακόμα χειρότερο βρίσκω ότι τονίζεται το γεγονός ότι η Εθνική μας θα είναι επικεφαλής σε κάποιο από τα γκρουπ των προκριματικών του Εuro 2028 ως κάποιου τύπου καταπληκτική εξέλιξη. Κακό δεν είναι αυτό καθώς θα αποφύγει όλες τις δυνατές ευρωπαϊκές ομάδες του καιρού μας: δεν θα αγωνιστεί στα προκριματικά με την Ισπανία, την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Νορβηγία, την Ολλανδία και την Κροατία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρεθεί απαραίτητα και σε κάποιο γκρουπ στο οποίο θα κάνει περίπατο.

Αν από το δεύτερο γκρουπ τής προκύψει η Τουρκία, ή η Τσεχία, ή η Ελβετία, ή η Σουηδία, ή η Αυστρία, ή ακόμα και η ανεβασμένη Ουγγαρία, και από το τρίτο μία από τις Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Αλβανία ή Σκωτία, η Εθνική μας δεν θα είναι καθόλου απλό να πάρει την πρόκριση. Αν μάλιστα έχει από το τέταρτο γκρουπ το Καζακστάν ή τη Φινλανδία ή ακόμα και το Λουξεμβούργο, θα χρειαστεί να ιδρώσει, και μάλιστα πολύ.

Προβλέψεις

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να κάνουμε αισιόδοξες προβλέψεις για το τι θα κάνει η εθνική μας ομάδα στα προκριματικά του Εuro 2028 πρέπει πρώτα να δούμε ποιες ομάδες θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Η κατηφόρα της Εθνικής μας άρχισε στα προκριματικά του Euro 2016: ήταν επικεφαλής στον όμιλο και είχε αντιπάλους τη Ρουμανία, την Ιρλανδία, τη Φινλανδία και τα Νησιά Φερόες: θυμόσαστε πώς τελείωσε το πράγμα. Δεν είναι ωστόσο ακατανόητο γιατί προβάλλεται ως επιτυχία το γεγονός ότι η ομάδα μας θα είναι επικεφαλής ενός ομίλου στον οποίο δεν γνωρίζουμε ποιοι άλλοι θα είναι παρόντες. Αν αυτό συμβαίνει, είναι γιατί γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να σβήσουμε με αναφορές σε ένα καταπληκτικό μέλλον που περιμένει την Εθνική μας όσα θα έπρεπε να μας προβληματίσουν με βάση ό,τι είδαμε στον όμιλο του Νations League που μόλις ολοκληρώθηκε.

Ολοκλήρωση

Η Εθνική μας ξεκίνησε στον όμιλο αυτό με μία νίκη εκτός έδρας με τη Σερβία, με ένα γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις – μία νίκη εξαιρετικά δύσκολη. Μετά την ολοκλήρωση του ομίλου και με δεδομένο ότι οι Σέρβοι έμειναν στους μηδέν βαθμούς, ακόμα κι εκείνο το καλό αποτέλεσμα δεν αποτελεί τελικά κάτι το καταπληκτικό. Οπως ακριβώς δεν αποτελεί κάτι το καταπληκτικό και η νίκη που έκανε τη Δευτέρα το βράδυ η Εθνική μας πάλι με τη Σερβία στον Βόλο.

Ούτε κάποια φοβερή αντίδραση είδα σ’ αυτό το παιχνίδι μετά την επτάρα στην Ολλανδία, ούτε διέκρινα πολλούς ποδοσφαιριστές που έδειξαν χαρακτήρα, αλλά ούτε και μου προκύπτει ότι οι αλλαγές που έκανε ο Γιοβάνοβιτς στην ομάδα σε σχέση με αυτή που διασύρθηκε στο Αμστερνταμ της έδωσαν μια άλλη οντότητα.

Σπουδαίο

Η Εθνική πήρε τη νίκη γιατί οι Σέρβοι ήρθαν με έξι απουσίες, γιατί ο Χρήστος Τζόλης έκανε ένα σπουδαίο πρώτο ημίχρονο δείχνοντας ίσως μόνο αυτός τον ποδοσφαιρικό εγωισμό του, γιατί η άμυνα ήταν αρκετά σοβαρή, αλλά και γιατί υπήρξε και τύχη καθώς οι Σέρβοι στο τέλος, σε μία από τις λίγες επιθετικές τους προσπάθειες, είχαν μια κεφαλιά στο δοκάρι με τον Μιλίκοβιτς Σάβιτς, έναν από τους τελευταίους αληθινά μεγάλους παίκτες που υπάρχουν στην Εθνική τους.

Γερμανία

Η Εθνική μας έκλεισε τη διοργάνωση με δύο παιχνίδια που ήταν τα χειρότερα από τα έξι που έδωσε. Το ότι κάνουν όλοι σαν αυτό να μην έχει συμβεί δεν σημαίνει ότι δεν έχει συμβεί κιόλας. Το πώς ολοκληρώνει μια ομάδα την παρουσία της σε μια διοργάνωση πολύ συχνά καθορίζει και το τι θα κάνει μελλοντικά. Πάρτε για παράδειγμα τη Γερμανία. Ηταν στον ίδιο όμιλο με την Εθνική μας.

Εχει έναν νέο προπονητή, τον Γιούργκεν Κλοπ, που έπρεπε να μάθει τι παίκτες έχει στα χέρια του. Κάλεσε αρχικά πάνω από 40 ποδοσφαιριστές. Γνώρισε μια ήττα από την Ελλάδα, που ο γερμανικός Τύπος χαρακτήρισε ντροπή. Αλλά όταν ο Κλοπ κατέληξε στους παίκτες στους οποίους θα βασιστεί η Γερμανία έβαλε τέσσερα γκολ εκτός έδρας στους Σέρβους και πέντε γκολ στους Ολλανδούς στα δύο τελευταία της παιχνίδια. Οι Γερμανοί όντως μπορεί να βλέπουν τη συνέχεια με αισιοδοξία.

Οχι γιατί κέρδισαν την πρώτη θέση στον όμιλο του Nations League, αλλά γιατί χάρη στις επιλογές του προπονητή της ομάδας και τη σοβαρότητα των ποδοσφαιριστών της η Εθνική τους ολοκλήρωσε τον όμιλο δείχνοντας πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν όταν ξεκίνησε τα παιχνίδια της σ’ αυτόν. Αυτό είναι που, κατά τη γνώμη μου, μετράει, κι όχι το ότι έκανε 11 βαθμούς, έμεινε στην κατηγορία και θα είναι επικεφαλής σε κάποιον όμιλο των προκριματικών του Euro.

Αύριο

Για να μην παρεξηγηθώ, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν ανήκω στους απαισιόδοξους. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να καταφέρει να προκριθεί στα τελικά του Εuro 2028 και θα το πίστευα ακόμα κι αν δεν ήταν επικεφαλής στον όμιλο των προκριματικών του, όπως και θα είναι. Αλλά δεν κρύβω ότι με φοβίζουν δύο πράγματα. Για τα οποία θα σας γράψω αύριο…