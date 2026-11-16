Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Τσακ Σούμερ και τον Κρις Βαν Χόλεν για την ηγεσία των Δημοκρατικών στην αμερικανική Γερουσία πρέπει να αξιολογηθεί στην πραγματική της διάσταση.

Δεν πρόκειται για μια σύγκρουση προσώπων, αλλά για μια συζήτηση γύρω από το μέλλον του Δημοκρατικού Κόμματος.

Το ερώτημα είναι αν το Δημοκρατικό Κόμμα θα παραμείνει ένας συγκεντρωτικός μηχανισμός, ελεγχόμενος από δισεκατομμυριούχους χρηματοδότες, επικοινωνιολόγους και τηλεοπτικά σποτ των 30 δευτερολέπτων, ή αν μπορούμε να το μετασχηματίσουμε σε ένα κόμμα βάσης, που θα εκφράζει και θα υπηρετεί τις εργαζόμενες οικογένειες της χώρας.

Αυτές οι εσωκομματικές εκλογές θα κρίνουν αν θα συνεχίσουμε να περιοριζόμαστε σε επιφανειακές παρεμβάσεις, διατηρώντας το σημερινό στάτους κβο, ή αν θα βρούμε επιτέλους το θάρρος να συγκρουστούμε με πανίσχυρα συμφέροντα και να αντιμετωπίσουμε τις πρωτοφανείς κρίσεις που έχουμε μπροστά μας.

Για παράδειγμα: Θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ολιγαρχίας, της εξωφρενικής ανισότητας εισοδήματος και πλούτου, καθώς και το γεγονός ότι ποτέ άλλοτε στην ιστορία της χώρας μας τόσο λίγοι άνθρωποι δεν συγκέντρωναν τόσο πολύ πλούτο και ισχύ;

Θα αντιμετωπίσουμε το διεφθαρμένο σύστημα χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών και τις επιτροπές πολιτικής δράσης Super PAC, που επιτρέπουν στους δισεκατομμυριούχους να εξαγοράζουν εκλογές και να υπονομεύουν τη δημοκρατία μας;

Θα αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι, στην πλουσιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου, το 60% των πολιτών βγάζει οριακά τον μήνα, καταγράφουμε το υψηλότερο ποσοστό παιδικής φτώχειας μεταξύ των μεγάλων χωρών και εκατομμύρια ηλικιωμένοι αδυνατούν να συνταξιοδοτηθούν με αξιοπρέπεια;

Θα αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα ενός δυσλειτουργικού και εξωφρενικά ακριβού συστήματος υγείας, τη στιγμή που είμαστε η μόνη μεγάλη χώρα στον κόσμο η οποία δεν κατοχυρώνει την καθολική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ως ανθρώπινο δικαίωμα;

Θα αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η πιο ριζοσπαστική τεχνολογία στην Ιστορία, μας επιβάλλεται από μια χούφτα δισεκατομμυριούχους της υψηλής τεχνολογίας, οι οποίοι αδιαφορούν παντελώς για την ευημερία των απλών Αμερικανών πολιτών;

Θα αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής, που προκαλεί φονικούς καύσωνες, καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, ξηρασία και ακραία καιρικά φαινόμενα, και η οποία θα επιδεινωθεί αν δεν απεξαρτήσουμε τα ενεργειακά μας συστήματα από τα ορυκτά καύσιμα, στρεφόμενοι στην ενεργειακή απόδοση και τις βιώσιμες μορφές ενέργειας;

Εν κατακλείδι: είτε μας αρέσει είτε όχι, η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με εξαιρετικά κρίσιμες και πρωτοφανείς προκλήσεις. Θα σκύψουμε σοβαρά πάνω από αυτά τα δύσκολα προβλήματα, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των Αμερικανών πολιτών ότι η κυβέρνησή τους μπορεί να βελτιώσει τη ζωή τους, ή θα συνεχίσουμε με την ίδια φθαρμένη πολιτική;

Σε μεγάλο βαθμό, αυτό ακριβώς κρίνεται στις εκλογές για την ηγεσία των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

Ο Μπέρνι Σάντερς είναι ο μακροβιότερος ανεξάρτητος γερουσιαστής στην ιστορία

του αμερικανικού Κογκρέσου, όπου εκπροσωπεί την Πολιτεία του Βερμόντ