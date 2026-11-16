Μεγάλο πράγμα ο εθελοντισμός. Ήτοι, η εσωτερική παρόρμηση και διάθεση του ανθρώπου να βοηθάει ανιδιοτελώς τον συνάνθρωπό του. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους… τιμάμε!

Πώς ο Χριστός επαίνεσε τον εθελοντισμό με την παραβολή του «καλού Σαμαρείτη», ο οποίος βοήθησε τον κατατρεγμένο από τους ληστές Εβραίο, παρότι Εβραίοι και Σαμαρείτες ήταν εχθροί; Έτσι ακριβώς.

Στις ημέρες μας, τις τόσο υλιστικές κι απρόσωπες, σπανίζει όλο και περισσότερο αυτό το φαινόμενο, που εξυμνεί την καλή πλευρά του ανθρώπου. Με τον φανό του Διογένους να εντοπίσεις κάποιον.

Τούτου δοθέντος, αναγγέλλω με χαρά ότι το Σάββατο εντοπίστηκε ένας τέτοιος άνθρωπος, ένας εθελοντής, στην ακριτική Ορεστιάδα. Ναι, μάλιστα. Εκεί ψηλά στον Εβρο εντοπίστηκε!

Χαρά Θεού! Ονομάζεται Γρηγόρης Δημητριάδης, και ναι, είναι ο γνωστός «ανιψιός» του προέδρου Κυριάκου του Α’. Συγκάλεσε τους νεοδημοκράτες της περιοχής για να τους ενημερώσει ότι βρίσκεται ανάμεσά τους, από ανιδιοτέλεια (αναγκαία, εκτιμώ, η… διευκρίνιση…), ως «εθελοντής»!

– Μα διαβάζουμε κι ακούμε ότι θα είσαι υποψήφιος, του παρατήρησε το ακροατήριο.

– Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος, είμαι εθελοντής, απάντησε εκείνος με αυτή τη γνωστή σε όλους πλέον ευφράδεια που τον διακρίνει, διατρέχοντας όλη τη χώρα, χωρίς να φείδεται εξόδων, που ειλικρινά, ακόμη και για τη δική του οικονομική επιφάνεια, όπως και να το κάνεις, είναι λεφτά.

Διότι υπερβαίνει κατά πολύ την έννοια και του εθελοντισμού, και του «καλού Σαμαρείτη» της παραβολής του Κυρίου μας, να τρέχω ανά την Ελλάδα να κάνω εκδηλώσεις, τις οποίες μάλλον χρηματοδοτώ ο ίδιος, για να υποδύομαι τον «εθελοντή»…

Γαλάζια μυστήρια

Θα συμφωνήσω ότι είναι άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, οπότε δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα με τον «μπιζιμποντισμό» που επιδεικνύει ο «καλός Σαμαρείτης» Γρηγόρης, ούτε γιατί προβάλλει την ιδιότητα του «εθελοντή» προ οιασδήποτε άλλης. Αυτά είναι ίσως για το… ντιβάνι «ειδικών επιστημόνων» και δεν με αφορούν.

Θα σταθώ όμως σε κάτι ωραία που είπε αυτό το παλικάρι στους νεοδημοκράτες της Ορεστιάδας και τα οποία βρήκα ενδιαφέροντα. Καθότι ο «εθελοντής» ξεκαθάρισε ότι η αυτοδυναμία (του μπάρμπα του) δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη (παρά τα αντιθέτως διακινούμενα από το Μέγαρο Μαξίμου, τους «επιστήμονες» της δημοσκοπίας, τα καθεστωτικά ΜΜΕ κ.λπ.). Και πρόσθεσε κάτι ακόμη στους αποσβολωμένους οπαδούς: ότι το κόμμα διατηρεί μεν σημαντικό προβάδισμα έναντι της αντιπολίτευσης, όπως και υψηλά ποσοστά συσπείρωσης, όμως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού.

Εκανε μάλιστα και ειδική αναφορά στην ανάγκη περιορισμού των διαρροών του κόμματος της χαράς, τόσο προς την Κεντροαριστερά όσο και προς την Κεντροδεξιά.

Υπενθυμίζοντας ότι τρεις μέρες νωρίτερα, την Τετάρτη 11 του μηνός, ο «εθελοντής» μας (που προ 4ετίας «έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό», πάντα στο πλαίσιο του… εθελοντισμού), μίλησε σε αντίστοιχη εκδήλωση στη Βούλα και το προπερασμένο Σάββατο έκανε και μια «γκράντε» εμφάνιση στη Φλώρινα, διερωτώμαι αν ο θείος Κυριάκος ο Α’ έχει κάποια εξήγηση για το τι είναι όλο αυτό. Πρόκειται για κάποιου είδους εκβιασμό ενόψει της δίκης για το Predator στις 8 Δεκεμβρίου; Για μια απόπειρα του «εθελοντή» να ελέγξει ίσως τον κομματικό μηχανισμό;

Χτυπούν καμπάνες στο Μαξίμου

Διότι έχω και έναν φίλο, ο οποίος μου τριβελίζει το μυαλό ότι ο «εθελοντής» μας (στο πλαίσιο των όσων προανέφερα) έβαλε το χέρι του, τελευταία, σε δύο ηχηρές καρατομήσεις, που κλόνισαν έτι περαιτέρω τα νεύρα του θείου του:

του άλλου «εθελοντή» Μιχάλη Μπεκίρη

του «αμάρτησα για το παιδί μου» Τσαβδαρίδη

Άσε δε που από χθες «τρέχει» και μια άλλη ωραία ιστορία, με έναν νέο υφυπουργό που διόρισε ο πρόεδρος Κυριάκος στον… υποσχηματισμό λόγω Τσαβδαρίδη. Λιάκος ονομάζεται το παλικάρι, και εκλέγεται στη Δυτική Αττική (Ασπρόπυργο κ.λπ.). Αν έχει βάλει το χεράκι του και σ’ αυτό ο «εθελοντής» μας, νομίζω ότι οι καμπάνες για τον θείο Κυριάκο τον Α’ θα ‘ναι όπως στην «Αγια-Σοφιά, το μέγα μοναστήρι»…

Αλλά… αυτός είναι

Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Απολαυστικός Κουτσούμπας στο Mega καλείται να σχολιάσει το ταξίδι του προέδρου «ή εμείς ή κανείς» Τσίπρα στο Παρίσι. Και λέει, με εκείνη τη λαμιώτικη προφορά που… συναρπάζει:

«Πήγε στη Γαλλία σε μια πορεία μόνος του, περπατούσε και μίλαγε με κάποιους που περπάταγαν ή διαδήλωναν παραδίπλα ή παραπίσω. Οταν πας σε τέτοιο χώρο, κάποιος σε υποδέχεται, κάποιος σε έχει καλέσει, κάπως μιλάς. Δεν πας σε μια άλλη χώρα, στήνεσαι σε μια πλατεία και φωτογραφίζεσαι με τους περαστικούς για να δώσεις μετά απλώς στη χώρα σου και να πεις “ήμουν και εγώ εκεί” (…) Δεν πας εκεί για μια φωτογραφία και να πεις πήγα και εγώ εκεί, έκανα μια βόλτα ένα Σαββατοκύριακο στο Παρίσι και φωτογραφήθηκα, για να παριστάνεις τον αριστερό, τον παρτιζάνο, τον αντάρτη»! Και συνέχισε για τη δική του εμπειρία:

«Εγώ, για παράδειγμα, είχα πάει στις διαδηλώσεις πριν από δύο χρόνια στη Γαλλία, αλλά είχα συναντήσει και το Συνδικάτο των Σιδηροδρομικών, όπου ήμουν καλεσμένος εκεί. Μίλησα στην προσυγκέντρωσή τους το πρωί. Μετά κατέβηκα στην πορεία τους που με καλέσανε και μίλησα στην πλατεία της Βαστίλλης, όπου ήταν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος εκεί. Μίλησα από τα μικρόφωνα και τους μετέφερα χαιρετισμό του ΚΚΕ και της Ελλάδας στους αγώνες τους».

Όχι, το «αυτοί είστε» δεν το είπε. Το υπονόησε όμως.

(Επι)στροφή στην Αριστερά

Υποθέτω ο γραμματέας του ΚΚΕ δεν γνώριζε, όταν τα έλεγε αυτά, ότι ο πρόεδρος «στο χιλιοστό» Τσίπρας αύριο θα ηγηθεί αντιπροσωπείας του κόμματος ΕΛΑΣ στην πορεία του Πολυτεχνείου. Η σχετική διαρροή από το επικοινωνιακό επιτελείο του ανέφερε ότι η προεδράρα θα αφήσει τη θαλπωρή του σπιτιού του για να ενταχθεί στην πορεία, καθότι θέλει, λέει, να επανασυστήσει τις σχέσεις του με την Αριστερά και την Κεντροαριστερά!

Αγαθός ο σκοπός, αλλά κάποιος πρέπει να τους πει ότι με κάτι τέτοια βαρύγδουπα το πιο πιθανό είναι να ραγίσουν τα τσιμέντα από τα γέλια!

(Και υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος να μετρηθεί το μπλοκ του κόμματος ΕΛΑΣ και να δουν όλοι ότι ο «βασιλιάς (των δημοσκοπήσεων) είναι γυμνός». Αυτό πάλι πού το βάζεις…)

«Ctrl+Alt+Ανατροπή»

Επανέρχομαι στα του Κουτσούμπα, που είναι και γνήσιος αριστερός και δεν υποδύεται τίποτε ο άνθρωπος: το καλύτερό του, αυτές τις ημέρες, ήταν reel που ανέβασε στα social media και το οποίο τον δείχνει να κάθεται σε μια καρέκλα και να προσπαθεί να δει τι θα κάνει με το κινητό του, καθώς έχει πέσει και εκείνος, υποτίθεται, θύμα του blackout της Microsoft.

Απολαυστικός καθώς «πασπατεύει» το κινητό και πετάει διάφορα του είδους «Ο καπιταλισμός τόσα χρόνια “κρασάρει” και ακόμα προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει άλλο λειτουργικό!». Στη συνέχεια, στο ίδιο σατιρικό ύφος, αναφέρει μία ακόμη πολιτική αιχμή:

«Στη Microsoft ψάχνουν ποιος server έπεσε, εμείς ξέρουμε ποιο σύστημα πρέπει να πέσει! Το μέλλον δεν χρειάζεται άλλο update. Χρειάζεται ανατροπή!». Και ρίχνει και το σύνθημα για το πώς θα το «πέτυχουμε»: «Ctrl+Alt+Ανατροπή». Απαιχτος.

«Επί ξύλου κρεμάμενη» η ανθρωπότητα

Ευκαιρίας δοθείσης, πάντως, φαντάζομαι ότι όλοι κατάλαβαν στο 36ωρο που «έπεσε» η Microsoft πόσο ευάλωτη είναι η υφήλιος και πόσο όλα κρέμονται από ένα ψιλό νήμα. Τα πάντα όλα.

Εχουμε επενδύσει δεκαετίες στις προηγμένες τεχνολογίες κι αποδεικνύεται ότι ένα λάθος, μια αστοχία, μια βλάβη, μπορεί να τινάξει την μπάνκα στον αέρα. Να μείνεις χωρίς περίθαλψη, χωρίς χρήματα, χωρίς συγκοινωνίες, χωρίς τα χρειώδη.

Δεν ξέρω αν «κράσαρε» ο καπιταλισμός, που λέει ο Κουτσούμπας, όμως αυτό που συνέβη και πήρε σχεδόν 60 ώρες για να αποκατασταθεί, τρομάζει. «Επί ξύλου κρεμάμενη» είναι η ανθρωπότητα, και όσο πιο γρήγορα το αντιληφθεί, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να επιβιώσει…

(Αθώες, ίσως και απλουστευτικές, σκέψεις ενός τρομαγμένου ανθρώπου, που αντιμετώπισε κι αυτός διάφορα προβλήματα)