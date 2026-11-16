Εντάξει! Εκλογές έρχονται κι όλοι καταλαβαίνουμε ότι (μαζί με τα πέρα-δώθε δρομολόγια των συντελεστών δόμησης) θα ψηφιστούν και άρθρα σαν κι αυτό: «Πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για τις αυθαίρετες κατασκευές, αλλαγές χρήσης ή προσθήκες των περ. α) και β) της παρ. 1, διαγράφονται με απόφαση του φορέα που τα επέβαλε, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν υποβολής αίτησης υπαγωγής σύμφωνα με το παρόν άρθρο και εφόσον οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές, αλλαγές χρήσης ή προσθήκες είχαν συντελεσθεί έως την ολοκλήρωση της κατασκευής του οικισμού».

Το άρθρο «περί αυθαίρετων κατασκευών σε οικισμούς που κατασκευάστηκαν από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας» βρίσκεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκτασης 9.000 λέξεων.

Συμπληρώνει το άρθρο 404 του Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας «Νικόλαος Ταγαράς» (ν. 5306/2026, Α΄ 88). Είναι ο νόμος που ψηφίστηκε πριν από πέντε μήνες, δηλαδή τον περασμένο Ιούνιο, και είχε 327.000 λέξεις!

Ευτυχώς, να λέμε, που το δόγμα «άγνοια νόμου δεν συγχωρείται» δεν προβλέπει και απομνημόνευσή του. Μόνον αυτός ο νόμος είναι μιάμιση φορά η Ιλιάδα και η Οδύσσεια μαζί.

Πέραν αυτού, από 1ης Ιανουαρίου 2026 έως σήμερα έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 90 νόμοι· από τον 5265/2026 έως τον 5354/2026. Κι απομένουν 45 μέρες ακόμη για να φύγει αυτός ο χρόνος. Το 2025 δημοσιεύτηκαν 97 νόμοι, ζωή να ‘χουν και να τροποποιούνται.

Τυχαίως κοιτάξαμε το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την «Ενίσχυση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ρυθμίσεις για τις δομές και τους φορείς διαχείρισής τους και λοιπές διατάξεις», αλλά είναι τυπικό του τρόπου που νομοθετεί η ελληνική πολιτεία.

Το εν λόγω κείμενο έχει 33 άρθρα εκ των οποίων τα οκτώ είναι «λοιπές» και «άλλες» διατάξεις. Επικαιροποιεί, λέει, τα κριτήρια «αειφορίας βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας» (άρθρο 30)· παρατείνει τις συμβάσεις «εργασίας προσωπικού υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» (αρ. 31)· ρυθμίζει τη σύνθεση «πληρώματος των οστρακαλιευτικών σκαφών» (αρ. 32)· και έχει το άρθρο 23 που προβλέπει ότι «Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, που συστάθηκε με τον ν. 5294/2026 (Α΄ 58), μετονομάζεται σε Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Οπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, νοείται εφεξής το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα». Γιατί; Αβυσσος η σκέψη των νομοθετών.

Το άρθρο 26 προβλέπει ότι «τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ιδιοκτησία εντός των εδαφικών ορίων της κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη στην Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία “Ενεργειακή Κοινότητα Περιορισμένης Ευθύνης Κατοίκων Ακρινής”, ανεξαρτήτως αν συμμετέχουν ως μέλη και σε άλλη ενεργειακή κοινότητα που δραστηριοποιείται στην ίδια περιφέρεια, κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4513/2018 (Α’ 9)».

«Μα…», θα αναρωτιόταν κάποιος ξένος, «εθνική νομοθεσία για τους 756 κατοίκους ενός χωριού που δεν ξέρει κανείς;». «Φυσικά», θα του απαντούσαμε.

«Στην Ελλάδα το κεντρικό κράτος ρυθμίζει κάθε πτυχή του βίου μας. Από τη συμμετοχή κατοίκων σε ενεργειακές κοινότητες, μέχρι τη σύνθεση των πληρωμάτων οστρακαλιευτικών σκαφών». Επιτελικό κράτος να σου πετύχει! Πού να βρει χρόνο να ασχοληθεί με τα σοβαρά ζητήματα, όταν είναι σε φάση «ράβε, ξήλωνε, δουλειά να μη σου λείπει»;

Οι «τρέχα γύρευε» διατάξεις

Στο άρθρο 7 του εν λόγω νομοσχεδίου προβλέπεται ότι «στην περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 (Α΄ 61), περί μεταβατικών διατάξεων, οι λέξεις “και ιστ΄” αντικαθίστανται από τις λέξεις “ιστ΄, ιη΄, ιθ΄ και κ΄” και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: “3.

Ειδικώς οι παρακάτω διατάξεις του ν. 4314/2014 και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες πράξεις εφαρμόζονται και για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 και το ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027: α) Το άρθρο 27Α, β) οι παρ. 2, 3, 4, 5, 8, 11, 15 και 16 του άρθρου 28, γ) οι περ. α΄ έως στ΄, η΄, θ΄, ι΄, ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιη΄, ιθ΄ και κ΄ της παρ. 2 και οι παρ. 3, 5, 6 και 8 του άρθρου 33, δ) οι παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 47 και ε) η παρ. 9 του άρθρου 48″».

Ας μην αναρωτιόμαστε τι προβλέπει η «περίπτωση γ» της «παραγράφου 3» του «άρθρου 66» που περιλαμβάνει την υποπερίπτωση «ιστ» που θα γίνει…· ένας Θεός καταλαβαίνει τι θα γίνει. Είναι μία από τις χιλιάδες τρέχα, γύρευε διατάξεις.

Όλα αυτά βεβαίως γίνονται προς υλοποίηση του νόμου για το «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ν. 4622/2019).

Αυτός, στην αιτιολογική του έκθεση, έβρισκε ότι μια από τις σημαντικότερες δομικές αδυναμίες του κράτους ήταν «η πολυνομία-κακονομία».

Το τεκμηρίωνε με την έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική Κεντρική Διοίκηση (2011) στην οποία αναγραφόταν ότι «μεταξύ των συνθηκών που ευνοούν τη διαφθορά συμπεριλαμβάνονται η αδυναμία της κεντρικής εξουσίας, η πολυπλοκότητα του νομικού πλαισίου, η έλλειψη ή η απουσία βασικών δεδομένων» κ.ά.

Τάδε Έφη: Ουίνστον Τσόρτσιλ

Αποστολή της Βουλής δεν είναι μόνονα ψηφίζει καλούς νόμους, αλλά και να σταματά τους κακούς νόμους. Ισχύει και σήμερα…