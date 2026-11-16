Αφήστε τα… Μεγάλη ζημία για τις εθνικές δυνάμεις! Οι εργασίες συνεχίστηκαν απρόσκοπτα για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, χωρίς κόντρες και τζαρτζαρίσματα.

Δεν έγινε ο ωραίος πόλεμος, που ελπίζαμε στο βάθος, για να δείξουμε στον κόσμο πώς ηττώνται οι ήρωες, δεν υπήρξε καν αψιμαχία.

Επίσης, η Τουρκία παραμένει στη θέση της, δεν μετακινήθηκε γεωγραφικά, όπως είχε υποχρέωση, βάσει του δικού μας Διεθνούς Δικαίου. Τι κάνουμε τώρα χωρίς βαρβάρους;

Υπομονή κάνουμε, μέχρι να επινοήσουμε τους επόμενους βαρβάρους, την επόμενη εθνική συμφορά. Σιγά το δύσκολο! Καλή διάθεση να υπάρχει και όλα γίνονται. Και διάθεση για εθνική μίρλα και μιζέρια ποτέ δεν έλειψε από τον Υπαρκτό Ελληνισμό.

Ολόκληροι επαγγελματικοί κλάδοι συντηρούνται και ευημερούν από το σύμπλεγμα της εθνικής κακομοιριάς. Διαπιστώνεται, άλλωστε, αυτή η διάθεση στις αντιδράσεις των κομμάτων και ιδίως των πολιτικών αρχηγών, μετά την ενημέρωση που είχαν το περασμένο Σάββατο από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο πιο πρωτότυπος, από ψυχαγωγικής πλευράς, ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ουσιαστικά ότι το συγκεκριμένο έργο είναι «όραμα και σχεδιασμός» του ΠΑΣΟΚ από το 2011, αλλά αυτοί οι σκιτζήδες που το υλοποιούν τώρα τα έχουν κάνει μαντάρα.

Δεν πρωτοτύπησε, αντιθέτως, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο αρχιερέας της θρησκευτικής σέκτας που λέγεται ΚΚΕ, για τον οποίο όλα τα κακά κι ανάποδα ανάγονται στον καπιταλισμό. Η Ρένα Δούρου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο συνήθης εαυτός της – δηλαδή, δεν γίνεται να την πάρεις σοβαρά.

Πώς να την πάρεις σοβαρά, όταν ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση να ανακοινώσει την επικοινωνία των Γάλλων με τους Τούρκους; Ας ρωτήσει τους Γάλλους!

Σοφότερη, είπε, δεν έγινε από την ενημέρωση, γι’ αυτό και επανέλαβε την πρότασή της για συμβούλιο πολιτικών αρχηγών – επειδή, υποθέτω, αν υπάρχουν και άλλοι στην αίθουσα θα μπορεί μετά να τους ρωτήσει: «Δεν μου λες, τι κατάλαβες εσύ;». Θα μπορεί επίσης να δανειστεί τις σημειώσεις τους.

Αξιοσημείωτη ήταν η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά την ενημέρωση από τον κ. Γεραπετρίτη, επειδή παρά τον ποταμό της φλυαρίας, δεν υπήρχε μία αιχμή ή αιτίαση για την κυβέρνηση.

Περίεργο πράγματι εκ μέρους της. Ίσως έχει κάποιον λόγο για τον οποίο δεν θα ήθελε να στενοχωρήσει τον κ. Γεραπετρίτη ή, μάλλον πιθανότερο, τα εξωτερικά και γενικώς τα διεθνή δεν την ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως.

Περιέργως, την καλύτερη στάση τήρησε ο χειρότερος των πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος αποφάσισε να μην ανταποκριθεί στην πρόσκληση.

Αρνούμενος την ενημέρωση, για μία φορά, έστω και ακουσίως, έκανε το σωστό, διότι δεν υπήρχε λόγος να στηθεί όλη αυτή η παράσταση. Η υπόθεση ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Διαστρεβλώθηκε μέσα από ένα κύμα εθνικιστικής υστερίας, υπερβολών και ανοησιών, στο οποίο παγιδεύτηκαν όλοι. Είχε τόσο φουσκώσει το θέμα, για αντιπολιτευτικούς λόγους, ώστε ο μόνος τρόπος να εκτονωθεί ήταν η ανούσια παράσταση των κατ’ ιδίαν ενημερώσεων των πολιτικών αρχηγών.

Ο Αλέξης Καραμήτρος δεν ενημερώθηκε. Περίμενε να τον προσκαλέσουν και, γι’ αυτό, είχε εξαπολύσει στα πάνελ των πολιτικών συζητήσεων τις ιδιοφυΐες, που έχει συγκεντρώσει γύρω του ως επιτελείς, να ζητούν την πρόσκληση του καπετάνιου τους για ενημέρωση. Μάταιος ο κόπος τους.

Καλύτερα έτσι όμως, γιατί όλα αυτά έπεσαν το Σαββατοκύριακο και ενδεχομένως ο καπετάνιος να είχε κάποια «ευρωπαϊκή υποχρέωση» για το weekend. Τέλος, η Μαρία Καρυστιανού δεν νομίζω να ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα την περασμένη εβδομάδα. Τυπικά, πάντως, το κόμμα της εξακολουθεί να υφίσταται…

Να κλείσω με κάτι χρήσιμο, για τον Αλέξη τουλάχιστον, που τελευταία επιδίδεται στον αγωνιστικό τουρισμό στις ωραίες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Διαβάζω ότι έχουν διαδηλώσεις στο Ζάγκρεμπ, επειδή ένας ψυχασθενής έχασε τη ζωή του εξαιτίας της βίας των νοσοκόμων, που προσπάθησαν να τον περιορίσουν την ώρα ψυχωσικού επεισοδίου. Ιδού η ευκαιρία λοιπόν για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το Ζάγκρεμπ είναι πολύ όμορφη πόλη και με ενδιαφέρουσα ζωή.

Επειδή όμως πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, παρακολουθώ από τώρα τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελβετία, τόσο σε ομοσπονδιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο καντονιών. Ελπίζω κάτι να βρω, όλο και κάποιο τοπικό δημοψήφισμα θα γίνεται, π.χ., για τη διαπλάτυνση μιας λεωφόρου και τη μεταφύτευση των υφιστάμενων δένδρων, ώστε να δικαιολογείται μια εβδομάδα αγωνιστικών Χριστουγέννων στην Ελβετία…