Το γαλλικό σκάφος συνεχίζει το ταξίδι και τις έρευνές του χωρίς μπερδέματα. Μια χαρά.

Η ενημέρωση των δικών μας πολιτικών αρχηγών ολοκληρώθηκε το Σάββατο χωρίς παρατράγουδα. Μια χαρά και αυτό.

Αντιλαμβάνομαι ότι η μη προσέλευση του Βελόπουλου δημιουργεί ένα ζήτημα. Αλλά θέλω να ελπίζω πως Ελλάδα και Γαλλία θα καταφέρουν να επιζήσουν της απουσίας του.

Πάμε παρακάτω. Η ενημέρωση ήταν προφανώς χρήσιμη (πάντα βοηθάει…) αλλά δεν ειπώθηκε τίποτα περισσότερο ή διαφορετικό από τα αυτονόητα κι όσα ήδη ξέραμε.

Η Γαλλία είναι μεγάλο κράτος, ανεξάρτητο εδώ και μερικούς αιώνες.

Συνεπώς επικοινωνεί όπως θέλει, με όποιον θέλει. Στέλνει ρηματική διακοίνωση ή φιλάκια με macarons από το Ladurée.

Δεν ζητάει την άδεια κανενός, δεν κοινοποιεί τη διατύπωση που επιλέγει, δεν δεσμεύει άλλους κι ούτε μιλάει για λογαριασμό τρίτων.

Υποθέτω πως επειδή είμαστε φιλαράκια και σύμμαχοι ίσως μας είχαν ενημερώσει για την επικοινωνία και ότι θα έχουν λάβει υπόψη τις ανησυχίες μας. Ακούγεται λογικό.

Αλλά έως εκεί. Τα υπόλοιπα δεν είναι δική μας δουλειά. Οποιος διαφωνεί, τα παράπονά του στο Μέγαρο των Ηλυσίων και το Quai d’Orsay.

Τι μπορούσαμε να κάνουμε εμείς; Να εκδώσουμε μια NAVTEX. Το κάναμε; Το κάναμε. Τέλος.

Τίποτα από όλα τα παραπάνω δεν ξεφεύγει από τα όρια της διεθνούς νομιμότητας και από το πλαίσιο της κοινής λογικής.

Αν αρκούν, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Και για να είμαι ειλικρινής, καλό θα ήταν να αποδειχτούν αρκετά.

Καλό για όλους. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηματοδοτεί τη διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου επειδή τη θεωρεί σοβαρό σχέδιο και θέλει να προχωρήσει.

Έως την ίδια την Τουρκία που δεν έχει λόγους και μάλλον ούτε ιδιαίτερο φανατισμό να εμπλακεί περισσότερο σε μια υπόθεση που δεν την καίει, ούτε είναι του χεριού της.

Ούτως Ή άλλως, το περίφημο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν είναι εύκολο να υποστηριχθεί νομικά ή πρακτικά, ενώ το έχουν καταδικάσει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της περιοχής.

Αλλά θέμα τους. Δεν θα το λύσουμε εμείς, ούτε θα κριθεί εδώ.

Το ζητούμενο τώρα είναι να προχωρήσει η διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Και να προχωρήσει χωρίς φασαρίες και παρατράγουδα.

Αν γίνει αυτό και παρά τις εκτιμήσεις Βελόπουλου, θα είναι προφανώς μια επιτυχία.

Αν μη τι άλλο, θα μπορέσουμε να φέρουμε πίσω και τον Πρόεδρο Αντώνη που φρουρεί στα Ίμια μη γίνουν τίποτα «Πρέσπες του Αιγαίου» και μας την πέσουν στον ύπνο.