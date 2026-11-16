Μαξίμου: Οι κρίσιμες μετρήσεις – Το καλώδιο «δίνει», ο Τσαβδαρίδης «αφαιρεί»

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Μαξίμου αναγκάζεται να αποκρούσει πολιτικά και επικοινωνιακά τις πιέσεις που δέχεται σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, υπεραμυνόμενο των κυβερνητικών χειρισμών – αυτό συνέβη με το πρότζεκτ ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.

Ούτε για πρώτη φορά καλείται εκτάκτως να διαχειριστεί ένα ευθύ χτύπημα στο γαλάζιο αφήγημα περί αξιοκρατίας – αυτό συνέβη με την αποπομπή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από το κυβερνητικό σχήμα και των συνακόλουθων αλλαγών σε υφυπουργικά πόστα με τη μετακίνηση του Βασίλη Σπανάκη (Ανάπτυξης), την επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου (Υγείας), την είσοδο του Βαγγέλη Λιάκου (Εσωτερικών).

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Τα δύο μέτωπα – το καλώδιο με όσα προέκυψαν με τη γαλλική ρηματική διακοίνωση και η μίνι ενδοκυβερνητική κρίση με τον Τσαβδαρίδη – έφεραν το Μαξίμου σε δύσκολη θέση εξηγήσεων και παρέμειναν ανοιχτά ταυτοχρόνως.

Ομως, δεν ταυτίζονται οι γαλάζιες εκτιμήσεις για το πώς γράφει το καθένα και για το τι αφήνει στην εικόνα του κυβερνώντος κόμματος.

Αγκάθι η διαφθορά για το Μέγαρο Μαξίμου

Εν αναμονή δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων από την τρέχουσα εβδομάδα, στην κυβερνητική έδρα φέρεται ότι αναλύθηκαν πρώτα ευρήματα, ενώ βουλευτές μετέφεραν το κλίμα από τις εκλογικές Περιφέρειές τους.

Σύμφωνα με όσα συζητιούνται τα τελευταία 24ωρα, η πρώτη εικόνα είναι ότι οι υποθέσεις τύπου Τσαβδαρίδη περνούν αστραπιαία στο υπόστρωμα της κοινωνίας με αρνητικό πρόσημο και στον πυρήνα των ψηφοφόρων της ΝΔ (εξού και εντάθηκε ξανά η εσωκομματική δυσφορία), λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές της φθοράς.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σε μια περίοδο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει δημοσίως τον στόχο της «ολικής επαναφοράς του νόμου έναντι της αυθαιρεσίας» ως βασικό άξονα της στρατηγικής του να ξαναμιλήσει σε τμήματα της «σιωπηλής πλειοψηφίας», διαπιστώνεται κάτι ανησυχητικό: στις μυστικές κυλιόμενες μετρήσεις ανιχνεύεται η παράμετρος της διαφθοράς ως αγκάθι για το κυβερνών κόμμα. Ενδεικτικό το προηγούμενο της αποπομπής από το κυβερνητικό σχήμα του Μακάριου Λαζαρίδη για το θέμα του πτυχίου – διορισμού του. Τότε το Μαξίμου είχε υποφέρει δημοσκοπικά, αν και πρέπει να συνυπολογιστεί ότι υπήρχε παράλληλη έντονη συζήτηση και εξελίξεις στο (δεδομένο) βαρίδι για τη ΝΔ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την περασμένη άνοιξη, πάντως, οι πρώτες ενδείξεις στις μετρήσεις του Μαξίμου (προτού κακοφορμίσει η υπόθεση Λαζαρίδη) έδειχναν περίπου ό,τι συζητείται και τώρα στο γαλάζιο παρασκήνιο: ότι η υπόθεση ακούμπησε τον πυρήνα των γαλάζιων ψηφοφόρων, δηλαδή όσους η ΝΔ αγωνιά να επανασυσπειρώσει, και τελικά υπήρξαν δημοσκοπικές απώλειες από 1,5 έως και 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Διαφήμιση

Ποντάρουν σε εξωτερική πολιτική και ασφάλεια

Από την άλλη, οι γαλάζιοι πιστεύουν ότι υπάρχει ισχυρότερο πολιτικό και επικοινωνιακό κεφάλαιο στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, ασφάλειας ή και στο μεταναστευτικό – στο τελευταίο πεδίο, καταγράφεται όμως προβληματισμός για τις ροές Λιβύης – Κρήτης, ενώ αναμένονται αποκαλυπτήρια για το σχέδιο επιστροφής μεταναστών σε συνεργασία με αφρικανική χώρα.

Πρόκειται για ατζέντες στις οποίες ο Μητσοτάκης δέχεται επίμονες πιέσεις από τα δεξιά, ενώ ρίχνει βάρος και ο ίδιος έτσι κι αλλιώς από την πρώτη τετραετία του. Γαλάζια στελέχη επικαλούνται δημοσκοπικά στοιχεία για να διατυπώσουν την πεποίθησή τους ότι τα κυβερνητικά «πεπραγμένα» σε αυτούς τους τομείς μπορούν ακόμα να λειτουργούν ως αντίβαρο στις αρνητικές γνώμες για το κυβερνών κόμμα σε άλλους, όπως η ακρίβεια και τα θέματα κράτους δικαίου.

Διαφήμιση

Αναλυτές διαπιστώνουν ότι στην εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια η ΝΔ καταγράφει τη μεγαλύτερη απήχηση, ακόμα και σε φάσεις πιεστικών εξελίξεων. Λένε επίσης ότι το νούμερο ένα πρόβλημα του Μητσοτάκη είναι η ακρίβεια.

Για αυτή την πληγή, ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε («Wall Street Journal») ότι οι μακροοικονομικές επιδόσεις δεν έχουν φτάσει ακόμη στην καθημερινότητα των πολιτών και περιέγραψε την επιδίωξη να διατηρήσει η Ελλάδα ρυθμούς ανάπτυξης τουλάχιστον διπλάσιους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης τα επόμενα χρόνια. Σε πολιτικό επίπεδο και ενόψει της κάλπης του 2027, έθεσε το δίλημμα «ρεαλιστική ελπίδα» ή «πειραματισμοί».