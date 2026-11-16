«Κραχ» 4,2 τρισ. δολαρίων στις υποδομές AI

Μεγάλες βιομηχανίες, εταιρείες κοινής ωφέλειας και εταιρείες εξορύξεων έχουν απολέσει σε κεφαλαιοποίηση 4,2 τρισ. δολάρια από τον Ιούνιο, καθώς η επενδυτική μανία που εστίαζε στους προμηθευτές κατασκευαστικού εξοπλισμού για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) παρουσιάζει πλέον αντίστροφη πορεία.

Σύμφωνα με ανάλυση των «Financial Times», οι εταιρείες που συνδέθηκαν συχνότερα από δημοσιεύματα με την κατασκευή κέντρων δεδομένων (data centers) υπέστησαν το βαρύτερο πλήγμα από το κύμα ρευστοποιήσεων, καθώς κλονίζεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην άνθηση της ΑΙ.

Οι απώλειες αυτές εξανέμισαν σχεδόν το ήμισυ της αξίας των 9,4 τρισ. δολαρίων που είχαν αποκτήσει οι ίδιες εταιρείες κατά τους προηγούμενους 12 μήνες λόγω αύξησης των τιμών των μετοχών τους.

Τότε, οι επενδυτές είχαν στραφεί μαζικά σε κατασκευαστές κάθε είδους εξοπλισμού – από κινητήρες αεροσκαφών τροποποιημένους ώστε να παρέχουν ενέργεια σε κέντρα δεδομένων τεράστιας κλίμακας ως γεννήτριες, μέχρι προηγμένες οπτικές ίνες που απαιτούνται για τη διασύνδεση των συστοιχιών διακομιστών (server racks) που υποστηρίζουν την ΑΙ.

Η γεωγραφία των εισοδημάτων

Σχεδόν διπλάσιο εισόδημα δηλώνουν κατά μέσο όρο στην εφορία οι φορολογούμενοι της Αττικής σε σχέση με τους φορολογούμενους της Ροδόπης, ενώ οι Κυκλάδες αφήνουν πίσω τους τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο στην κατάταξη των περιοχών με τα υψηλότερα εισοδήματα.

Αν και η πρωτιά της Αττικής είναι αναμενόμενη λόγω του πληθυσμού και της συγκέντρωσης της οικονομικής δραστηριότητας, η απόσταση που τη χωρίζει από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αποκαλύπτει το μέγεθος των εισοδηματικών ανισοτήτων.

Το μέσο δηλωθέν εισόδημα στην Αττική φτάνει τα 20.683 ευρώ ανά φορολογική δήλωση, όταν στη Ροδόπη περιορίζεται στα 11.342 ευρώ. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι Κυκλάδες με 17.594 ευρώ, η Θεσσαλονίκη με 16.467 ευρώ και το Ηράκλειο με 16.006 ευρώ, ενώ χαμηλά στην κατάταξη βρίσκονται η Ηλεία και η Αιτωλοακαρνανία.

Την ίδια ώρα, οι τουριστικές περιοχές εμφανίζουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις εισοδημάτων, με πρώτη τη Χαλκιδική (14,1%). Ωστόσο, η τουριστική ανάπτυξη δεν σημαίνει απαραίτητα και υψηλούς μισθούς. Χαρακτηριστική είναι η Ζάκυνθος, όπου οι μισθωτοί δηλώνουν κατά μέσο όρο μόλις 12.518 ευρώ τον χρόνο, το χαμηλότερο ποσό στη χώρα.

Η ελληνική εμπειρία στην Αργεντινή

Στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής θα βρεθεί σήμερα και αύριο (16-17 Νοεμβρίου) ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, που θα συμμετέχει ως κεντρικός ομιλητής στο διεθνές συνέδριο 2026 Money and Banking Conference, που διοργανώνει η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής (BCRA).

Εκεί, θα μοιραστεί τα διδάγματα από την ελληνική κρίση, αλλά και την ανάκαμψη των τελευταίων ετών, σε μια συζήτηση με τον υπουργό Οικονομίας της Αργεντινής Λουίς Καπούτο, τον υφυπουργό Οικονομικής Πολιτικής, Χοσέ Λουίς Ντάσα και τον διοικητή της BCRA Σαντιάγκο Μπαουσίλι. Επιπλέον, θα έχει συζήτηση με τον πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Αυστραλίας Ιαν ΜακΦάρλεϊν.

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Υπό εξέταση έχει το υπουργείο Ανάπτυξης νέες δυνατότητες ενίσχυσης των πωλητών λαϊκών αγορών, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της «πράσινης» μετάβασης.

Σημαντική προσφορά

328.250 γεύματα σε 49.193 ανθρώπους έχει προσφέρει η Τράπεζα Τροφίμων από τις αρχές του 2026, μέσω του προγράμματος Emergency Food Fund για την κάλυψη γενικών αναγκών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα Τροφίμων, από τις αρχές του έτους έχουν προσφερθεί 53.661 κιλά τρόφιμα βασικής διατροφής και 18.438 ποτήρια γάλα. Η στήριξη πραγματοποιήθηκε μέσω 156 κοινωνικών φορέων.

Ενδιαφέρον από 30

Περισσότεροι από 30 επενδυτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση μεριδίων στην Τράπεζα Χανίων, που βρίσκεται σε διαδικασία προσέλκυσης κεφαλαίων για την ανάπτυξή της πανελλαδικά ως ΑΕ πλέον.

Μεταξύ των ενδιαφερόμενων φέρονται να είναι η Aegean Baltic Bank του Τέλη Μυστακίδη, η Hellenic Finance του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Πειραιώς Ανθιμου Θωμόπουλου και άλλα επιχειρηματικά σχήματα και funds της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Επόμενο στάδιο είναι η υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του έτους. «Ατού» της Τράπεζας Χανίων είναι η συμμετοχή της σε μεγάλα εταιρικά σχήματα της Κρήτης (π.χ. Νερά Σαμαριάς, ΒΙΟΧΥΜ/ΑΒΕΑ κ.ά.), ενώ «αγκάθι» είναι ο υψηλός δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της.

Τοπ υποψήφιος «έκλεβε» με ΤΝ

Οι βαθμοί που πέτυχε ο υποψήφιος με την υψηλότερη επίδοση στις εθνικές εξετάσεις της Νότιας Κορέας για φοροτεχνικούς φέτος φάνταζαν «πολύ καλοί για να είναι αληθινοί».

Χθες Κυριακή οι αμφιβολίες επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο ίδιος παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη (generative AI) για να εξαπατήσει το σύστημα, μετέδιδε το Reuters.

Το σκάνδαλο έρχεται έπειτα από μήνες φημών, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος είχε συγκεντρώσει σχεδόν άριστη βαθμολογία σε εκατοντάδες ερωτήσεις, σε δύο εξεταστικές περιόδους τον Απρίλιο και τον Ιούλιο.

Το περιστατικό έχει επίσης κάνει τους διοργανωτές των ετήσιων εθνικών εξετάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια της Νότιας Κορέας, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για αυτή την Πέμπτη, να κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα.