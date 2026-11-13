Σκοτ ​​Κόλομ: Μια νίκη που χρειάστηκε ενάμιση αιώνα

Ο 43χρονος έγινε ο πρώτος μαύρος γερουσιαστής του Μισισίπι από το 1881, επικρατώντας σε μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση

Ο τελευταίος μαύρος άνδρας που εκπροσώπησε το Μισισίπι στη Γερουσία των ΗΠΑ γεννήθηκε στη δουλεία και έφυγε από το αξίωμα το 1881.

Χρειάστηκε να περάσει ενάμισης αιώνας ώστε ο Δημοκρατικός Σκοτ ​​Κόλομ να εκλεγεί γερουσιαστής στην «πολιτεία της μανόλιας». Η νίκη του επί της Ρεπουμπλικανής Σίντι Χάιντ – Σμιθ τον έκανε τον πρώτο μαύρο που εκλέγεται στη Γερουσία για το Μισισίπι από την εποχή της Ανασυγκρότησης, η οποία ακολούθησε τον Εμφύλιο Πόλεμο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η νίκη δεν ήταν μόνο ιστορική αλλά και δύσκολη. Ήρθε με μικρή διαφορά, έπειτα από περισσότερο από μία εβδομάδα καταμέτρησης ψήφων μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, και πλέον χαρίζει στους Δημοκρατικούς 55 έδρες στη Γερουσία και στους Ρεπουμπλικανούς μια έντονη επίπληξη σε ένα συντηρητικό προπύργιο.

«Ο Θεός δεν ήθελε να τα καταφέρουμε με τον εύκολο τρόπο», είπε ο Κόλομ στο πλήθος που συγκεντρώθηκε έξω από το ιστορικό παρεκκλήσι στο Tougaloo College, ένα κολέγιο κυρίως μαύρων, που χρησίμευε ως καταφύγιο για τους ακτιβιστές των πολιτικών δικαιωμάτων. «Ήθελε να τα καταφέρουμε με τον τρόπο του Μισισίπι».

Η νίκη του 43χρονου εισαγγελέα τροφοδοτήθηκε, σύμφωνα με τους «New York Times», από έναν ποικιλόμορφο συνασπισμό που περιελάμβανε μαύρους ψηφοφόρους οι οποίοι ήταν εξοργισμένοι από πολιτικές που στόχευαν τις κοινότητές τους και την εκλογική τους δύναμη, λευκούς ψηφοφόρους απογοητευμένους από τις υψηλές τιμές και την ατζέντα της κυβέρνησης Τραμπ, και ορισμένους Ρεπουμπλικανούς που ήταν δυσαρεστημένοι από την αφοσίωση της Χάιντ – Σμιθ στον πρόεδρο Τραμπ και τις πολιτικές του.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η αναμέτρηση προσείλκυσε την εθνική προσοχή στην τελική της ευθεία. Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε εκστρατεία για τη Χάιντ – Σμιθ στην πολιτεία λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, ενώ ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις τάχθηκαν υπέρ του Κόλομ.

Καθώς οι Δημοκρατικοί συγκέντρωναν νίκη μετά νίκη, ανακτώντας τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας, η αναμέτρηση στο Μισισίπι παρέμεινε ασταθής, με έναν στρατό δικηγόρων και από τα δύο κόμματα να εξετάζουν εξονυχιστικά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. «Είχα το θάρρος να πιστέψω στο Μισισίπι», ήταν τα πρώτα λόγια του νικητή.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ανέδειξε ως προτεραιότητες, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και τη μείωση του κόστους. Δεν αναφέρθηκε συχνά στις ιστορικές επιπτώσεις της υποψηφιότητάς του, αλλά αφιέρωσε χρόνο μετά τη νίκη του για να μιλήσει για την κληρονομιά που θα συνέχιζε τώρα στην Ουάσιγκτον.

Διαφήμιση

Το ιστορικό του ως εισαγγελέα στο Βόρειο Μισισίπι τον βοήθησε να προστατευτεί από επιθέσεις ότι ήταν πολύ φιλελεύθερος για την πολιτεία, ενώ επέκρινε τη Χάιντ – Σμιθ για τις ψήφους της υπέρ της μείωσης των παροχών υγειονομικής περίθαλψης και διατροφής, ένα ισχυρό μήνυμα σε μία από τις φτωχότερες πολιτείες των ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη απήχηση γνώρισε μια πολιτική του διαφήμιση γύρω από την πρότασή της ότι οι ψηφοφόροι που αντιτίθενται στις αυξανόμενες τιμές του βόειου κρέατος θα πρέπει να «επιλέξουν μια άλλη πρωτεΐνη». Εκείνος αντ’ αυτού ενθάρρυνε το Μισισίπι να «επιλέξει έναν άλλο γερουσιαστή».

Το Μισισίπι ήταν η πρώτη πολιτεία που έστειλε μαύρο πολιτικό στο Κογκρέσο, τον Χάιραμ Ρέβελς, ο οποίος εντάχθηκε στη Γερουσία το 1870. Ακολούθησε ο Μπλανς Μπρους το 1875, ο οποίος γεννήθηκε στη δουλεία το 1841. Ο Κόλομ θα ορκιστεί στο αξίωμα τον Ιανουάριο, 146 χρόνια αφότου ο Μπρους αποχώρησε από το αξίωμα. Και επειδή τόσο ο Ρέβελς όσο και ο Μπρους επιλέχθηκαν από τους πολιτειακούς νομοθέτες, ο Κόλομ είναι ο πρώτος μαύρος γερουσιαστής στην ιστορία της πολιτείας που επιλέχθηκε από τους ψηφοφόρους.