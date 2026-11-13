Τώρα που ο πονηρούλης υφυπουργός μας αποχαιρέτησε είναι μια καλή ευκαιρία.

Ποια; Να ξεμπερδεύουμε με όσους περισσότερους πονηρούληδες γίνεται. Και να ασχοληθούμε με τα σοβαρά.

Παράδειγμα. Δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό για να καταλάβει κανείς ότι η αύξηση των συντελεστών δόμησης σε μια πόλη υπερφορτωμένη οικιστικά είναι δουλειά πονηρών εργολάβων.

Και προφανώς η κυβέρνηση δεν έχει καμία δουλειά να κάνει τη δουλειά των εργολάβων.

Όταν, λοιπόν, η ίδια κυβέρνηση ζητάει πονηρά υποστήριξη από τον καθένα στο θέμα του καλωδίου με την Κύπρο ή κατανόηση για την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, δεν γίνεται την ίδια στιγμή να καταστρέφει τη γειτονιά και τον δήμο.

Κι ούτε καταλαβαίνω την εμμονή της με την αύξηση του συντελεστή δόμησης, της κάλυψης και των ορόφων.

Από το 2019 τα γυροφέρνουν. Δεν έχουν καμία σοβαρότερη δουλειά να κάνουν;

Φαίνεται πως όχι.

Ομολογώ από την άλλη πλευρά ότι με έχει εντυπωσιάσει η επινοητικότητα του πονηρούλη πρώην (πλέον) υφυπουργού που πήγε να γράψει την κόρη του σε μια ομάδα μιας άσχετης πόλης κι ας μην έπαιζε ποτέ, αρκεί να έπαιρνε μόρια για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Μπράβο μυαλό. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε, αλλά αν είχε επιδείξει την ίδια επινοητικότητα και στην άσκηση των κυβερνητικών καθηκόντων του, είμαι βέβαιος ότι θα ζούσαμε σε μια καλύτερη χώρα.

Θα μου πείτε, πως στη χώρα που ζούμε η πονηριά είναι επάγγελμα.

Ρίξτε μια ματιά στις αντιδράσεις για το καλώδιο. Είναι ένα ακατάληπτο μείγμα ασχετοσύνης, μπουρδολογίας και φαύλου πατριωτισμού μεταξύ ανθρώπων που ούτε ξέρουν για τι μιλάμε.

Ακόμη δεν έχω καταφέρει να καταλάβω τι αμφισβητούμε, τι μας ενοχλεί και τι ακριβώς φοβόμαστε.

Όταν η ίδια η πρόεδρος της Κομισιόν λέει ότι η διασύνδεση με την Κύπρο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σχέδιο που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ενωση και γι’ αυτό το πληρώνει, τι καθόμαστε και συζητάμε;

Αν έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Ενωση; Αν οι διπλωμάτες στο Quai d’ Orsay καταλαβαίνουν τι γράφουν στις διακοινώσεις τους; Ή αν οι Γάλλοι ξέρουν γαλλικά;

Διότι η αλήθεια να λέγεται, έχουμε γεμίσει πονηρούς. Στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Και πολύ φοβάμαι ότι οι δόσεις πονηριάς θα αυξηθούν όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές.

Πολιτικός αρχηγός φώναζε στη Βουλή για τη διακοίνωση μεταξύ δύο ξένων κρατών, όταν τον έχει καλέσει αύριο να τον ενημερώσει επισήμως ο υπουργός Εξωτερικών.

Και με τους πονηρούς έχουμε μάθει καλώς ή κακώς να ζούμε. Οι κουτοπόνηροι είναι που δεν αντέχονται με τίποτα.