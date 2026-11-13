Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στις πρώτες έξι ομάδες της διοργάνωσης και είναι φαβορί για την απευθείας πρόκριση στις δεκαέξι, σύμφωνα με την πορεία στη league phase

Για να το συμφωνήσουμε προκαταβολικά; Η χρονιά ως εδώ δεν είναι της επίθεσης για τον Ολυμπιακό. Η άμυνα είναι που κάνει τη «δουλειά» σε όλα τα ταμπλό βαδίζοντας προς τα μισά του δρόμου.

Ο καταπληκτικός Παναγιώτης Ρέτσος σε σεζόν καριέρας. Ο αδιαπραγμάτευτος Στεφάν Ορτέγκα με τα κόκκινα γάντια.

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Σύμφωνα με μια σειρά από στατιστικές και ο Λορέντσο Πιρόλα που συμπληρώνει την τρόικα των κορυφαίων σε αξιολόγηση για την ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ένα νέο γκρουπ που πλέον είναι στον δρόμο από τον Ιούλη δεν έχει αρχίσει να βρίσκει και άλλα σημεία αναφοράς.

Τον Ρέμο Φρόιλερ με τις τέσσερις ασίστ για τέσσερα νικητήρια γκολ κόντρα σε Γιαγκελόνια (Γιάρεμτσουκ), Λεβαδειακό (Σάλιακας), Παναθηναϊκό (Ρέτσος), Κηφισιά (Ζέλσον Μαρτίνς) στα μισά του γηπέδου ας πούμε στο πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ή τελικά και στον πιο επιδραστικό Ερυθρόλευκο στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Στο «άγριο άλογο» από το Γονδομάρ, που ακούει στο όνομα Ζότα Σίλβα.

Ανάμεσα στους πρώτους σκόρερ του πρωταθλήματος με 5 γκολ – έχει 6 και προηγείται ο Μπαρνάμπας Βάργκα – παρέα με τον Ανδρέα Τεττέη (Παναθηναϊκός), τον Λούκα Γιόβιτς (ΑΕΚ) και τον Ντάβιντ Κουρμινόφσκι (Καλαμάτα).

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Δεύτερος στη λίστα γκολ + ασίστ της Super League (5+2) πίσω από τον Αντριγια Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ (3+5). Τρίτος σε τελικές προσπάθειες (24) πίσω από τον «πράσινο» Ανδρέα Τεττέη (26) και τον Ανχελο Σαγκάλ (25) της Κηφισιάς. Δεύτερος σε εκτελεσμένες «τελικές» με το κεφάλι (10) πίσω από τον Λουίς Φαμπιάνο του Αρη (11).

Και η league phase

Ο 29χρονος όμως που συνήθως ξεκινά από το δεξί άκρο της επίθεσης, δεν κάνει τους αριθμούς (του) να χορεύουν μόνο σε ρυθμούς Super League. Τον συναντάς στο ρετιρέ μιας σειράς στατιστικών και του Europa League.

Και αυτό μάλιστα παρά το γεγονός ότι έχει παίξει στα 3 από τα 4 ματς του Ολυμπιακού στη league phase μιας και ο Ιμανόλ θέλησε να τον ξεκουράσει στο παιχνίδι με τη Ρεν στη Βρετάνη την περασμένη εβδομάδα.

Ο Πορτογάλος παρότι ακόμη δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ή να δώσει κάποια ασίστ είναι πρώτος σε εκτελεσμένες «τελικές» στη διοργάνωση (17).

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Και δεύτερος πίσω από τον εντυπωσιακό Τζανλούκα Πρεστιάνι σε κατοχές μπάλας στην αντίπαλη περιοχή (8,3).

Η επιρροή

Η διαφορά τους; Ο 20χρονος Αργεντινός της Μπενφίκα που ήδη διεκδικείται από τη μισή Ευρώπη (Μπάγερν Μονάχου, Αρσεναλ, Αστον Βίλα, Νιούκαστλ κ.λπ.) είναι ο πιο εύστοχος (6 εκτελέσεις στην εστία από τις 14 που έχει δοκιμάσει).

Ο Σίλβα ο πιο άστοχος (7 εκτός εστίας και 8 μπλοκαρισμένες από τις 17). Αυτό όμως δεν αναιρεί ούτε την αγωνιστικότητα ούτε την ανάληψη της ευθύνης. Ούτε την επιρροή και τον τρόπο με τον οποίο τον ψάχνουν οι συμπαίκτες του στο γήπεδο.

Και τελικά και την προσφορά του σε μια διαδικασία που έχει τον Ολυμπιακό μέσα στις πρώτες έξι ομάδες του τουρνουά. Φαβορί για την απευθείας πρόκριση στις «16».

Η ερώτηση στον Χαριστέα

Με την ευκαιρία: Ήταν προσκεκλημένος ο Αγγελος Χαριστέας την Κυριακή στην αναμέτρηση Χοφενχάιμ – Σάλκε για την Bundesliga.

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Και εκεί οι άνθρωποι των γηπεδούχων δεν σταμάτησαν να τον ρωτούν για τον Ολυμπιακό. Για το πόσο έχει αλλάξει σε αυτούς τους δύο μήνες που έχει στο τιμόνι του νέο προπονητή.

Υπάρχει στο καλεντάρι της league phase Ολυμπιακός – Χοφενχάιμ για την 7η αγωνιστική: 21 Γενάρη, το τελευταίο εντός για τους Πειραιώτες.

Σε ενάμιση μήνα από τώρα. Βλέποντας όμως μπροστά τους τον εμβληματικό Έλληνα στράικερ οι Γερμανοί δεν έχασαν την ευκαιρία να του ανοίξουν από τώρα μια κουβέντα για τους Πειραιώτες.

Και σύμφωνα με πληροφορίες να καταθέσουν και εκείνη την πεποίθηση ότι πρόκειται για μια από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Ικανή να τραβήξει μακριά το ταξίδι της…

Αν θα τα καταφέρει; Είναι πολύ νωρίς για προβλέψεις αυτού του είδους. Βελτίωση χρειάζεται το γκρουπ. Και προσφορά από όλους.

Ακόμη ανακαλύπτει το ρόστερ του ο βάσκος προπονητής ή περιμένει να διαπιστώσει το βάθος του – με παίκτες σαν τον Λέον Μπέιλι για παράδειγμα που έχει παίξει ελάχιστα.

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Χρειάζεται και άλλους… Ζότα Σίλβα – που σημειωτέον είναι και συνολικά δεύτερος σκόρερ του Ολυμπιακού πίσω από τον Αρμάντο Γκονσάλες που έχει έξι. Άλλους σαν τον Ρέμο Φρόιλερ κ.λπ.

Το αναφέραμε άλλωστε και στον πρόλογο. Προς το παρόν «καθαρίζει» η άμυνα. Κατανοητό. Όχι όμως και ταιριαστό μιας ομάδας που ζει και αναπνέει για την επίθεση.

Μια χθεσινή ανάρτηση στα social media του Ολυμπιακού έφτασε για να πει όλη την αλήθεια: 13 διεθνείς απόντες.

Δεκαπέντε αν υπολογίσει κανείς τους τραυματίες Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Σαντιάγκο Έσε (σ.σ. χθες στην Αργεντινή έγραψαν ότι είναι ο Νο1 μεταγραφικός στόχος της Ρίβερ Πλέιτ) που ήταν και οι μοναδικοί που αυτό το διάστημα θα είναι καθημερινά στον Ρέντη.

Το πήρε απόφαση λοιπόν ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ και «άνοιξε» το διάστημα του ρεπό ως και την Τρίτη. Που θα πει σχεδόν ένα εξαήμερο break για όσους δεν έχουν εθνικές υποχρεώσεις.

Και μιας και η αναφορά στους απόντες; Αυτή η διακοπή θυμίζουμε πως είναι μικρότερη. Εχει ματς ο Ολυμπιακός στις 22/11 με τον Ηρακλή για το πρωτάθλημα.

Την Τρίτη λοιπόν αναμένονται οι πρώτες επιστροφές: Ο Μπάλσα Πόποβιτς (Μαυροβούνιο) και ο Ναΐρ Τικνιζιάν (Αρμενία) μιας και τα εθνόσημα τους έχουν υποχρεώσεις ως και την Κυριακή.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η εβδομάδα της εναρμόνισης με την πραγματικότητα δεν θα έχει εκείνη τη γνωστή διαδικασία που επί της ουσίας περιορίζει σε μια-δύο προπονήσεις με όλους διαθέσιμους.

Ο Αρμάντο Γκονσάλες (Μεξικό) και ο Γκουστάβο Πουέρτα (Κολομβία) είναι μάλιστα οι «συνήθεις ύποπτοι» μιας και ταξιδεύουν ως την άλλη άκρη του κόσμου: Ξημερώματα Τετάρτης είναι τα παιχνίδια που κλείνουν τις εθνικές υποχρεώσεις τους.

Πού θα πει στην καλύτερη περίπτωση να είναι πίσω για την πρωινή προπόνηση της Παρασκευής!

Αναλυτικά οι διεθνείς του Ολυμπιακού σε αυτό το «παράθυρο»: Παναγιώτης Ρέτσος, Μανώλης Σάλιακας (Ελλάδα), Φάνης Μπακούλας (Ελπίδες), Μπάλσα Πόποβιτς (Μαυροβούνιο), Ναΐρ Τικνιζιάν (Αρμενία), Μάρκους Πέντερσεν (Νορβηγία), Μπρούνο Ονιεμαέτσι (Νιγηρία), Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς (Βοσνία), Γκουστάβο Πουέρτα (Κολομβία), Ρέμο Φρόιλερ (Ελβετία), Γκουστάβο Σα (Ελπίδες Πορτογαλίας), Αρμάντο Γκονσάλες (Μεξικό), Ρόμαν Γιάρεμτσουκ (Ουκρανία).



