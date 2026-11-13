Η «Εξοδος» σε διάλογο με το σήμερα

Μια στιγμή της Ιστορίας που «πάγωσε» στον καμβά. Μια σελίδα της γεμάτη ένταση, κίνηση και ηρωισμό που δεν «επιστρέφει» απλώς στο παρόν, αλλά καταφέρνει να συνδεθεί μαζί του.

Είναι μία από τις πιο κομβικές στην πορεία προς την εθνική απελευθέρωση – η Έξοδος του Μεσολογγίου – και είναι αυτή που με τη μορφή μιας ζωγραφικής ζωφόρου μήκους 8 μ. επιχειρεί να μεταφέρει στο σήμερα τον παλμό των ηρωικών Μεσολογγιτών και να θυμίσει σε όσους σταθούν απέναντί τους πως η Ιστορία δεν γράφεται μόνο από ήρωες, αλλά και από απλούς, καθημερινούς ανθρώπους που έχουν το θάρρος να διεκδικήσουν την ελευθερία τους.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Δημιουργός της η ζωγράφος και αρχιτέκτονας Άννα Φιλίνη, η οποία αφιέρωσε δύο χρόνια (2024-2026) για να ολοκληρώσει την εντυπωσιακή σύνθεση «Έξοδος και Πορεία Πολιορκημένων», η οποία και θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά αύριο στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης «Διέξοδος» Ιστορικό Μουσείο στο Μεσολόγγι, σε επιμέλεια του ιστορικού Τέχνης Σπύρου Μοσχονά.

Επιρροές

«Η Έξοδος είναι μια πορεία προς την ελευθερία», λέει στα «ΝΕΑ» η Άννα Φιλίνη, η οποία βασίστηκε, όπως μας εξηγεί, τόσο στα «Ενθυμήματα Στρατιωτικά 1821-1833» του Νικολάου Κασομούλη, «διότι οι περιγραφές του δημιουργούν εικόνες», όσο και σε δύο εμβληματικά έργα τέχνης: την Πομπή των Παναθηναίων όπως απεικονίζεται στη ζωφόρο του Παρθενώνα και στον εξπρεσιονισμό της Γκερνίκα του Πάμπλο Πικάσο, ενώ ενδιάμεσα υπάρχουν αναφορές σε έργα του Βρυζάκη, του Ντελακρουά και του Θεοτοκόπουλου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σε αυτή τη νέα πολυεπίπεδη σύνθεσή της η Άννα Φιλίνη αφήνει για λίγο στην άκρη την αγάπη της για την τοπιογραφία και καταπιάνεται με ένα ιστορικό θέμα, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν με το «Ζωγραφικό Αφιέρωμα για την Παλιγγενεσία» (2021-2022), με αφορμή τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.

«Πρόκειται για μια σειρά έργων που άρχισε να με συνδέει ψυχικά και πνευματικά με το Μεσολόγγι, τους ανθρώπους του, τη λιμνοθάλασσά του και την Ιστορία του», λέει, διακρίνοντας σε εκείνη τη δουλειά της το σπέρμα που γέννησε την «Εξοδο».

«Στόχος μου, όμως, δεν ήταν να φτιάξω ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ. Δεν πρόκειται όμως για ένα έργο που αφορά μόνο το παρελθόν. Βρίσκεται σε διάλογο με το σήμερα.

Δύσκολα θα δει κάποιος τον πατέρα που κρατά στα χέρια του το νεκρό παιδί του στο έργο μου και δεν θα σκεφτεί μια φωτογραφία από όσες βλέπουμε σήμερα στις εφημερίδες από τους πολέμους ανά τον κόσμο», προσθέτει η Άννα Φιλίνη, που μαζί με το νέο της έργο θα εκθέσει στο Μεσολόγγι και το ζωγραφικό της αφιέρωμα για την Παλιγγενεσία με 12 εικόνες για την Επανάσταση του 1821 και τα έξι έργα της – αφιέρωμα στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» του Διονυσίου Σολωμού.

Την έκθεση συνοδεύει κατάλογος, με πρόλογο του Νίκου Ε. Καραπιδάκη και κείμενα της Ευαγγελίας Διαμαντοπούλου, του επιμελητή Σπύρου Μοσχονά και της ζωγράφου.