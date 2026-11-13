Η σκοτεινή πλευρά της κορεατικής ποπ

Αποκαλύψεις των «New York Times» για τα παράλογα συμβόλαια και την υπερβολική πίεση που ασκούν οι δισκογραφικές στο χώρο της K-pop

Η κορεατική ποπ, ή K-pop όπως είναι γνωστή, πουλάει το όνειρο της τελειότητας. Οι δημοφιλείς τραγουδιστές της, που τα τελευταία χρόνια έχουν κατακτήσει όλον τον κόσμο, παρουσιάζουν διαρκώς μια αψεγάδιαστη εικόνα, ενώ οι μεγαλειώδεις συναυλίες τους είναι προσεγμένες μέχρι τις πιο μικρές τους λεπτομέρειες ώστε να ικανοποιούν τα εκατομμύρια των θαυμαστών τους και να φέρνουν τεράστια κέρδη.

Πίσω όμως από την εκτυφλωτική λάμψη της μουσικής βιομηχανίας της Νότιας Κορέας, η πραγματικότητα είναι θλιβερή, με παράλογα δεσμευτικά συμβόλαια, την εκμετάλλευση δημόσιων προφίλ και φωνές που ενδέχεται να μην ανήκουν σε εκείνους που φαίνονται. Παρά τις κρατικές παρεμβάσεις, η νεανική K-pop εκμεταλλεύεται τους ανήλικους πρωταγωνιστές της.

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Σύμφωνα με τους «New York Times», οι δισκογραφικές συνεχίζουν να προσλαμβάνουν ανερχόμενα ταλέντα όταν είναι ακόμα παιδιά, να τα υποχρεώνουν ν’ ακολουθούν δίαιτες πείνας, να τα εκπαιδεύουν εντατικά για να γίνουν είδωλα και συχνά να τους χρεώνουν αυτά τα έξοδα.

Η υπερβολική πίεση για επιτυχία οδηγεί πολλούς από τους σταρ του είδους στην αυτοκτονία. Αλλωστε, η φήμη κοστίζει και γι’ αυτό βρίσκονται με μεγάλα χρέη στους ατζέντηδές τους ακόμα κι όταν γεμίζουν ολόκληρα στάδια στις εμφανίσεις τους.

Είναι η περίπτωση του γυναικείου συγκροτήματος NewJeans που αναδεικνύουν σε δημοσίευμά τους οι «New York Times», αναφέροντας ότι τα συμβόλαια που υπέγραψαν τα κορίτσια όταν ήταν από 14 έως 17 ετών τους απαγόρευαν να εμπλέκονται σε «ακατάλληλες ερωτικές σχέσεις» και να ασκούν κριτική στη δισκογραφική εταιρεία τους. Επίσης, στερούσαν από τις τραγουδίστριες βασικά τους δικαιώματα εκπαίδευσης, σωματικής και ψυχικής υγείας.

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Η συνθήκη αυτή μάλλον δεν ήταν άγνωστη στη Μίντζι, τη Χάνι, τη Χάεριν, την Ντανιέλ και τη Χέιν, οι οποίες μέχρι να φτάσουν στον προθάλαμο της δισκογραφικής ADOR, είχαν ήδη περάσει χρόνια στα «στρατόπεδα συγκέντρωσης» της Κ-pop.

Δηλαδή, στους ξενώνες των δισκογραφικών εταιρειών όπου τα μελλοντικά αστέρια του κορεατικού πενταγράμμου, μαθαίνουν φωνητική, χορό και ξένες γλώσσες, χωρίς καμία εγγύηση ότι θα καταφέρουν να βρουν μια θέση σ’ ένα συγκρότημα.

Το πρόγραμμα που ακολουθούσαν ήταν αυστηρό, με τις πρόβες να διαρκούν έως και τις 2 τα ξημερώματα και την πρόοδό τους να παρακολουθείται μέσω κάμερας, αποθαρρύνοντάς τες να κάνουν διαλείμματα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τέσσερα από τα πέντε μέλη του συγκροτήματος εγκατέλειψαν το σχολείο.

Πλαστικές επεμβάσεις

Οι συμβάσεις που υπέγραψαν τον Ιανουάριο του 2022 με την ADOR, θυγατρική της Hybe, η οποία διαχειρίζεται τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα του χώρου όπως τους BTS, παραβίαζαν συστηματικά και τους κρατικούς όρους περί αποφυγής της υπερβολικής έκθεσης του σώματος των ανηλίκων και σεξουαλικών εκφράσεων από μέρους τους.

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Υπήρχε ακόμα ειδική πρόβλεψη για την κάλυψη μεγάλου μεριδίου του κόστους για πλαστικές επεμβάσεις από τις τραγουδίστριες, μια πρακτική ευρέως διαδεδομένη στον χώρο της K-pop.

Τα ίδια έγγραφα περιλάμβαναν επίσης αυστηρούς όρους για το ενδεχόμενο αποχώρησης των καλλιτεχνών από την εταιρεία, ενώ επέτρεπαν στη δισκογραφική να πουλάει τη μουσική του συγκροτήματος ακόμα και μετά τη λήξη της σύμβασης μαζί με το όνομα, τις φωτογραφίες, τις εικόνες, τα χειρόγραφα και τις φωνές των τραγουδιστριών, περιορίζοντας δραστικά τις αμοιβές τους.

Παράλληλα, παραχωρούσαν πλήρως στην ADOR το δικαίωμα χρήσης των NewJeans ως chatbots τεχνητής νοημοσύνης ή ψηφιακούς κλώνους.

Η ρήξη των NewJeans και της ADOR συνέβη πριν από δύο χρόνια, όταν το συγκρότημα σε συνέντευξη Τύπου ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη δισκογραφική, κατηγορώντας την ότι υπονομεύει την καριέρα τους.

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Η ADOR απάντησε με αγωγή εναντίον των κοριτσιών για αθέτηση συμβολαίου και τον Μάρτιο του 2025 δικαιώθηκε στα δικαστήρια, αναγκάζοντάς τες να συνεχίσουν τη συνεργασία τους μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους, το 2029.

Η δισκογραφική σκλήρυνε τη στάση της απέναντι στο συγκρότημα τον Δεκέμβριο του 2025, όταν έλυσε τη σύμβασή της με την Ντανιέλ, με τον ισχυρισμό ότι αρνήθηκε να εργαστεί πραγματοποιώντας μη εξουσιοδοτημένα σόλο πρότζεκτ.

Ταυτόχρονα, άσκησε αγωγή εναντίον της ζητώντας 22 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση, ποσό που ως επί το πλείστον αφορά τα τέλη αποδέσμευσης που προέβλεπε το συμβόλαιο.

…και ασιατική Eurovision στην Ταϊλάνδη

Όσο στη Νότια Κορέα συμβαίνουν αυτά, στην υπόλοιπη Ασία το μουσικό κεφάλαιο αναζητάει νέους τρόπους έκφρασης και διεθνούς εκπροσώπησης.

Έτσι, η Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης ετοιμάζεται να φιλοξενήσει αύριο, Σάββατο, τον πρώτο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Γιουροβίζιον στην Ασία. Επτά δεκαετίες μετά τη θέσπισή του μεγάλου καλλιτεχνικού θεσμού της Ευρώπης, η EBU προχωράει στη δημιουργία της ασιατικής του εκδοχής με τη συμμετοχή χωρών της ευρύτερης περιοχής.

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Στη φετινή πρώτη διοργάνωση, θα λάβουν μέρος το Βιετνάμ, η Καμπότζη, το Λάος, η Μογγολία, το Μπουτάν, οι Φιλιππίνες, το Μπανγκλαντές, η Νότια Κορέα, το Νεπάλ και η Μαλαισία, με αποστολές που υποστηρίζονται από τους εθνικούς τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Οι καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν στη σκηνή του One Bangkok Forum στα αγγλικά και δέκα άλλες τοπικές γλώσσες, διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο.

Στον τελικό, ο οποίος θα μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο ελεύθερα μέσα από το κανάλι της Γιουροβίζιον στο YouTube, θα εμφανιστούν επίσης η Ντάρα, περσινή νικήτρια του διαγωνισμού και ο Ταϊλανδός τραγουδιστής και ηθοποιός Τζεφ Σατούρ ενώ παρουσιαστές θα είναι οι Σίντι Μπίσοπ και Γούντι Μιλιντατσίντα.

Ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο βαθμολογίας με την ευρωπαϊκή εκδοχή της Γιουροβίζιον, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού σε όλο τον κόσμο και των εθνικών κριτικών επιτροπών των συμμετεχουσών χωρών.