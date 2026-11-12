ΕΛΑΣ: «Σκληρό ροκ» σε προσωπικό επίπεδο

Στην Αμαλίας έχουν επιλέξει το «σκληρό ροκ» σε προσωπικό επίπεδο, μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η επιλογή είναι παραπάνω από εμφανής στην περιοδεία του πρώην πρωθυπουργού στην (προνομιακή) Περιφέρεια της Ηπείρου.

Η ΕΛΑΣ αυτή την περίοδο βρίσκεται με το βλέμμα στους αριθμούς κρυφών και φανερών δημοσκοπήσεων – και αυτό γιατί η «κολλημένη βελόνα» έχει αρχίσει πλέον να επηρεάζει και το δικό της αφήγημα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Η τελευταία περιοδεία Τσίπρα δείχνει δύο μετατοπίσεις: η πρώτη αφορά τον τόνο προς την κυβέρνηση, που επιβεβαιώνει την αριστερή στροφή της ΕΛΑΣ προς ένα πιο αμιγώς πρώην συριζαϊκό ακροατήριο, που έχει συνηθίσει και τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό σε παρόμοια φρασεολογία και στάση απέναντι στη ΝΔ.

Η δεύτερη έχει να κάνει με την έμφαση που έδωσε, δημόσια πλέον, ο Τσίπρας στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση αντί της δεύτερης, σχολιάζοντας πως «κανείς δεν πρέπει να θεωρεί ως δεδομένο ότι θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές ή ότι στις δεύτερες εκλογές θα κριθούν τα πάντα» – φράση που αποδεικνύει πως και στην Αμαλίας έχουν διαπιστώσει πως η ΕΛΑΣ έχει ένα δυνητικό ακροατήριο που ενδεχομένως δεν θα την επιλέξει την πρώτη Κυριακή, κοιτώντας ενδεχομένως πιο αριστερά.

Σε εναλλακτική περίπτωση, αν το ισχυρό διψήφιο του 20% αποτυπωνόταν στις δημοσκοπήσεις, οι ψήφοι αυτές θα έρχονταν ως επιστέγασμα σε μια ενδεχόμενη δεύτερη κάλπη, ενώ η σημερινή πρόσκληση δείχνει πως οι δεξαμενές της ΕΛΑΣ παραμένουν συγκεκριμένες.

Οι αριθμοί, όμως, των ερευνών φέρνουν και τον καθορισμό της ατζέντας για την Αμαλίας, «σηκώνοντας» κάθε υπόθεση διαφθοράς της σημερινής κυβέρνησης, είτε αυτή αφορά την πρόσφατη υπόθεση Τσαβδαρίδη είτε παλαιότερες που επανέρχονται στην επιφάνεια, όπως αυτή των υποκλοπών.

Προσπάθειες συγκρότησης τοπικών οργανώσεων

Παράλληλα, είναι εμφανές πως σε αυτή τη βάση η ΕΛΑΣ καταβάλλει σημαντική προσπάθεια να οργανωθεί σε τοπικό επίπεδο, με εκδηλώσεις και επαφές του βασικού στελεχιακού κορμού στις περιοχές που δίνεται έμφαση – ο Τσίπρας το επανέλαβε πως η πρώτη, υβριδική φάση της δημιουργίας του κόμματος ολοκληρώθηκε και τώρα μπαίνει στη δεύτερη, προτρέποντας τους ψηφοφόρους να μπουν στις οργανώσεις, αντιλαμβανόμενος πως και αυτές είναι απαραίτητες για τις εκλογές.

Η Αμαλίας προσπαθεί να καλύψει και την απουσία της από το Κοινοβούλιο με την κατάθεση προτάσεων – χθες, μετά και την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για το φθηνότερο ρεύμα, η Αμαλίας δημοσιοποίησε μέσω του τομεάρχη Ενέργειας, Δημήτρη Τσέκερη, τις πέντε δικές της παρεμβάσεις, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, περισσότερη αποθήκευση ενέργειας, ώστε να αξιοποιείται η φθηνή παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, μακροχρόνια συμβόλαια και Ελάχιστη Εγγυημένη Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας, με στόχο τη μείωση των λογαριασμών έως 30% και νέος ρόλος για τη ΔΕΗ.