Η Βουλή ενέκρινε τη νομοθετική ρύθμιση για την ανακατασκευή και την αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου στο Νέο Φάληρο, το οποίο θα φιλοξενεί 52.000 φιλάθλους

Τα όνειρα τα ζεις; Αν ναι και αυτά γίνονται πραγματικότητα, ακόμη καλύτερα. Και αυτό φαίνεται πως θα συμβεί με τους φίλους του Ολυμπιακού που διαπιστώνουν πως τα βήματα έρχονται το ένα μετά το άλλο και πλησιάζει το νέο «Γ. Καραϊσκάκης».

Χθες πέρασε από τη Βουλή η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση για την ανακατασκευή και την αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου και άρα δεν είναι μακριά η ημέρα που θα αρχίσουν οι εργασίες στο Νέο Φάληρο.

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Ασφαλώς, το να βλέπεις σε μακέτες το γήπεδο που θα φτιαχτεί, είναι κάτι. Αλλά αναντίρρητα θα απέχει από το στολίδι που θα αποτελεί σημείο αναφοράς για τα γήπεδα της επικράτειας. Δεν θα είναι απλά το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό «σπίτι» στην Ελλάδα.

Ούτε βέβαια το ωραιότερο – αυτό θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ. Με απλά λόγια, μπροστά μας θα έχουμε μια εγκατάσταση που θα απογειώσει τον Ολυμπιακό και θα του εξασφαλίσει το μέλλον σε χρώματα ερυθρόλευκα. Το γιατί, το αντιλαμβάνονται και οι πλέον αδαείς. Ενα γήπεδο με ηχητική απίστευτη, μια έδρα που θα φιλοξενεί 52.000 φιλάθλους και θα μπορεί να συγκρίνεται μόνο με τις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές αρένες.

Ενα γήπεδο που θα «ζει» όλες τις μέρες του χρόνου και θα ισοδυναμεί με τοπ αθλητικό προορισμό. Θα μπορούσε να επισημανθεί πως ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που μπορεί να στηρίξει τέτοιο πλάνο. Πολλά συνηγορούσαν πως θα βλέπαμε την αλλαγή της σελίδας. Οχι μόνο γιατί το όραμα του Βαγγέλη Μαρινάκη θα αρχίσει οσονούπω να μπαίνει στις ράγες της δημιουργίας, αλλά και διότι οι Ερυθρόλευκοι με τα απανωτά sold out που κάνουν στο γήπεδό τους την τελευταία διετία, πείθουν πως θα γεμίζουν και μεγαλύτερες σε χωρητικότητα εξέδρες. Το μαρτυρούν οι επιτυχίες και το συνεχές φλερτ με την κατάκτηση κορυφών και τροπαίων.

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Οι θεατές θα μπορούν να απολαμβάνουν τα δυνατά ονόματα, γιατί πάντα ο Ολυμπιακός επενδύει σε πρόσωπα και φέρνει ορισμένους από τους κορυφαίους παίκτες που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει στη Σούπερ Λίγκα, χωρίς μάλιστα να φείδεται εξόδων. Οπως και έλληνες άσους, φυσικά και νεαρούς σε ηλικία, γιατί τα νιάτα και η ορμή τους είναι το μείζον σε μια ομάδα που διαρκώς εξελίσσεται.

Και βέβαια, όταν αγωνίζεται συνεχώς στις πλέον απαιτητικές πίστες των ευρωπαϊκών Κυπέλλων, ένα νέο υπερσύγχρονο γήπεδο ξεκάθαρα θα δώσει παραπάνω ώθηση και θα ισχύσει το διαχρονικό «φτερά στα ποδάρια, καρδιά μες τα στήθια…».

Συμπέρασμα: το νέο γήπεδο θα μεγαλώσει παραπάνω τον Ολυμπιακό. Ενα κομψοτέχνημα που όπως το βλέπεις μπορείς και να το παρομοιάσεις με διάδρομο απογείωσης για όλα όσα θα προκύψουν στο μέλλον.