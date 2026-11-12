Κυψέλη: Φόβοι για την ασφάλεια 20 κτιρίων

Η ανησυχία για τη στατική επάρκεια των κατοικιών στην Κυψέλη εντείνεται, καθώς συνεχίζονται οι διερευνητικές εργασίες για την αποκάλυψη των δομικών στοιχείων κτιρίων που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής του μετροπόντικα της Γραμμής 4 του Μετρό.

Νέες μαρτυρίες κατοίκων για μετακινήσεις και αποκολλήσεις κτιρίων, σε συνδυασμό με τις προειδοποιήσεις των τεχνικών εμπειρογνωμόνων τους για μειωμένη αντοχή περίπου 20 κτισμάτων, επαναφέρουν με ένταση το ζήτημα της ασφάλειας και της αναγκαίας αποκατάστασης των ζημιών.

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Οι κάτοικοι, για μία ακόμη φορά, ζητούν σαφή ενημέρωση, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών και εγγυήσεις για την ασφάλεια των σπιτιών τους, την ώρα που, όπως καταγγέλλουν, παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάσταση των κτιρίων και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Την ανησυχία που επικρατεί στη γειτονιά αποτυπώνει ακόμη πιο έντονα μαρτυρία ενοίκου πολυκατοικίας στην οδό Σπετσών, η οποία περιγράφει εικόνα αποκόλλησης του κτιρίου από το γειτονικό ακίνητο, αλλά και περιστατικό που, σύμφωνα με όσα της μεταφέρθηκαν, συνοδεύτηκε από έντονη κίνηση του κτιρίου.

Μελέτη

Την ίδια στιγμή, ο πολιτικός μηχανικός και τεχνικός εμπειρογνώμονας των κατοίκων, Νίκος Κρασάκης, έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη συστηματικού ελέγχου των ζημιών και εκπόνησης των απαιτούμενων στατικών μελετών.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σοβαρό έλλειμμα ενημέρωσης από την πλευρά της κατασκευάστριας εταιρείας, το οποίο, όπως υποστήριξε, επιτείνει την καχυποψία και την ανασφάλεια των κατοίκων.

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Όπως εξήγησε, σε σύσκεψη στο υπουργείο είχε συμφωνηθεί μεταξύ της Ελληνικό Μετρό, του αναδόχου, του υπουργού και των κατοίκων να επικαιροποιηθεί η καταγραφή των βλαβών με βάση τα νεότερα δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέφθηκε η αποκάλυψη των δομικών στοιχείων, με την αφαίρεση σοβάδων από κολώνες και άλλα σημεία, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των μελετών για την αποκατάσταση των ζημιών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρξε ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα και την εξέλιξη των εργασιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Κρασάκης στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι καταγεγραμμένες βλάβες στη φέρουσα ικανότητα των κτιρίων, επισημαίνοντας ότι οι ρηγματώσεις και οι ζημιές σε δομικά στοιχεία καθιστούν αναγκαία την αξιολόγηση της στατικής τους επάρκειας.

Αναφερόμενος, δε, στο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων, υποστήριξε ότι περίπου 20 κτίρια, από την πλατεία Κυψέλης έως το σημείο όπου έχει σταματήσει ο μετροπόντικας, έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές κατά τη διέλευσή του, βλάβες που ενδέχεται να έχουν επηρεάσει την αντοχή των κτιρίων στα φορτία, με ιδιαίτερη ανησυχία να προκαλεί η συμπεριφορά τους σε περίπτωση ισχυρού σεισμού.