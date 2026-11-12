Ελληνικά νοικοκυριά: Μειώνουν τη θέρμανση και τις μετακινήσεις λόγω των αυξήσεων στην ενέργεια

Το 33% των Ελλήνων δηλώνει ότι χρεώθηκε, ζήτησε οικονομική βοήθεια ή καθυστέρησε να πληρώσει έναν λογαριασμό ρεύματος τον τελευταίο χρόνο

«Καίει και τσουρουφλίζει» τους Έλληνες καταναλωτές η αύξηση των τιμών στην ενέργεια. Με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο, τη μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος να είναι άνω των 200 ευρώ η μεγαβατώρα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο επίσης να βρίσκονται σε υψηλά, τα νοικοκυριά αναπροσαρμόζουν την καθημερινότητά τους, καθώς ο φετινός χειμώνας αναμένεται δύσκολος.

Είναι ενδεικτικό ότι μόνο στο διάστημα Σεπτεμβρίου -Οκτωβρίου 2026 η αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα ήταν 4,7%, στο φυσικό αέριο 15,3%, ενώ σε ετήσια βάση 37,5% εμφανίζει αύξηση το πετρέλαιο θέρμανσης, 80% το φυσικό αέριο, 8,5% τα στερεά καύσιμα, 25% η βενζίνη και 39,4% το πετρέλαιο κίνησης και αυτό πάρα την κρατική επιδότηση και τις εκπτώσεις από τα διυλιστήρια.

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Η δυσμενής αυτή συνθήκη για σχεδόν οκτώ στους δέκα Έλληνες έχει φέρει μείωση της αγοραστικής τους δύναμης με τα ελληνικά νοικοκυριά να βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα των Ευρωπαίων που μειώνουν ακόμα και τη θέρμανση στις κατοικίες τους για να τα βγάλουν πέρα, με το 41% να μειώνει τη θέρμανση.

Μάλιστα είναι ενδεικτικό, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το 33% των Ελλήνων δηλώνει ότι χρεώθηκε, ζήτησε οικονομική βοήθεια ή καθυστέρησε να πληρώσει έναν λογαριασμό ρεύματος τον τελευταίο χρόνο, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ-27 ήταν στο 16%.

«Τα ελληνικά νοικοκυριά συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που επλήγησαν περισσότερο από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, σημειώνοντας ότι η αξιοποίηση του άφθονου ηλιακού δυναμικού της Ελλάδας αποτελεί μια στρατηγική ευκαιρία για τη μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και την έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας.

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Μάλιστα, η έρευνα δείχνει ότι οι Έλληνες σε ποσοστό 81% θεωρούν επικίνδυνη τη μακροπρόθεσμη αύξηση των τιμών της ενέργειας και του κόστους ζωής, όταν στην ΕΕ το ποσοστό είναι στο 79%, ενώ άνω του 80% αναφέρουν ως κίνδυνο και την αύξηση της εξάρτησης από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Μαχαίρι στις αγορές

Τον τελευταίο χρόνο οι αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου, των καυσίμων για τα οχήματα, του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν μειώσει «σε μεγάλο βαθμό» την αγοραστική δύναμη για το 78% των Ελλήνων, από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ, με το 32% να αναφέρει ότι επηρεάστηκε σε «πολύ μεγάλο βαθμό» από τις αυξήσεις.

Για να αντεπεξέλθει το 52% δηλώνει ότι έχει περιορίσει τις καθημερινές δαπάνες για τρόφιμα ή για την υγεία, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι στο 38%, ενώ το 41% έχει μειώσει τη θέρμανση (ΕΕ-27 34%).

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Φρένο και στα ΙΧ

Όσο για τις μετακινήσεις, σχεδόν τρεις στους τέσσερις Έλληνες (ΕΕ-27 είναι 60%) δηλώνουν ότι οι αυξήσεις των τιμών έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους, με το 45% να έχει περιορίσει τις μετακινήσεις για βασικές ανάγκες, όπως ψώνια, ιατρικά ραντεβού ή για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.

Το 34% δηλώνει πως έχει στερηθεί μια εκδρομή το Σαββατοκύριακο, τις διακοπές ή μια επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους, ενώ το 25% οδηγεί πλέον πιο αργά για εξοικονόμηση καυσίμων και το 31% έχει αντικαταστήσει τις μεμονωμένες μετακινήσεις με αυτοκίνητο με την από κοινού χρήση αυτοκινήτου, μέσα μαζικής μεταφοράς ή ποδήλατο.