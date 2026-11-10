Μετρό Γραμμή 4: Στο μικροσκόπιο τα θεμέλια 20 κτιρίων με 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη

Περίπου 200 διαμερίσματα έχουν επηρεαστεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ. Με σκάνερ και υπερήχους θα εξεταστούν τα θεμέλια, ενώ οι κάτοικοι ζητούν στατικές μελέτες και αποκατάσταση των ζημιών.

Πέντε μήνες μετά τις πρώτες καταγγελίες των κατοίκων για ρωγμές στα σπίτια τους, ξεκίνησαν σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι τεχνικοί έλεγχοι σε 20 κτίρια στην Κυψέλη, τα οποία φέρεται να έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του μετροπόντικα για τη Γραμμή 4 του Μετρό. Οι έρευνες, που αρχίζουν από την οδό Σπετσών, έχουν στόχο να διαπιστωθεί η κατάσταση των θεμελίων και να αξιολογηθεί η έκταση των φθορών, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, όπως σκάνερ και υπέρηχοι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, οι ρωγμές έχουν εμφανιστεί σε κτίρια όπου βρίσκονται περίπου 200 διαμερίσματα, ενώ ορισμένοι κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους. Οι έλεγχοι αναμένεται να διαρκέσουν, καθώς πρέπει να εξεταστούν τα κτίρια και να κριθεί εάν απαιτούνται παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών.

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Αν και η πολιτεία τονίζει πως η διαμονή στα κτίρια είναι ασφαλής, κάτοικοι καταγγέλλουν πως δεν σταματούν να εμφανίζονται νέες ρωγμές. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν στραβώσει ακόμα και οι κάσες πορτών και παραθύρων.

Έρευνες με ειδικά μηχανήματα, σκάνερ και υπερήχους

Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιούνται εκσκαφές περιμετρικά συγκεκριμένων κολώνων, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των τεχνικών και των μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν έρευνες με ειδικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων σκάνερ και υπερήχους, ώστε να τεκμηριωθεί η κατάσταση των θεμελίων και να αξιολογηθεί η έκταση των ζημιών.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων θα εξεταστεί εάν απαιτούνται παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των φθορών. Η διαδικασία αναμένεται να έχει διάρκεια, καθώς πρέπει να ελεγχθεί μεγάλος αριθμός κτιρίων.

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν να τους παραδοθούν οι τεχνικές εκθέσεις για τις ζημιές που έχουν προκληθεί, καθώς και να πραγματοποιηθούν στατικές μελέτες, όπως έχει προτείνει και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μέσω του πορίσματός του.

Παράλληλα, ζητούν να μην ξεκινήσουν ή να μην συνεχιστούν οι εργασίες του Μετρό, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και αποκατάστασης των ζημιών στα κτίρια.