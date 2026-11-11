Σκάνδαλο Nvidia: Έρωτας, Τζένσεν Χουάνγκ, κατασκοπεία και μικροτσίπ αξίας τουλάχιστον 7,5 δισ.

Ομοσπονδιακή έρευνα του FBI. Ανεξάρτητη έρευνα της Nvidia, η μετοχή της οποίας κατρακυλά. Ομαδική αγωγή των μετόχων του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού για εξαπάτηση. Πιέσεις από το Κογκρέσο, μάλιστα διακομματικές, για εξηγήσεις ως προς το ερωτικό σκάνδαλο κατασκοπείας που συγκλονίζει την Ουάσιγκτον και τον τεχνολογικό κλάδο. Σύμφωνα μάλιστα με νέες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, η εξωσυζυγική σχέση του 63χρονου αμερικανοταϊβανού Τζένσεν Χουάνγκ, CEO της Nvidia και πάτρονα της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), με την κινέζα επιχειρηματία και φερόμενη κατάσκοπο του Πεκίνου Αλις Χουάνγκ συνδέεται με την αποστολή τεράστιων ποσοτήτων μικροτσίπ της Nvidia σε κινεζικές επιχειρήσεις, αξίας τουλάχιστον 7,5 δισ. δολαρίων, εντείνοντας τα ερωτήματα όχι μόνο για παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας, αλλά και της εθνικής ασφάλειας.

«Η σχέση τους χρονολογείται τουλάχιστον από το 2023», γράφει ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος The Information, «διευκολύνοντας από τότε τη διοχέτευση τσιπ της Nvidia μέσω κινεζικών εταιρειών» και ενός δικτύου εταιρειών που δημιούργησαν στην Κίνα και τη Σιγκαπούρη η Χουάνγκ, η αδερφή της και ο σύζυγός της. Επικαλούμενο δύο πρόσωπα που γνώριζαν την πέτρα του σκανδάλου, το δημοσίευμα αναφέρει ότι στο επίκεντρο βρισκόταν η κινεζική εταιρεία Shanghai Century Litong, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2023 και μόλις λίγους μήνες μετά εξασφάλισε καθεστώς προνομιακού συνεργάτη υπολογιστικού νέφους (cloud) της Nvidia, με προτεραιότητα πρόσβασης στα μικροτσίπ της εταιρείας. Οταν οι αμερικανικοί σαρωτικοί περιορισμοί μπλόκαραν τις εξαγωγές τσιπ υψηλής τεχνολογίας, η Αλις Χουάνγκ φέρεται να χρησιμοποίησε τις επαφές της με τη Nvidia και τους διανομείς της για να εξασφαλίσει προμήθειες, μεταφέροντας περίπου 240.000 μικροτσίπ H100, H200 και A100 στην Κίνα. Ορισμένα από αυτά κατέληξαν στην Alibaba, στην Tencent και μικρότερα κινεζικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το Information. Μέρος των προμηθειών διοχετεύτηκαν στη Shanghai Century Litong μέσω της Megaspeed, εταιρεία κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη, με την Αλις Χουάνγκ στην κεφαλή της (ιδρύτριά της, κατά το Bloomberg), καθώς και της θυγατρικής της Speedmatrix στη Μαλαισία. Η Αλις Χουάνγκ, επισημαίνει ο ιστότοπος, κρατούσε ασαφή τον ρόλο της και απέφευγε να αφήνει εγγράφως ίχνη.

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Η σκοτεινή υπόθεση δείχνει να αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, ενόψει της νέας συνάντησης του (πολιτικά αποδυναμωμένου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές) προέδρου ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, την ερχόμενη εβδομάδα, ενόσω κλιμακώνεται η σινοαμερικανική κούρσα ανταγωνισμού για κυριαρχία στην ΑΙ. «Ξέρω ότι το FBI το εξετάζει», «πιστεύω ότι θα είναι εντάξει», είπε ερωτηθείς για το σκάνδαλο ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, δηλώνοντας «έκπληκτος» με τις καταγγελίες για τον Χουάνγκ, στενό σύμμαχό του στη Σίλικον Βάλεϊ. Σε επικοινωνία μαζί του, είπε, ο ισχυρός άνδρας της Nvidia τον διαβεβαίωσε ότι «δεν είχε ιδέα ότι το συγκριμένο πρόσωπο ήταν κατάσκοπος». «Τον πιστεύω», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος, αποφεύγοντας να απαντήσει με σαφήνεια από πότε ήταν ο ίδιος ενήμερος για τις ανησυχίες των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ ότι η Αλις Χουάνγκ είχε στρατολογηθεί από το Πεκίνο. Δήλωσε ότι δεν γνώριζε κάτι σχετικό τον περασμένο Μάιο, όταν ο CEO της Nvidia συγκαταλεγόταν στη συνοδεία του στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα.

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Σύμφωνα με τους «New York Times», οι αμερικανικές Αρχές ερευνούσαν τη Megaspeed από το 2024, τον ρόλο της Αλις Χουάνγκ από το 2025 και ο Τραμπ ήταν ενήμερος εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, χωρίς να κάνει κάτι. Συνεχίζοντας τις αποκαλύψεις, η αμερικανική εφημερίδα γράφει ότι περυσινή έρευνα του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου για πιθανή λαθραία διακίνηση επεξεργαστών μικροτσίπ στην Κίνα, μέσω της Megaspeed, διακόπηκε έπειτα από παρέμβαση της Nvidia και μεταφέρθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Τώρα, μέλη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ζητούν από το υπουργείο Εμπορίου απαντήσεις έως την 1η Δεκεμβρίου, μεταξύ άλλων για το τι ακριβώς γνώριζαν τα ανώτατα στελέχη του για τη σχέση της Αλις Χουάνγκ με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες. Ο Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο να συζητήσει το σκάνδαλο με τον κινέζο πρόεδρο κατά τη συνάντησή τους την προσεχή εβδομάδα, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC, στην κινεζική πόλη Σενζέν. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απέφυγε να απαντήσει στο εάν ο Σι Τζινπίνγκ θα θίξει το θέμα, αλλά και για το πού βρίσκεται σήμερα η Αλις Χουάνγκ.