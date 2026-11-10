Nvidia: Η Κινέζα «Μάτα Χάρι» της Σίλικον Βάλεϊ – Καυχιόταν για την πρόσβαση στα τσιπ παρά το εμπορικό «μπλόκο»

Μια μυστηριώδης επιχειρηματίας που φέρεται να έχει δεσμούς με το Πεκίνο, οι υποψίες για κατασκοπεία και μια ερωτική σχέση απειλούν να προκαλέσουν κρίση στον κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης Nvidia

«Απάτησα τη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν αυτή και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για ό,τι έκανα. Λυπάμαι βαθύτατα», ανέφερε σε εσωτερικό email προς τους υπαλλήλους της εταιρείας του ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έχει φήμη ροκ σταρ της τεχνολογίας παγκοσμίως.

Ομως, το σκάνδαλο που συγκλονίζει τον αμερικανικό πολυεθνικό τεχνολογικό κολοσσό με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, κορυφαίο κατασκευαστή ημιαγωγών και πρωτοπόρο στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) δεν είναι μόνο ερωτικό.

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Εχει στοιχεία από σύγχρονο κατασκοπευτικό θρίλερ, που εμπλέκει τον 63χρονο CEO με τη διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ και Ταϊβάν (είναι γεννημένος στην Ταϊπέι) και στενό σύμμαχο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με μια μυστηριώδη κινέζα επιχειρηματία, φερόμενη κατάσκοπο του Πεκίνου.

In photographs, Alice Huang appears to be just another glamorous face in the crowded life of the AI billionaire Jensen Huang. As boss of Nvidia, until Friday the world’s most valuable company, Mr Huang constantly meets contacts, customers and businesspeople. Yet allegations about the personal importance and motivations of the Chinese businesswoman have contributed to a nightmare week for a tech titan at the centre of geopolitical rivalry for a potentially world-changing technology. 🔗 https://t.co/9mzpPZQKu6 — The Telegraph (@Telegraph) November 9, 2026 Διαφήμιση Διαφήμιση

Οπως αποκάλυψαν πρώτοι οι «New York Times», η Αλις Χουάνγκ –γνωστή και ως Χουάνγκ Λι, στέλεχος εταιρείας με κέντρα δεδομένων στη Σιγκαπούρη και αγοραστής ημιαγωγών – θεωρείται από τις αμερικανικές Αρχές ότι είχε στρατολογηθεί από την κορυφαία κινεζική υπηρεσία πληροφοριών, το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας. Στόχος φέρεται ότι ήταν η διαρροή ευαίσθητης τεχνολογίας, με παράκαμψη των αυστηρών αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας ημιαγωγών στην Κίνα. Αυτά της Nvidia, τα οποία προμηθευόταν μαζικά η Αλις Χουάνγκ, θεωρούνται η αιχμή της AI.

Διαρροή απορρήτων

«Το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια ή ότι διέρρευσαν απόρρητα της Nvidia», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αμερικανική εταιρεία αργά το βράδυ της Κυριακής, σπεύδοντας να ανακοινώσει τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας. «Θα εξεταστούν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες» διαβεβαίωσε, προσθέτοντας ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος παραμένει στο «τιμόνι» της Nvidia, χαίρει εμπιστοσύνης, «στηρίζει πλήρως την έρευνα και έχει δεσμευτεί ότι θα συνεργαστεί».

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Ομως ο σφιχτός έλεγχος που ασκεί ο Χουάνγκ στην εταιρεία του και το αβέβαιο μέλλον του, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για «φούσκα» της ΑΙ και τις πιθανές επιπτώσεις του σκανδάλου στον κλάδο, βύθισαν χθες τη μετοχή της Nvidia (κεφαλαιακής αξίας 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων), σημειώνοντας με το άνοιγμα στη Wall Street πτώση 8% και απώλειες άνω των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στελέχη των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχουν ήδη ζητήσει εν τω μεταξύ από τον υπό έρευνα CEO να ενημερώσει το Κογκρέσο στις 18 Νοεμβρίου για τα «πρωτόκολλα ασφαλείας της εταιρείας κατά της κατασκοπείας από ξένους εχθρούς». Ο πρόεδρος Τραμπ στάθηκε πάντως στο πλευρό του, χαρακτηρίζοντάς τον «έντιμο άνθρωπο», που «πιθανότατα έχει μια δικαιολογία για όλο αυτό».

Σειρά δημοσιευμάτων, αρχής γενομένης από τους «New York Times», αναφέρουν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ ερευνούσαν τον φερόμενο «σκοτεινό» ρόλο της κινέζας επιχειρηματία – ερωμένης εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, σχετικό απόρρητο υπόμνημα – τη σύνταξη του οποίου επέβλεψε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο – είχε κυκλοφορήσει μεταξύ των κορυφαίων υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην κυβέρνηση Τραμπ από την περασμένη άνοιξη, πριν από το ταξίδι του αμερικανού προέδρου στην Κίνα.

Παρ’ όλα αυτά, ο Τζένσεν Χουάνγκ – ο οποίος έχει επανειλημμένα ασκήσει πιέσεις στον Τραμπ να χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές ημιαγωγών – τον συνόδευσε σε εκείνο το ταξίδι, που κατέληξε σε «πράσινο φως» στη Nvidia προκειμένου να εξάγει μικροτσίπ ΑΙ παλαιότερης γενιάς σε «επιλεγμένους πελάτες» στην Κίνα.

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Η άρνηση των Κινέζων

«Το φερόμενο αφήγημα περί κινεζικής κατασκοπείας είναι καθαρά μια αβάσιμη κατηγορία, συκοφαντία και δυσφήμηση», σχολίασε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκουό Τζιακούν.

«Γνωρίζω ότι μια συγγνώμη δεν μπορεί να αναιρέσει αυτό που έκανα», αλλά «ελπίζω ότι η οικογένειά μας θα επουλώσει τις πληγές της και ότι, με τον χρόνο, θα μπορέσω να κερδίσω ξανά την εμπιστοσύνη σας» έγραψε από την πλευρά του ο Τζένσεν Χουάνγκ στην επιστολή του στους υπαλλήλους της Nvidia.

«Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας και είμαι αφοσιωμένος στην προστασία της Nvidia και στην υποστήριξη της εθνικής ασφάλειας της Αμερικής. Είμαι περήφανος και ευγνώμων που είμαι Αμερικανός».

Η πέτρα του σκανδάλου

Στο επίκεντρο του σκανδάλου της Nvidia Corp. βρίσκεται, ως ερωμένη του CEO και κατάσκοπος, μια κινέζα πρώην τηλεοπτική δημοσιογράφος, η οποία σε μια μυστηριώδη και ραγδαία άνοδο φέρεται να έκανε ένα πέρασμα από τα επενδυτικά κεφάλαια, προτού γίνει επιχειρηματίας και μεσίτρια ημιαγωγών. Η Αλις Χουάνγκ, της οποίας το κινεζικό όνομα είναι Χουάνγκ Λι, ίδρυσε μέσα από δαιδαλώδεις διαδικασίες τη Megaspeed International το 2023, με έδρα τη Σιγκαπούρη. Ενα «τότε νεοσύστατο neocloud, το οποίο εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς συνεργάτες της Nvidia στην άνθηση των περιφερειακών κέντρων δεδομένων», εξηγεί το Bloomberg. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής μικροτσίπ της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία, αγγίζοντας σχεδόν τα 5 δισ. δολάρια τα τελευταία δύο χρόνια. «Μια σημαντική οδός για το λαθρεμπόριο του προηγμένου υλικού της εταιρείας στην Κίνα», αναφέρει το δημοσίευμα.

Ετσι μπήκε η Αλις Χουάνγκ σε τροχιά γύρω από τον CEO του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού και «νονού» της ΑΙ, Τζένσεν Χουάνγκ (το κοινό επίθετο αποτελεί συνωνυμία). Κοινές φωτογραφίες τους υπάρχουν από το 2024 σε διάφορες τοποθεσίες και εταιρικές εκδηλώσεις, από την Ταϊπέι, τη Σαγκάη και το Χονγκ Κονγκ μέχρι την Καλιφόρνια. Δεν είναι σαφές πότε ή πώς γνωρίστηκαν ούτε γνωστή η αρχή της ερωτικής τους σχέσης. Οι «New York Times» αποκάλυψαν ότι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ερευνούν τη Megaspeed από το 2024 και ότι οι Αρχές της Σιγκαπούρης ανέκριναν πέρυσι την Αλις Χουάνγκ – στο πλαίσιο ερευνών για φερόμενο λαθρεμπόριο μικροτσίπ της Nvidia προς όφελος της Κίνας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Καυχιόταν για την πρόσβαση

Η ίδια, γράφουν σε αποκλειστικό ρεπορτάζ οι «Financial Times», επικαλούμενοι πηγές, καυχιόταν στις αρχές του 2025 σε επενδυτές με έδρα την Κίνα ότι είχε πρόσβαση σε GPU (μονάδες επεξεργασίας γραφικών) της Nvidia – χωρίς να μιλάει για τη σχέση της με τον Τζένσεν Χουάνγκ – καθώς και για τις στενές εμπορικές σχέσεις της με τον κινεζικό τεχνολογικό γίγαντα Alibaba, μέσω και της Megaspeed.

Ζητούμενο ήταν να εξασφαλίσει κεφάλαια για ένα μεγάλο έργο κέντρου δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία. Μαζί με τον επιχειρηματικό συνεργάτη της Κανγκ Γουέι είπαν ότι «δεν είχαν κανένα πρόβλημα να εξασφαλίσουν GPU» ως βασικό πυλώνα της συμφωνίας και ανέφεραν την Alibaba ως πελάτη του έργου, παρότι αυτό απαγορεύεται από την αμερικανική νομοθεσία, ανέφερε στους «Financial Times» επενδυτής που ήταν παρών στη συνάντηση.

Το Bloomberg βρήκε επίσης συνδέσμους μεταξύ της Megaspeed και μιας εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων, της Shanghai Hexi. Συνδέεται, λέει, με ένα κέντρο δεδομένων που, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, θα είναι το μεγαλύτερο της Κίνας. Η Αλις Χουάνγκ αναφέρεται ως ένα από τα διευθυντικά στελέχη. Μέχρι τον Αύγουστο του 2025, μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που ίδρυσε η ίδια κατείχε μερίδιο 48% στο έργο. Τα ίχνη της παραμένουν άγνωστα. Σύμφωνα με τους «Financial Times», «οι λογαριασμοί της στο WeChat και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο φαίνεται να έχουν διαγραφεί».